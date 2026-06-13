Pangkoopsudnas Apresiasi Latihan Kesiaagaan II Kodau I Reksa Siaga 2026

TNI Angkatan Udara menggelar Latihan Kesiaagaan II Kodau I 'Reksa Siaga' 2026 untuk menguji kesiapan operasional dalam penanggulangan bencana dan operasi bantuan kemanusiaan. Latihan ini memperagakan kemampuan operasi udara seperti penepian logistik, evakuasi medis, dan manuver helikopter, serta melibatkan pangkalan udara dan bandara untuk meningkatkan mobilitas udara. Pangkoopsudnas menegaskan pentingnya latihan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapsiagaan menghadapi ancaman darurat dan transformasi operasi udara gabungan.

Pangkoopsudnas mengapresiasi keberhasilan Latihan Kesiaagaan II Kodau I " Reksa Siaga " TA 2026 yang berlangsus desde 8 hingga 12 Juni 2026 di Lanud Sugiri Sukani, Majalengka, Jawa Barat.

Latihan ini dihadiri oleh Pangkoopsudnas, Pangkodau I Marsma TNI Erwin Sugandi, Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M. , serta various pejabat terkait. Tujuan utama latihan adalah menguji kesiapan operasional Kodau I dalam menghadapi bencana alam dan operasi bantuan kemanusiaan.

Selain itu, latihan juga fokus meningkatkan kemampuan respons cepat, interoperabilitas antarunsur, serta efektivitas komando dan pengendalian operasi udara terpadu. Dalam maneuver lapangan, diperagakan berbagai kemampuan operasi udara termasuk terjun free fall Pasgat, penepian logistik dengan Container Delivery System (CDS) dan Helibox oleh pesawat CN-295, evakuasi medis udara, rappelling, serta hoist menggunakan helikopter NAS-332 Super Puma.

Latihan juga melibatkan fasilitas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Lanud Sugiri Sukani sebagai pangkalan aju untuk memperkuat mobilitas udara dalam mendukung operasi kemanusiaan dan tanggap darurat. Sebagai apresiasi kepada masyarakat, penyerahan bantuan sosial dilakukan kepada warga sekitar Lanud Sugiri Sukani. Pangkoopsudnas menegaskan bahwa latihan merupakan bagian penting dalam menjaga kesiapan operasional Kodau I yang memiliki wilayah tanggung jawab luas meliputi Jawa Barat, Sumatra, dan Kalimantan Tengah.

Tantangan tugas ke depan memerlukan kesiapan cepat, terpadu, dan efektif menghadapi situasi darurat khususnya bencana alam. Latihan ini juga menjadi wujud transformasi operasi udara gabungan yang menjadi kunci menghadapi perang modern multidomain. Kehadiran Pangkodau I baru, Marsma TNI Erwin Sugandi, diharapkan memperkuat pengawasan udara nasional. Era digital menuntut adaptability dalam operasi udara dan Kanehanan darurat. 方





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Latihan Kesiaagaan Kodau I Reksa Siaga Penanggulangan Bencana Operasi Udara

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