Panduan Membuat Tempat Koin dari Plastik Bekas Sesuai Regulasi LH dan BI

Panduan lengkap membuat tempat penyimpanan koin dan uang receh menggunakan kotak plastik bekas yang sesuai dengan aturan Kementerian LHK dan prinsip edukasi 5J Bank Indonesia.

Bank Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat uang Rupiah dan mengurangi sampah melalui daur ulang. Salah satu cara praktis untuk merawat uang agar tidak kusut atau rusak adalah dengan membuat tempat penyimpanan koin dan uang receh yang rapi di rumah. Langkah ini juga sejalan dengan Program 3R dalam pengelolaan sampah yang mengurangi beban lingkungan. Panduan ini menyajikan proses pembuatan wadah penyimpanan sederhana yang dapat dilakukan dengan mudah di rumah tangga.

Dasar Hukum Pengelolaan Sampah Plastik

Pemanfaatan kembali bahan bekas untuk membuat tempat koin didasari oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Aturan ini secara resmi mengatur tentang Pemanfaatan Kembali Sampah. Dokumen hukum tersebut mencakup penggunaan kembali berbagai jenis material limbah, seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Dengan menggunakan wadah plastik bekas yang masih layak pakai, masyarakat telah berkontribusi langsung pada prinsip perlindungan lingkungan.

Also read Panduan Lengkap Dzikir dan Doa Setelah Sholat Sesuai Sunnah Nabi

Peraturan ini menegaskan bahwa benda-benda yang sebenarnya telah menjadi sampah dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki fungsi baru dan bernilai ekonomis. Penggunaan kotak plastik bekas untuk menyimpan uang adalah bentuk nyata dari ekonomi sirkular di tingkat rumah tangga. Ini membantu mengurangi volume sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mendukung kesadaran lingkungan jangka panjang bagi seluruh penghuni rumah.

Persiapan Wadah dan Pembersihan Mendalam

Proses pembuatan dimulai dengan menentukan ukuran wadah yang tepat untuk kebutuhan penyimpanan harian. Pilihan model kotak kecil dengan penutup menjadi opsi paling praktis karena mudah dipindahkan dan diletakkan di berbagai sudut ruangan. Dimensi yang disarankan untuk wadah ini adalah sekitar 20 x 12 sentimeter dengan tinggi antara 4 hingga 6 sentimeter. Ukuran tersebut cukup luas untuk menampung berbagai nominal uang sekaligus menyediakan ruang terpisah untuk kertas dan koin.

Advertisement

Penting untuk memilih wadah transparan agar isi di dalamnya terlihat jelas tanpa harus membuka penutup. Wadah harus dalam kondisi kokoh, tidak retak, dan memiliki permukaan bagian dalam yang mudah dibersihkan. Setelah wadah terpilih, langkah selanjutnya adalah membersihkan residu makanan, minyak, atau debu secara menyeluruh. Gunakan sabun pencuci dan air bersih untuk memastikan tidak ada sisa kotoran yang menempel di dasar maupun dinding plastik.

Bilas wadah hingga benar-benar bersih dari sisa sabun, kemudian keringkan dengan kain bersih. Angin-anginkan wadah sampai seluruh permukaan, termasuk sudut-sudut dan bagian penutup, benar-benar kering. Hindari segera mengisi uang ke dalam wadah yang masih lembap karena kelembapan dapat membuat uang kertas menjadi rusak. Prinsip kebersihan ini sangat krusial untuk menjaga kondisi fisik uang agar tetap layak edar sesuai standar Bank Indonesia.

Membangun Sekat Penyimpanan Berbasis Nominal

Tahap inti dari proses pembuatan ini adalah membangun pembatas agar koin dan uang kertas tidak bercampur. Gunakan karton tebal yang cukup kuat untuk berdiri tegak di dalam kotak plastik. Ukur panjang dan lebar bagian dalam wadah dengan presisi menggunakan penggaris sebagai acuan pemotongan. Buat satu sekat memanjang untuk memisahkan ruang utama penyimpanan uang kertas dari area koin.

Setelah sekat panjang terpasang, siapkan dua sekat lebih pendek untuk membagi area koin menjadi beberapa bagian terpisah. Pasang kedua sekat pendek ini di dalam area koin sehingga terbentuk tiga ruang penyimpanan yang berbeda. Setiap ruang yang terbentuk dapat digunakan khusus untuk mengelompokkan koin berdasarkan nominal tertentu. Misalnya, ruang pertama untuk koin Rp100, ruang kedua untuk Rp200, dan ruang ketiga untuk Rp500.

Advertisement

Kokohkan seluruh sekat menggunakan selotip kuat atau perekat pada sambungan karton agar tidak mudah bergeser saat digunakan. Pastikan seluruh bagian sekat berdiri tegak dan tidak memiliki tepi tajam yang berpotensi merusak uang. Pemisahan nominal ini membantu pengguna dalam menghitung tabungan secara lebih akurat dan menjaga kerapian keuangan rumah tangga.

Implementasi Prinsip Perawatan Uang 5J

Bank Indonesia melalui edukasi 5J secara konsisten mengingatkan masyarakat tentang kebiasaan merawat uang Rupiah. Prinsip 5J mencakup anjuran untuk tidak melipat, meremas, menstaples, mencoret, dan membasahi uang. Wadah yang telah dibuat dengan ruang khusus untuk uang kertas memastikan uang tidak perlu dilipat atau dimasukkan secara paksa. Hal ini langsung mendukung upaya menjaga fisik uang agar tetap mulus dan nyaman saat bertransaksi.

Penggunaan wadah dengan sekat yang rapi mencegah uang kertas pecahan kecil menjadi kusut atau tercampur dengan koin logam. Kondisi uang yang terawat baik akan memperpanjang masa edar uang tersebut di masyarakat. Dengan menjaga kondisi uang secara pribadi, setiap individu turut berkontribusi dalam menjaga kepercayaan terhadap mata uang nasional. Selain menjaga kebersihan fisik, penggunaan wadah bekas juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari yang berkelanjutan.