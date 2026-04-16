Panduan Memilih Day Cream Pencerah Wajah yang Aman dan Efektif

Memilih day cream pencerah wajah yang tepat sangat penting untuk mendapatkan kulit cerah dan terlindungi. Artikel ini mengulas fungsi utama day cream, tips memilih produk yang aman terdaftar BPOM, serta rekomendasi lima produk unggulan beserta keunggulan masing-masing.

Fungsi utama day cream dalam rutinitas perawatan wajah tidak hanya sebatas memberikan kelembapan. Produk ini memainkan peran krusial dalam melindungi kulit dari berbagai agresi lingkungan sehari-hari, termasuk paparan sinar ultraviolet (UV) dari matahari dan sinar biru (blue light) yang dipancarkan oleh perangkat digital. Selain itu, banyak day cream diformulasikan khusus untuk membantu mencerahkan kulit secara alami, mengembalikan kilau sehat, dan meratakan warna kulit yang tidak merata.

Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada ketelitian Anda dalam memilih produk. Memilih day cream pencerah wajah yang tepat dan aman adalah kunci utama agar hasil yang diinginkan dapat terlihat maksimal. Penting untuk selalu memeriksa apakah produk yang Anda beli sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi BPOM menjamin bahwa produk tersebut telah melalui serangkaian uji keamanan yang ketat dan bebas dari kandungan berbahaya yang dapat merusak kesehatan kulit dalam jangka panjang. Dengan begitu, Anda dapat menggunakan produk tersebut dengan tenang dan yakin akan manfaatnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi produk day cream pencerah wajah yang bisa menjadi pilihan Anda: 1. ERHA Truwhite Arbutin & Panthenol Brightening Day Cream (Erha). Produk ini hadir dengan tekstur yang ringan dan memberikan efek tone-up seketika pada kulit, membuatnya tampak lebih cerah. Difotmulasi dengan dermatologi, krim siang ini efektif dalam melembapkan dan menutrisi kulit tanpa meninggalkan residu putih atau white cast. Penggunaan rutin diklaim mampu menyamarkan flek hitam dan mencerahkan kulit wajah hanya dalam waktu 7 hari pemakaian. Dirancang agar nyaman digunakan setiap hari, formulanya tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Harga produk ini berkisar Rp203.000. 2. Wardah Renew You Ceramide Matrixyl™ 3000 Lift & Firm Day Moisturizer SPF 35 PA+++ (Wardah). Krim ini mengandung ceramide dan Matrixyl™ 3000 yang sangat baik untuk menjaga kekencangan dan kecerahan alami kulit. Kandungan ini juga berperan penting dalam memperkuat skin barrier, melindunginya dari ancaman radikal bebas. Dilengkapi dengan perlindungan SPF 35 PA+++, produk ini memberikan pertahanan kuat terhadap kerusakan akibat sinar UV, seperti kulit kusam, kemerahan, dan munculnya flek hitam. Pelembap seharga sekitar Rp119.000 ini sangat cocok untuk perawatan skin barrier sekaligus sebagai produk anti-aging. 3. Cetaphil Brightening Day Protection Cream SPF 15 (Shopee). Day cream dari Cetaphil ini mengandung glycerin dan niacinamide yang efektif melembapkan kulit, mengurangi tampilan bintik hitam, serta mencerahkan wajah. Keunggulan lainnya adalah sifatnya yang hypoallergenic, non-comedogenic, dan bebas pewangi, menjadikannya pilihan aman untuk kulit sensitif. Untuk hasil optimal, gunakan krim ini setiap pagi setelah membersihkan wajah. Day cream yang bagus untuk memutihkan wajah ini dibanderol dengan harga Rp262.000. 4. Finally Found You! RICE+ Glass AI Hybrid Tone-Up Essence Day Cream (Sociolla). Sesuai namanya, produk ini efektif membuat kulit tampak lebih cerah dan glowing berkat formula tone-up essence hybrid-nya. Dengan SPF 30 PA++++, krim ini memberikan perlindungan dari paparan sinar matahari sekaligus menjaga penampilan kulit tetap segar. Formulanya diperkaya dengan 5% centella asiatica water, 5% aloe vera water, serta allantoin yang memiliki efek menenangkan dan menyegarkan. Kandungan 2% niacinamide dan rice extract turut berkontribusi dalam mencerahkan kulit. Harganya Rp150.000. 5. Harlette Oatmilk Day Creme. Produk terakhir yang direkomendasikan adalah Harlette Oatmilk Day Creme, yang memiliki hero ingredient oat. Kandungan oat sangat baik untuk menenangkan kulit sekaligus memperkuat skin barrier. Diperkaya dengan niacinamide, krim ini efektif mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat. Selain itu, produk ini juga memberikan perlindungan dari paparan sinar UV dan memberikan hasil akhir fresh glow yang ideal untuk kulit kering dan kusam. Harganya sangat terjangkau, yaitu Rp70.000





Day Cream Pencerah Wajah Perawatan Kulit BPOM Skincare

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Panduan Memilih HP Vivo Terbaik: Seri Unggulan untuk Berbagai KebutuhanVivo menawarkan beragam seri ponsel pintar yang disesuaikan untuk kebutuhan berbeda, mulai dari fotografi hingga gaming. Kenali karakteristik setiap serinya seperti X300 Pro, V60 Lite, V27e, V40 Lite 5G, dan V50 5G, untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Read more »

Panduan Memilih APAR SNI Sesuai KebutuhanMemahami standar SNI dan jenis APAR menjadi kunci untuk memastikan keamanan serta efektivitas perlindungan dari risiko kebakaran.

Read more »

5 Rekomendasi Eye Cream untuk Menyamarkan Garis Halus dan KerutanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Panduan Lengkap: Cara Menonton Pertandingan FC Liverpool Secara LangsungTemukan semua informasi tentang saluran TV dan streaming yang menyiarkan pertandingan FC Liverpool di Liga Premier, Liga Champions, dan kompetisi lainnya. Dapatkan panduan lengkap agar tidak ketinggalan satu pun pertandingan The Reds.

Read more »

5 Urutan Skincare Pagi dengan Day Cream dan Moisturizer yang BenarPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Suasana Dingin di Balik Panggung GIGI Jadi Sorotan: Thomas Ramdhan Memilih MenyendiriPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »