Ikuti panduan lengkap membuat tumis kol telur orak-arik dari Liputan6.com. Teknik memasak dan bahan tambahan untuk rasa gurih dan tekstur renyah.

Liputan6.com pada Selasa (17/11/2026) menguraikan panduan lengkap pembuatan tumis kol telur orak-arik sebagai solusi menu rumahan yang lezat dan ekonomis. Perpaduan kol putih yang renyah dengan telur lembut serta bumbu bawang putih dan merica menghasilkan cita rasa gurih yang sempurna untuk dinikmati bersama nasi putih hangat.

Teknik Memasak dan Bahan Resep

Resep ini membutuhkan 200 gram kol putih yang diiris tipis serta 3 siung bawang putih yang cincang halus. Bumbu dasar meliputi 1/2 sendok teh garam, merica, dan gula sesuai selera. Jika menginginkan rasa pedas, ditambahkan cabai rawit, sedangkan saus tiram bisa dipakai untuk sentuhan gurih yang lebih kaya.

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Pertama, pisahkan daun kol lalu cuci bersih menggunakan air mengalir dan tiriskan. Iris kol menjadi potongan tipis agar lebih cepat matang saat ditumis. Panaskan minyak goreng di wajan, masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tumis hingga harum dan bawang mulai layu dengan menggunakan api sedang agar bumbu tidak cepat gosong.

Geser bumbu ke satu sisi wajan, lalu pecahkan telur di bagian yang kosong. Aduk perlahan menggunakan spatula hingga telur membentuk gumpalan kecil. Setelah matang, campurkan telur tersebut dengan tumisan bumbu. Masukkan irisan kol ke dalam wajan dan aduk hingga tercampur rata dengan telur dan bumbu.

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Pentingnya Kebersihan dan Kesegaran Bahan

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyarankan agar sayuran segar dibilas menggunakan air mengalir sebelum diolah untuk menjaga kebersihan. Telur juga perlu dimasak hingga matang sempurna guna membantu mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Memilih kol yang masih segar dengan daun yang padat, tidak layu, dan tanpa bercak busuk sangat disarankan.

Jangan mengiris kol terlalu tebal karena irisan tipis membantu kol lebih cepat matang dan bumbu mudah meresap. Masak telur dengan api sedang dan aduk perlahan agar menghasilkan gumpalan lembut dan tidak terlalu kering. Hindari memasak terlalu lama agar kol cukup dimasak sampai sedikit layu tetapi masih memiliki tekstur renyah.

Kreasi Variasi Rasa dan Gizi

Resep ini sangat fleksibel dan bisa dikreasikan dengan berbagai bahan tambahan. Untuk tumis kol telur pedas, tambahkan cabai rawit merah lebih banyak. Versi saus tiram membutuhkan penggunaan saus yang sedikit lebih banyak. Tumis kol telur sosis bisa dibuat dengan menambahkan potongan sosis kecil, sementara tumis kol telur bakso menggunakan irisan bakso sapi atau ayam tipis.

Tumis kol telur terasi juga bisa dicoba dengan menambahkan sedikit terasi yang sudah ditumis bersama bumbu untuk aroma khas masakan rumahan. Kol menyumbang serat dan vitamin, sedangkan telur mengandung protein dan zat gizi lainnya. Kombinasi ini membuat menu makan lebih bervariasi.

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Tips Menghindari Kesalahan Umum Memasak

Kol tidak perlu direbus sebelum ditumis karena bisa langsung dimasukkan ke wajan setelah dicuci dan diiris. Cara ini membantu mempertahankan teksturnya agar tidak terlalu lembek. Gunakan sedikit air saja atau bahkan tidak perlu menambahkannya jika kol sudah mengeluarkan cukup cairan saat dimasak.

Gunakan api sedang hingga besar dan hindari menutup wajan terlalu lama. Masukkan irisan daun bawang menjelang proses memasak selesai. Aduk sebentar, koreksi rasa, lalu matikan api. Pindahkan tumis kol telur orak-arik ke piring saji dan nikmati selagi hangat untuk mendapatkan pengalaman rasa terbaik.