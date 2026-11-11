Panduan Lengkap Shalat Sunnah Qabliyah Dzuhur Empat Rakaat dan Tata Cara

Pelajari tata cara shalat sunnah qabliyah Dzuhur empat rakaat dengan dua salam, niat, serta dalil dari Imam Nawawi dan H. Sayuti sesuai tuntunan Rasulullah SAW.

Shalat sunnah qabliyah Dzuhur merupakan amalan rawatib yang memiliki landasan hukum kuat dan keutamaan besar dalam ajaran Islam. Pemahaman yang benar mengenai tata cara pelaksanaan empat rakaat sebelum waktu Dzuhur wajib dilakukan agar ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Aspek-aspek kunci seperti niat, jumlah rakaat, serta waktu pelaksanaannya perlu diperhatikan secara cermat oleh setiap muslim.

Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikompilasi oleh Imam Nawawi, pembahasan tentang shalat sunnah qabliyah Dzuhur ditempatkan sebagai bagian integral dari bab keutamaan shalat rawatib. Beliau mengutip hadis shahih dari Aisyah RA yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Dzuhur dan dua rakaat sebelum Subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan menjadi dasar utama konsistensi praktik Nabi.

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Landasan Hukum dan Pendapat Ulama

Shalat qabliyah Dzuhur adalah amalan yang secara konsisten dijaga oleh Rasulullah SAW, sehingga para ulama menetapkan hukumnya sebagai sunnah mu'akkad. H. Sayuti dalam buku Tuntunan Shalat Rawatib menjelaskan bahwa shalat sunnah qabliyah Dzuhur dapat dikerjakan sebanyak dua rakaat atau empat rakaat. Jika memilih empat rakaat, maka pelaksanaannya dibagi menjadi dua kali salam, yaitu dua rakaat pertama diberi salam dan dilanjutkan dua rakaat berikutnya.

Drs. Moh. Rifai dalam Risalah Tuntunan Shalat Lengkap juga menegaskan posisi penting shalat rawatib, termasuk qabliyah Dzuhur. Ia menyebutkan bahwa shalat ini dapat dikerjakan dua atau empat rakaat dan merupakan amalan yang paling diutamakan di antara berbagai jenis shalat sunnah lainnya. Prioritas ini menunjukkan betapa besarnya nilai spiritual yang terkandung dalam menjaga shalat sunnah sebelum fardhu.

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Tata Niat dan Urutan Pelaksanaan

Niat merupakan rukun yang wajib dihadirkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Melafalkan niat dengan lisan hukumnya sunnah untuk membantu menghadirkan konsentrasi hati. Berikut adalah lafaz niat shalat sunnah qabliyah Dzuhur empat rakaat dengan dua salam: Ushallii sunnatadh dzhuhri rok'ataini raka'aatin qobliyatan lillaahi ta'ala.

Tata cara shalat qabliyah Dzuhur empat rakaat pada dasarnya sama dengan shalat sunnah pada umumnya, dengan perbedaan pada niat dan jumlah rakaat yang diakhiri salam setiap dua rakaat. Urutan lengkap dimulai dengan berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Selanjutnya, jamaah membaca Surah Al-Fatihah kemudian membaca surah pendek dari Al-Qur'an.

Dianjurkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Setelah itu, jamaah melakukan rukuk, i'tidal sambil membaca Sami'allaahu liman hamidah dan Rabbanaa lakal hamdu. Posisi duduk antara dua sujud diikuti dengan doa Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa 'aafinii wa'fu 'annii.

Rakaat ketiga dan keempat dilaksanakan setelah salam pertama. Jamaah berdiri lagi dan mengerjakan dua rakaat berikutnya dengan tata cara yang sama seperti rakaat pertama dan kedua. Proses ini dimulai dari membaca Al-Fatihah tanpa doa iftitah dan tanpa niat baru, karena niat awal sudah mencakup empat rakaat. Penutup dilakukan dengan duduk tasyahud akhir, membaca shalawat Ibrahimiyah, dan salam untuk mengakhiri shalat.

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Waktu Ideal dan Doa Penutup

Shalat qabliyah Dzuhur dikerjakan setelah masuknya waktu Dzuhur dan sebelum shalat fardhu Dzuhur didirikan. Sebaiknya dikerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid, sebagaimana praktik Nabi SAW yang mengerjakan empat rakaat di rumahnya sebelum keluar untuk shalat berjamaah. Hal ini menekankan pentingnya ketaatan pribadi sebelum bergabung dengan komunitas.

Setelah menyelesaikan shalat qabliyah Dzuhur, dianjurkan untuk membaca doa dan dzikir. Dalam kitab Al-Wasa-il Al-Syafi'ah karya Sayid Muhammad bin Ali Al-Husaini, disebutkan doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah melaksanakan shalat sunnah qabliyah Zuhur. Doa ini memuji kesempurnaan cahaya Allah, kesabaran-Nya, dan kemurahan hati-Nya dalam memberikan hidayah dan ampunan.