Panduan Tepat Aplikasi Ulang Sunscreen SPF 50 Menurut Aturan FDA

Beda pemahaman tentang SPF 50: angka ini bukan durasi perlindungan. Simak aturan reapply setiap dua jam dari AAD dan FDA untuk perlindungan optimal.

Badan pengawas kesehatan menyarankan masyarakat untuk menerapkan kembali tabir surya ber-SPF 50 setiap dua jam sekali saat berada di luar ruangan. Angka Sunscreen SPF 50 menunjukkan tingkat perlindungan terhadap sinar UVB, bukan durasi lamanya waktu ketahanan produk pada kulit. Oleh karena itu, produk ini tidak bisa melindungi kulit sepanjang hari hanya dengan sekali pemakaian pagi hari.

Mekanisme Perlindungan UVB Sesuai Standar FDA

FDA Amerika Serikat menyatakan bahwa Sunscreen SPF 50 tidak otomatis mampu melindungi kulit selama 8 jam meskipun hanya digunakan sekali pada pagi hari. Kesalahpahaman umum muncul karena masyarakat mengira angka SPF sebagai penanda lamanya perlindungan. Padahal, SPF merupakan ukuran kemampuan sunscreen dalam melindungi kulit dari paparan sinar UVB berdasarkan jumlah energi radiasi yang dibutuhkan untuk menyebabkan kulit terbakar. Dengan kata lain, SPF 50 bukan berarti kulit bisa terlindungi selama 50 jam atau bahkan 8 jam tanpa pengaplikasian ulang.

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Jadwal dan Cara Reapply Sunscreen yang Benar

FDA menyarankan agar sunscreen diaplikasikan ulang setidaknya setiap dua jam, atau lebih sering jika seseorang berenang maupun berkeringat. Artinya, sunscreen SPF 50 yang digunakan pukul 07.00 pagi sebaiknya diaplikasikan ulang sekitar pukul 09.00 jika masih beraktivitas di luar ruangan. Perlu dicatat bahwa jadwal tersebut merupakan ilustrasi, bukan aturan yang harus diikuti secara kaku. Jika sunscreen terhapus atau seseorang banyak berkeringat sebelum jadwal reapply, penggunaannya perlu diulang lebih cepat.

Faktor Ketahanan dan Label Water Resistant

Waktu terbaik untuk mengaplikasikan ulang sunscreen SPF 50 adalah setiap dua jam ketika beraktivitas di luar ruangan. Namun, ketentuannya juga bergantung pada jenis sunscreen yang digunakan. Produk dengan label water resistant 40 minutes berarti mampu mempertahankan perlindungan selama 40 menit ketika terkena air atau keringat berdasarkan pengujian. Sementara itu, label water resistant 80 minutes menunjukkan ketahanan selama 80 menit. Tidak ada sunscreen yang benar-benar tahan air atau waterproof. Bahkan produk yang diklaim tahan air sekalipun tetap bisa berkurang efektivitasnya akibat aktivitas di dalam air.

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Perbedaan Efektivitas SPF 30 versus SPF 50

Sunscreen SPF 50 tidak memiliki durasi pemakaian yang lebih panjang dibandingkan SPF 30. Perbedaan keduanya terletak pada tingkat perlindungan terhadap sinar UVB. SPF 30 dapat menyaring sekitar 97 persen sinar UVB, sedangkan SPF 50 menyaring sekitar 98 persen sinar UVB dalam kondisi pengujian. Meskipun SPF 50 memberikan perlindungan sedikit lebih tinggi, bukan berarti penggunanya bisa lebih lama berada di bawah sinar matahari tanpa mengaplikasikan ulang sunscreen. Anjuran penggunaan ulang setiap dua jam tetap berlaku untuk semua tingkat SPF saat di luar ruangan.

Dampak Lingkungan terhadap Efektivitas Tabir Surya

Lama paparan sinar matahari yang diterima kulit juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti intensitas sinar UV, waktu beraktivitas, kondisi cuaca, jumlah sunscreen yang digunakan, dan aktivitas fisik. Jika masih beraktivitas di luar ruangan setelah pukul 17.00, perlindungan kulit tetap perlu disesuaikan dengan paparan sinar matahari. Pengaplikasian ulang juga perlu dilakukan setelah berenang, berkeringat, atau mengeringkan wajah menggunakan handuk. Sunscreen yang terhapus oleh handuk akan mengurangi efektivitas perlindungan secara signifikan, sehingga aplikasi ulang menjadi wajib dilakukan segera.