Temukan cara membeli tiket Ligue 1 Rennes vs Monaco dengan aman melalui situs resmi atau portal AS Monaco. Cek harga, jadwal, dan info lengkap pertandingan.

Penyedia tiket resmi dan manajemen klub sepak bola Prancis, Rennes, serta saingannya, AS Monaco, telah menetapkan prosedur pembelian tiket yang ketat untuk menjadwalkan kembali laga penuh gairah tersebut. Para penggemar harus memahami perbedaan mekanisme pembelian antara dukungan tuan rumah di Roazhon Park dan suporter tamu di Stade Louis II demi memastikan akses masuk yang sah.

Proses Pembelian Tiket Resmi Rennes Dan Monaco

Bagi para penggemar Rennes yang berencana menyaksikan pertandingan di kandang, opsi paling tepercaya dan aman adalah membeli tiket secara langsung melalui situs resmi klub Rennes. Langkah ini sangat krusial jika laga digelar di stadion Roazhon Park, karena memastikan keaslian dokumen masuk dan menghindari risiko penipuan online yang marak terjadi.

Also read Panduan Lengkap Menanam Kemangi Melimpah di Rumah

Sementara itu, bagi pendukung AS Monaco yang ingin menonton laga tandang atau kandang, pembelian tiket untuk sektor suporter tamu (visiteurs) harus dilakukan langsung melalui portal tiket resmi AS Monaco. Opsi alternatif lainnya adalah bergabung dengan kelompok suporter atau ultras resmi yang berkoordinasi untuk berangkat ke pertandingan, yang sering kali memiliki kuota tiket khusus untuk anggota.

Rekam Jejak Kinerja Klub Dalam Lima Pertandingan Terakhir

Performa terkini Rennes menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan dalam lima pertandingan terakhir mereka di berbagai kompetisi. Tim mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan total. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang dengan skor 1-2 dari Lille di ajang Ligue 1 pada tanggal 8 November, menandai babak tersulit dalam perjalanan musim ini.

Advertisement

Sebelum pertemuan dengan Lille, Rennes mengalami kekalahan telak dengan skor 5-2 dari Nice pada tanggal 30 Oktober. Di antara dua kekalahan domestik tersebut, Rennes bermain imbang tanpa gol melawan Olympiacos di kompetisi Liga Europa, menunjukkan pertahanan yang kaku namun kurang produktif dalam serangan.

Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian kinerja tersebut diraih Rennes atas Strasbourg dengan skor meyakinkan 3-0 di Ligue 1 pada tanggal 25 Oktober. Namun, hasil imbang 2-2 melawan Juventus di kompetisi Eropa semakin menggambarkan periode ketidakonsistenan yang menghantui tim di bawah tekanan kompetisi ganda.

Di sisi lain, AS Monaco mencatatkan hasil yang lebih stabil dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di kandang Le Mans dalam ajang Ligue 1 pada tanggal 9 November, setelah sebelumnya mengalami kekalahan 3-1 dari Paris FC pada tanggal 1 November.

Tim asal Monako tersebut mencatat dua kemenangan beruntun yang impresif di Liga Konferensi Eropa. Mereka mengalahkan Freiburg dengan skor 3-0 dan Nordsjaelland dengan skor 2-0. Selain itu, mereka bermain imbang 1-1 melawan Lille di liga pada tanggal 25 Oktober, membuktikan ketahanan taktis yang baik di lini belakang.

Advertisement

Sejarah Pertemuan Langsung Dan Statistik Gol

Pertemuan terbaru antara kedua tim tersebut berlangsung pada tanggal 31 Januari 2026. Pada laga itu, Monaco berhasil mengalahkan Rennes dengan skor dominan 4-0 di kandang mereka sendiri dalam ajang Ligue 1, menepis kemenangan Rennes sebelumnya dengan balasan yang tegas.

Sebelum kekalahan telak di Januari 2026, Rennes sempat meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1 atas Monaco di kandang mereka pada November 2025. Kemenangan di Roazhon Park tersebut sempat memberikan harapan besar bagi para pendukung Rennes sebelum balasan keras dari Monaco terjadi.

Dalam lima pertemuan terakhir antara Rennes dan Monaco, AS Monaco meraih tiga kemenangan berbanding dua milik Rennes. Total 17 gol tercipta dalam laga-laga tersebut, menandakan bahwa pertemuan kedua klub ini selalu menghasilkan serangan yang terbuka dan penuh gol dalam sejarah terbaru mereka.