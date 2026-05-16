Panduan Menghindari Kesalahan Fatal Saat Melaksanakan Tawaf dalam Ibadah Haji dan Umrah

Penjelasan mendalam mengenai rukun tawaf dan berbagai kesalahan umum yang sering dilakukan jemaah haji dan umrah yang dapat membatalkan ibadah.

Ibadah tawaf merupakan salah satu rukun paling utama dalam rangkaian ibadah haji maupun umrah yang dilaksanakan oleh jutaan umat Muslim di Masjidil Haram , Makkah. Keabsahan ibadah haji dan umrah seseorang sangat bergantung pada benar tidaknya pelaksanaan tawaf, karena tanpa prosesi ini, ibadah tersebut dianggap tidak sah secara syariat.

Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh para jemaah, terutama bagi mereka yang baru pertama kali melaksanakan ibadah ini atau kurang mendapatkan pemahaman manasik yang mendalam. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi pahala ibadah, tetapi dalam beberapa kasus tertentu, dapat membatalkan seluruh rangkaian tawaf yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap jemaah untuk memahami rukun-rukun dasar tawaf, mulai dari menetapkan niat yang tulus, menjaga kesucian diri dari hadas dan najis, menutup aurat dengan sempurna, melakukan gerakan dengan berjalan kaki, memulai putaran dari titik Hajar Aswad, memosisikan Ka'bah selalu berada di sisi kiri, hingga memastikan diri berada di luar area Hijir Ismail. Pemahaman komprehensif ini menjadi fondasi agar jemaah terhindar dari kekeliruan fatal yang dapat merusak nilai ibadah mereka.

Salah satu kesalahan paling mendasar yang sering terjadi adalah kekeliruan dalam menentukan titik awal memulai tawaf. Banyak jemaah yang beranggapan bahwa tawaf dapat dimulai dari sudut mana saja di sekitar Ka'bah. Padahal, berdasarkan syariat dan tuntunan Nabi Muhammad SAW, syarat mutlak dimulainya tawaf adalah tepat di titik lurus Hajar Aswad. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 29 untuk melakukan tawaf sekeliling Baitullah.

Nabi SAW sendiri memulai tawaf dengan mencium, mengusap, atau sekadar memberi isyarat ke arah Hajar Aswad. Jika seorang jemaah memulai putarannya sebelum mencapai titik Hajar Aswad, maka putaran tersebut dianggap belum dimulai. Konsekuensinya, putaran pertama menjadi tidak sah, dan jika hal ini berlanjut tanpa koreksi, maka keseluruhan tawaf tersebut bisa dinyatakan tidak sah. Untuk menghindari hal ini, jemaah disarankan untuk memastikan posisi berdiri mereka sudah sejajar dengan Hajar Aswad sebelum memulai putaran pertama.

Jika kondisi sangat padat dan tidak memungkinkan untuk mendekat, cukup gunakan isyarat tangan saat tubuh sudah berada tepat di arah Hajar Aswad. Kesalahan fatal berikutnya yang sering tidak disadari adalah memasuki area Hijir Ismail saat sedang melakukan putaran tawaf. Hijir Ismail atau al-Hatim adalah area berbentuk setengah lingkaran yang berdempetan dengan dinding utara Ka'bah, dan secara hukum syariat, area ini adalah bagian integral dari bangunan Ka'bah itu sendiri.

Masuk ke dalam Hijir Ismail saat tawaf berarti jemaah tersebut tidak mengelilingi Ka'bah secara utuh, melainkan hanya mengitari sebagian saja. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menegaskan bahwa tindakan ini adalah kekeliruan besar karena tawaf yang dilakukan dari dalam Hijir Ismail tidak dianggap sebagai tawaf di seputar Ka'bah, sehingga status hukumnya menjadi batal. Masalah ini menjadi sangat serius terutama jika tawaf yang dilakukan adalah tawaf rukun, seperti tawaf umrah atau tawaf ifadhah.

Jemaah sering kali tergoda untuk masuk ke Hijir Ismail saat suasana sangat sesak demi mencari jalan pintas yang lebih mudah, namun hal ini justru menggugurkan keabsahan ibadah mereka. Oleh karena itu, jemaah harus benar-benar memahami bahwa posisi tawaf harus selalu berada di luar Syadzarwan dan Hijir Ismail dengan arah berlawanan jarum jam. Selain masalah teknis posisi, terdapat pula kekeliruan dalam pelaksanaan raml atau berlari-lari kecil.

Raml adalah gerakan berjalan cepat dengan langkah-langkah pendek yang disunnahkan hanya pada tiga putaran pertama dalam tawaf qudum (tawaf selamat datang) bagi laki-laki, serta dalam tawaf umrah. Banyak jemaah pemula yang melakukan raml pada seluruh tujuh putaran karena menganggap hal tersebut adalah kewajiban. Padahal, dalam tawaf ifadhah yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, raml tidak disyariatkan. Melakukan raml di seluruh putaran adalah bentuk ketidaktahuan terhadap tuntunan sunnah yang benar.

Di sisi lain, terdapat pula fenomena jemaah yang terlalu memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Perlu diingat bahwa menyentuh atau mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban yang menentukan sah atau tidaknya tawaf. Sering terjadi aksi saling dorong, memukul, hingga mencaci maki sesama muslim hanya demi mencapai batu tersebut. Tindakan ini sangat dilarang karena menyakiti sesama mukmin jauh lebih besar dosanya daripada kehilangan kesempatan mendapatkan sunnah.

Jika akses menuju Hajar Aswad tertutup oleh massa, jemaah cukup memberikan isyarat dari jauh, dan tawaf mereka tetap dinyatakan sah dan sempurna





