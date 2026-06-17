Pangkoopsudnas Mimpin Pengukuhan Peningkatan Status Tiga Lanud

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo memimpin pengukuhan peningkatan status tiga pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) dari tipe C menjadi tipe B di GOR Antarikshe, Markas Komando Daerah Udara (Kodau) I, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/6).

Panglima Komando Operasi Udara Nasional ( Pangkoopsudnas ) Marsdya TNI Minggit Tribowo memimpin pengukuhan peningkatan status tiga pangkalan TNI Angkatan Udara ( Lanud ) dari tipe C menjadi tipe B di GOR Antarikshe, Markas Komando Daerah Udara (Kodau) I, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (15/6).

Tiga Lanud yang ditingkatkan statusnya tersebut yakni Lanud Wiriadinata, Lanud Pangeran M. Bun Yamin, dan Lanud Yohanis Kapiyau. Menurutnya, peningkatan Lanud tipe C menjadi tipe B bertujuan memperkuat dukungan operasional terhadap pelaksanaan tugas satuan jajaran Komando Operasi Udara Nasional (Ketiga Lanud memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Koopsudnas sesuai karakteristik wilayah dan tantangan operasional masing-masing, ujar Pangkoopsudnas.

Ia menjelaskan, ketiga Lanud tersebut memiliki peran penting dalam mendukung operasi udara, pengamanan wilayah udara nasional, mobilitas udara, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, hingga pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pangkoopsudnas berharap pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, kapabilitas, dan interoperabilitas satuan dalam mewujudkan TNI Angkatan Udara yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis (AMPUH).

Bersamaan dengan pengukuhan peningkatan status Lanud, Pangkoopsudnas juga melantik tiga komandan Lanud, yakni Kolonel Pnb A. Kholiq Yulianto sebagai Komandan Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, Kolonel Pnb Achmad Iwan Retmawan sebagai Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Lampung, serta Kolonel Pnb Taufik Andriadi sebagai Komandan Lanud Yohanis Kapiyau Timika. Upacara pengukuhan turut dihadiri Panglima Kodau I, para pejabat utama Koopsudnas, Kodau I dan Kodau III, para komandan Lanud terkait, serta personel perwira, bintara, tamtama, dan aparatur sipil negara di lingkungan Kodau I





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Pangkoopsudnas Peningkatan Status Lanud TNI Angkatan Udara Komando Operasi Udara Nasional

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