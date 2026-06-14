Panduan Lengkap Persiapan dan Jadwal Ujian SIMAK UI 2026

Artikel ini menyajikan panduan lengkap mengenai persiapan teknis, aturan, mekanisme ujian, serta jadwal pendaftaran dan pelaksanaan SIMAK UI untuk program Sarjana, Vokasi, dan Pascasarjana tahun 2026. Informasi mencakup spesifikasi perangkat, Safe Exam Browser, simulasi, dan sistem penilaian.

Peserta SIMAK UI diharuskan memahami jadwal, menyiapkan perangkat teknis, mengikuti aturan ruangan, dan mengetahui penilaian terbaru agar ujian berjalan lancar. Untuk mengikuti proses seleksi dengan baik, peserta harus mempersiapkan diri tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga memahami berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh panitia.

Peserta diwajibkan untuk memenuhi sejumlah persyaratan teknis, termasuk perangkat yang digunakan, koneksi internet, dan aplikasi pendukung ujian. Memahami semua aturan yang berlaku sangat penting agar tidak mengalami kendala yang dapat mengganggu jalannya ujian. Di samping kesiapan teknis, calon peserta SIMAK UI 2026 juga perlu memahami mekanisme pelaksanaan serta sistem penilaian yang diterapkan. Dengan mengetahui informasi tersebut sejak awal, peserta dapat merumuskan strategi belajar yang lebih efektif dan menghadapi proses seleksi dengan lebih percaya diri.

Ujian SIMAK untuk program Sarjana dan Vokasi akan dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2026. Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa sesi yang telah dijadwalkan untuk memudahkan peserta dalam mengikuti ujian. Setiap sesi memiliki waktu login dan waktu ujian yang berbeda, sehingga penting bagi peserta untuk memperhatikan jadwal yang telah ditentukan. Peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian.

Dengan adanya pembagian sesi ini, diharapkan proses ujian dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Oleh karena itu, penting bagi setiap peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik dan mematuhi waktu yang telah ditetapkan. Dalam ujian ini, terdapat beberapa mata uji yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu Kemampuan Dasar dan Skolastik. Setiap kategori memiliki jumlah soal dan waktu yang berbeda-beda.

Peserta diwajibkan menggunakan laptop atau PC dengan spesifikasi minimum. Peserta dapat mengundur konfigurasi Safe Exam Browser (SEB) mulai 8 Juni 2026 melalui dashboard pendaftaran. Peserta yang sebelumnya mengikuti SIMAK KKI Gelombang 2 tetap wajib mengundur konfigurasi SEB terbaru. Simulasi ujian dilakukan untuk membantu peserta memahami sistem dan alur ujian, meningkatkan kesiapan teknis maupun nonteknis, serta mengurangi kemungkinan masalah saat ujian berlangsung.

Mekanisme ujian: Login ke aplikasi proctoring, soal mengikuti waktu yang sedang berjalan, peserta yang terlambat hanya dapat mengerjakan soal pada sesi yang sedang berlangsung, tidak ada tambahan waktu, ujian harus dikerjakan secara mandiri di ruangan khusus. Berdasarkan laman resmi SIMAK UI, jadwal pendaftaran program S1 dan Pascasarjana: Gelombang 1 pendaftaran 8 Mei-5 Juni 2026, ujian 13-14 Juni 2026, pengumuman paling lambat 1 Juli 2026.

Gelombang 2 pendaftaran 2 Maret-2 April 2026, ujian 12 April 2026, pengumuman paling lambat 1 Mei 2026. Gelombang 3 pendaftaran 4-30 Mei 2026, ujian 7 Juni 2026, pengumuman paling lambat 1 Juli 2026. Begitu pula untuk program Pascasarjana lainnya dengan rentang pendaftaran dan jadwal ujian yang serupa. Peserta harus memperhatikan keseluruhan timeline ini agar tidak melewatkan kesempatan pendaftaran dan mengikuti ujian dengan persiapan yang memadai





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