Pangkoopsudnas Mimpin Pengukuhan Peningkatan Tiga Lanud dari Tipe C ke Tipe B

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo memimpin pengukuhan peningkatan tiga pangkalan udara (Lanud) dari tipe C menjadi tipe B di GOR Antarikshe Makodau I Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Panglima Komando Operasi Udara Nasional ( Pangkoopsudnas ) Marsdya TNI Minggit Tribowo memimpin pengukuhan peningkatan tiga pangkalan udara (Lanud) dari tipe C menjadi tipe B di GOR Antarikshe Makodau I Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Tiga Lanud yang ditingkatkan statusnya yakni Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, Lanud Pangeran M Bun Yamin Lampung, dan Lanud Yohanis Kapiyau Timika. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari validasi organisasi TNI Angkatan Udara sekaligus upaya menjawab meningkatnya kompleksitas tantangan tugas. Ketiga Lanud tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung operasi udara, pengamanan wilayah udara nasional, mobilitas udara, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pangkoopsudnas juga melantik tiga komandan Lanud, yaitu Kolonel Pnb A Kholiq Yulianto sebagai Komandan Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, Kolonel Pnb Achmad Iwan Retmawan sebagai Komandan Lanud Pangeran M Bun Yamin Lampung, dan Kolonel Pnb Taufik Andriadi sebagai Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Timika





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Pangkoopsudnas Peningkatan Lanud Tipe C Tipe B TNI Angkatan Udara

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