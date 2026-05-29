Panduan Lengkap Perhitungan Pesangon PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 35/2021

Artikel ini menjelaskan ketentuan pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dijelaskan tiga komponen kompensasi utama, yaitu Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak, besara cara perhitungan berdasarkan masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja.

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK tetap menjadi isu yang mengkhawatirkan bagi banyak pekerja di Indonesia. Hal ini terutama karena dampak langsung terhadap keadaan finansial pasca-kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, memahami ketentuan pesangon menjadi sangat penting bagi pekerja untuk mengetahui hak-hak他们 yang wajib diberikan perusahaan ketika PHK terjadi. Pemerintah telah mengatur ketentuan pesangon melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Regulasi ini berlaku hingga tahun 2026 dan menjadi acuan utama dalam menentukan nominal pesangon. Nominal tersebut ditentukan berdasarkan masa kerja, alasan PHK, serta komponen hak lainnya seperti uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dengan demikian, besaran pesangon yang diterima setiap pekerja dapat bervariasi. Di sisi lain, perusahaan pun harus memahami aturan agar proses PHK dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Dengan mengetahui skema perhitungan pesangon berdasarkan UU Cipta Kerja, kedua belah pihak dapat menghindari perselisihan dan memastikan hak serta kewajiban dipenuhi secara adil. Regulasi pokok ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang ini merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Di dalamnya, diatur bahwa setiap pekerja yang di-PHK berhak atas kompensasi tertentu. Selain UU Cipta Kerja, aturan pelaksana lebih rinci tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. PP ini mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam PP 35/2021 dijelaskan secara spesifik mengenai tata cara perhitungan dan besaran kompensasi yang harus dibayarkan oleh pengusaha. Kehadiran PP ini melengkapi dan memperjelas implementasi UU Cipta Kerja terkait hak pekerja yang mengalami PHK. Memahami kedua regulasi tersebut sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan mencegah terjadinya perselisihan dalam hubungan industrial. Ketika seorang pekerja mengalami PHK, perusahaan diwajibkan untuk memberikan tiga komponen utama sebagai kompensasi.

Ketiga komponen tersebut meliputi Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH). Ketiganya diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Uang Pesangon merupakan bentuk kompensasi utama sebagai ganti rugi atas berakhirnya hubungan kerja. Besaran uang pesangon dihitung berdasarkan lama masa kerja karyawan di perusahaan; semakin lama masa kerja, semakin besar jumlah pesangon yang akan diterima.

Di samping Uang Pesangon, pekerja juga berhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. UPMK diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap loyalitas dan kontribusi pekerja selama bekerja dalam periode tertentu. Sementara UPH mencakup hak-hak lain yang belum diterima pekerja, seperti sisa cuti tahunan yang belum diambil. Perhitungan uang pesangon secara spesifik diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Besaran uang pesangon didasarkan pada masa kerja dengan pendekatan progresif. Rincian perhitungan uang pesangon berdasarkan masa kerja adalah sebagai berikut: masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah.

Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah. Penting untuk dicatat bahwa besaran upah yang menjadi dasar perhitungan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Dalam kondisi tertentu seperti efisiensi perusahaan karena kerugian atau perusahaan pailit, besaran uang pesangon dapat dikurangi menjadi 0,5 kali dari ketentuan normal. Namun, untuk alasan PHK lainnya, faktor pengali bisa mencapai 1 kali, 1,75 kali, atau bahkan 2 kali ketentuan pesangon.

Uang Penghargaan Masa Kerja merupakan jenis kompensasi tambahan yang juga menjadi hak pekerja yang mengalami PHK, berupa apresiasi atas loyalitas dan kontribusi selama bekerja di perusahaan





