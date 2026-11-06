Panduan Lengkap Puasa Nabi Idris AS: Hukum, Niat, dan Tata Cara

Pelajari definisi, hukum sunnah, niat, dan tata cara puasa Nabi Idris AS yang meneladani ketekunan Nabi Idris dalam beribadah sepanjang tahun.

Puasa Nabi Idris AS merupakan praktik ibadah sunnah yang secara historis dan terminologis erat kaitannya dengan shaum dahr, yaitu puasa yang dilakukan hampir sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Praktik ini secara khusus dinisbatkan kepada Nabi Idris AS, seorang nabi yang dikenal memiliki ketekunan luar biasa dalam beribadah kepada Allah SWT. Dalam literatur klasik, para ulama mendefinisikan puasa ini sebagai bentuk teladan dari kesalehan dan pengabdian total yang dilakukan oleh Nabi Idris bersama istrinya sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan mereka.

Definisi Shaum Dahr dan Asal Usul

Makna inti dari puasa Nabi Idris AS adalah puasa sunnah yang dilakukan setiap hari sepanjang tahun, dengan pengecualian pada hari-hari yang dilarang dalam syariat Islam. Ibnu Katsir dalam kitab Qashash al-Anbiya menjelaskan bahwa Nabi Idris AS beserta istrinya kerap melaksanakan puasa dahr sebagai wujud pengabdian yang mendalam. Dalam kitab tersebut, dikisahkan bahwa Nabi Idris AS menjalankan puasa secara terus-menerus, dan setelah berbuka beliau melanjutkan malamnya dengan salat hingga terbit fajar, mencontohkan disiplin spiritual yang tinggi.

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Definisi ini dikuatkan oleh penjelasan dalam Buku Amaliyah Ramadhan karya Prof. H. M. Hasballah Thaib dan Dr. H. Zamakhsyari Hasballah. Mereka menyatakan bahwa puasa dahr adalah puasa sepanjang tahun dengan pengecualian pada hari-hari yang haram, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa puasa Nabi Idris AS bukanlah puasa yang diwajibkan, melainkan sebuah amalan sunnah yang sangat dianjurkan bagi mereka yang ingin meneladani ketekunan Nabi Idris AS.

Status Hukum dan Pandangan Ulama

Hukum puasa Nabi Idris AS adalah sunnah, artinya apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Dasar hukumnya tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW sebagai perintah langsung, melainkan sebagai bentuk teladan dari kisah para nabi terdahulu. Meskipun demikian, para ulama memberikan catatan penting terkait pelaksanaannya agar tidak memberatkan jasmani dan mengabaikan keseimbangan hak tubuh.

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Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Al-Shiyam menjelaskan bahwa puasa dahr dimakruhkan jika dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr, di mana beliau bersabda, 'Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya.' Nabi juga menasihati agar tidak memaksakan diri dalam beribadah puasa, karena tubuh, mata, keluarga, dan tamu memiliki hak yang harus dipenuhi dalam Islam.

Niat dan Tata Pelaksanaan Ibadah

Secara umum, tidak ada niat khusus yang secara spesifik diajarkan untuk puasa Nabi Idris AS. Niat yang digunakan adalah niat puasa sunnah pada umumnya, yang diucapkan di dalam hati pada malam hari sebelum berpuasa. Berikut adalah bacaan niat yang dapat dilafalkan: 'Nawaitu shauma ghodin sunnatan lillahi ta'ala.' Tata cara pelaksanaan puasa ini tidak berbeda dengan puasa sunnah pada umumnya, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Selama berpuasa, seseorang wajib menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Waktu berbuka puasa adalah ketika azan Magrib berkumandang. Puasa ini dapat dikerjakan sepanjang tahun, namun tidak boleh dilakukan pada hari-hari yang diharamkan, yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selain itu, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa.

Hikmah dan Keutamaan Spiritual

Pelaksanaan puasa Nabi Idris AS mengandung sejumlah hikmah dan keutamaan yang mendalam bagi kehidupan spiritual seorang muslim. Praktik ini merupakan bentuk nyata dalam meneladani kesalehan, ketaatan, dan ketekunan Nabi Idris AS dalam beribadah kepada Allah SWT. Dengan menjalankan puasa ini, seorang muslim diharapkan dapat melatih pengendalian hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui disiplin ibadah yang konsisten.

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Penting untuk diingat bahwa meskipun hukumnya sunnah, pelaksanaan puasa Nabi Idris AS sebaiknya dilakukan dengan pemahaman yang matang, kesiapan fisik, dan tetap mengindahkan prinsip keseimbangan dalam beribadah. Tujuan utama dari ibadah ini adalah untuk mencapai ketenangan batin dan peningkatan kualitas spiritual, bukan sekadar menahan lapar dan haus. Dengan demikian, puasa Nabi Idris AS menjadi sarana yang efektif bagi umat Islam yang ingin meneladani sifat-sifat terpuji para nabi terdahulu.