Pangdam XVII/Cenderawasih Perkuat Kebersamaan Melalui Safari Ibadah di Papua

Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Pangdam XVII/Cenderawasih, terus memperkuat komitmen kebersamaan melalui kegiatan safari ibadah yang bertujuan membangun komunikasi efektif dan memperkuat ikatan antara TNI dengan masyarakat Papua. Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen TNI dalam mendukung persatuan dan kesejahteraan di Papua, dengan rencana pelaksanaan ke berbagai wilayah secara berkelanjutan, tanpa membedakan suku, budaya, maupun agama. Pangdam menekankan pentingnya keberagaman sebagai kekuatan, memberikan tali kasih sebagai bentuk kepedulian sosial, serta mengingatkan penggunaan media sosial yang bijak. Langkah ini sejalan dengan upaya Gubernur Papua dan rencana pembentukan Kodam Papua Tengah untuk meningkatkan efektivitas komando dan kesejahteraan masyarakat.

Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, Pangdam XVII/Cenderawasih, terus memperkuat komitmen kebersamaan melalui kegiatan safari ibadah, menjaga persatuan di Papua . Inisiatif ini bertujuan membangun komunikasi yang efektif serta memperkuat ikatan antara TNI dan warga setempat di berbagai wilayah.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung persatuan dan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih yang beragam. Kehadiran beliau dalam acara keagamaan ini menegaskan pentingnya toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Papua. Safari ibadah ini direncanakan akan terus berlanjut ke berbagai wilayah lain di Papua, menjangkau lebih banyak komunitas. Inisiatif ini juga ingin memastikan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang, melainkan keberagaman dipandang sebagai kekuatan utama untuk membangun Papua yang aman dan sejahtera untuk semua.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyerahkan tali kasih sebagai bentuk kepedulian sosial. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menegaskan bahwa kegiatan safari ibadah merupakan sarana penting untuk membangun komunikasi. Inisiatif ini juga bertujuan mempererat hubungan antara TNI dan seluruh lapisan masyarakat Papua secara berkelanjutan. Beliau meyakini bahwa keberagaman yang ada di Papua adalah kekuatan besar dalam upaya membangun daerah yang lebih maju.

Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan modal utama untuk menjaga persatuan dan menciptakan Papua yang aman serta sejahtera, ujar Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang. Beliau menekankan agar masyarakat tidak melihat perbedaan sebagai pemisah, melainkan menjadikannya kekuatan kolektif. Tujuannya adalah bersama-sama membangun Papua yang lebih baik dan harmonis di masa depan. Komitmen Pangdam untuk hadir dan beribadah bersama masyarakat di berbagai tempat di Papua sangat kuat dan konsisten.

Hal ini dilakukan karena keinginan tulus untuk terus membangun kebersamaan serta memperkuat hubungan yang erat. Hubungan yang baik dengan seluruh tokoh agama serta masyarakat Papua menjadi prioritas utama bagi Kodam XVII/Cenderawasih. Kegiatan safari ibadah ini akan terus dilakukan ke berbagai wilayah di Papua secara berkelanjutan dan merata. Pangdam Febriel Buyung Sikumbang menjelaskan bahwa ini adalah bentuk komitmen TNI untuk merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, maupun agama.

Selain itu, Pangdam juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung program pembangunan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pihaknya juga menekankan pentingnya menjaga situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Papua agar pembangunan berjalan lancar. Dalam setiap kesempatan kunjungan, Kodam XVII/Cenderawasih juga menyerahkan tali kasih kepada pengurus jemaat sebagai bentuk kepedulian. Ini merupakan wujud perhatian nyata kepada pihak gereja serta masyarakat setempat yang membutuhkan.

Pangdam juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial di tengah derasnya arus informasi digital yang masif. Beliau berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh berita yang belum jelas kebenarannya demi menjaga keharmonisan dan stabilitas daerah. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri yang menekankan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kehadiran Pangdam baru diharapkan dapat memperkuat kondisi kondusif di Bumi Cenderawasih.

Selain itu, rencana pembentukan Kodam Papua Tengah yang diusulkan TNI AD bertujuan memperpendek rentang komando, memudahkan penanganan keamanan, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat. Komandan Kodim 1702/Jayawijaya telah bersinergi dengan Polri untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif menjelang Lebaran 2026, mendukung program pemerintah daerah dan menjaga stabilitas sosial. Peran tokoh agama menjadi krusial dalam menjaga keamanan Papua, sebagaimana yang diajukan Pangdam Cenderawasih agar berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Safari Ibadah TNI Papua Pangdam XVII/Cenderawasih Kebersamaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mama Yasinta Datangi Polda Metro Jaya soal Film Pesta BabiTokoh adat Suku Marind-Anim, , Mama Yasinta, menyatakan sudah tidak bergabung dengan LBH Papua Pusaka

Read more »

Gubernur Papua Selatan: Diskusi PSN Hasilkan Solusi Pembangunan Papua BerkelanjutanGubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menegaskan diskusi publik Program Strategis Nasional (PSN) menjadi kunci menemukan solusi pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Read more »

Mabes TNI: Latihan Tempur Kegiatan Rutin untuk KesiapsiagaanMarkas Besar TNI buka suara ihwal berbagai latihan tempur yang belakangan sering digelar TNI.

Read more »

Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu Tutup Usia, TNI AD BerdukaKepergian almarhum menjadi kehilangan besar bagi TNI AD dan bangsa Indonesia.

Read more »