Panduan praktis fidyah puasa berdasarkan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi termasuk kadar beras, niat, dan doa agar ibadah sah.

Tuntunan pembayaran fidyah puasa Ramadan di Indonesia menjadikan beras sebagai media utama yang paling lazim digunakan oleh umat Muslim. Pemilihan beras ini didasarkan pada fungsinya sebagai makanan pokok yang mudah diperoleh, mudah ditakar, dan efisien untuk disalurkan langsung kepada kaum fakir miskin yang membutuhkan bantuan.

Dasar Hukum Beras sebagai Makanan Pokok Fidyah

Ayat 184 menegaskan kewajiban bagi orang yang berat menjalankan puasa untuk membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin. Penegasan ini menjadi landasan hukum mengapa beras diterima sebagai bentuk iṭ'ām atau pemberian makanan yang sesuai dengan nash syar'i. Maharati Marfuah dalam bukunya yang membahas Qadha dan Fidyah Puasa menjelaskan bahwa fidyah adalah ibadah māliyyah yang mensyaratkan niat tepat dan sasaran yang jelas. Oleh sebab itu, bentuk penyerahan harus mencerminkan nilai makanan yang layak dan bermartabat.

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Doa dan niat dalam proses bayar fidyah dengan beras menjadi bagian tak terpisahkan dari ritus keagamaan ini. Doa tersebut berfungsi sebagai keselarasan hati dengan tindakan nyata di hadapan penerima bantuan. Buya Yahya dalam kitab Fiqih Puasa Praktis mengemukakan bahwa niat dan doa adalah ruh yang membedakan fidyah dari sekadar kegiatan bagi-bagi beras biasa. Umat Islam diimbau untuk memahaminya sebagai bagian integral dari tata cara pelaksanaan ibadah yang sah dan diterima.

Perincian Kadar Beras Sesuai Mazhab Agama

Kadar beras untuk fidyah dihitung per hari puasa yang ditinggalkan, bukan dihitung secara bulanan. Mazhab Syafi'i dan Maliki menetapkan standar satu mud yang setara dengan sekitar 0,75 kilogram beras per hari. Sementara itu, Mazhab Hanafi menetapkan kewajiban dua mud yang setara dengan sekitar 1,5 kilogram beras per harinya.

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Imam An-Nawawi dalam kitab al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab menegaskan bahwa fidyah harus diserahkan dalam bentuk makanan fisik kepada fakir miskin. Penegasan ini tidak memperbolehkan konversi menjadi nilai nominal uang tunai di dalam mazhab ini. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi memperbolehkan konversi fidyah ke dalam bentuk uang sebagai alternatif pembayaran. Beras yang diserahkan hendaknya merupakan beras yang biasa dikonsumsi sehari-hari, bukan beras kualitas rendah atau sisa yang tidak layak.

Jika seseorang meninggalkan puasa selama 10 hari, maka kewajiban fidyah berlaku secara spesifik untuk 10 hari tersebut. Total kebutuhan beras untuk 30 hari puasa dapat dihitung berdasarkan standar yang berlaku. Dengan standar 0,75 kilogram per hari, total fidyah menjadi sekitar 22,5 kilogram beras. Jika menggunakan standar 1,5 kilogram per hari, total kebutuhan beras meningkat menjadi 45 kilogram untuk satu bulan penuh.

Prosedur Niat dan Doa Penerimaan Ibadah

Niat dikeluarkan bersamaan dengan penyerahan beras kepada penerima atau kepada lembaga amil zakat. Lafal niat disesuaikan dengan kondisi pembayar, apakah karena uzur usia lanjut, sakit menahun, atau kekhawatiran ibu terhadap janin. Niat dalam fidyah terdiri atas dua bagian utama yaitu niat yang dihadirkan saat menyerahkan dan doa penerimaan yang dibaca setelah penyerahan.

Lafal niat umum dalam bahasa Arab adalah nawaitu an ukhrija hādzihil fidyata li-ifthāri shaumi Ramadhāna fardhan lillāhi ta'ālā yang berarti aku niat mengeluarkan fidyah ini karena tidak berpuasa di bulan Ramadan sebagai kewajiban karena Allah Ta'ala. Untuk kekhawatiran terhadap anak, lafal niatnya adalah nawaitu an ukhrija hādzihil fidyata 'an ifthāri shaumi Ramadhāna lil khaufi 'alā waladī fardhan lillāhi ta'ālā.

Doa penutup yang dianjurkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Adzkār adalah rabbana taqabbal minnā innaka antas samī'ul 'alīm. Doa ini dipanjatkan sebagai permohonan agar fidyah diterima oleh Allah dan memberi manfaat bagi penerima. Pelafalan dengan lisan sangat dianjurkan untuk membantu kekhusyukan, namun tidak menjadi syarat sah ibadah ini.

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Penyaluran Beras dan Aturan Waktu Pembayaran

Berdasarkan standar yang digunakan oleh BAZNAS dan sebagian lembaga zakat resmi di Indonesia, takaran 1,5 kilogram beras per hari sering menjadi acuan utama. Standar ini ditetapkan untuk memudahkan masyarakat dalam menghitung kewajiban fidyah mereka. Standar ini dapat disesuaikan dengan kebiasaan setempat dan arahan dari lembaga zakat terpercaya lainnya di wilayah masing-masing.

Besaran fidyah tidak berubah karena fluktuasi harga beras di pasar setelah kewajiban muncul. Patokan utama tetap pada takaran berat dan jumlah hari puasa yang ditinggalkan, bukan pada harga pasar yang berubah-ubah. Hal ini memastikan keadilan dan konsistensi dalam pelaksanaan ibadah fidyah oleh seluruh umat Muslim.

Mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali bersepakat bahwa fidyah tidak sah dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadan. Kewajiban fidyah baru melekat secara resmi setelah bulan Ramadhan tiba dan hari-hari puasa yang ditinggalkan sudah pasti terjadi. Namun, pembayaran fidyah sudah boleh ditunaikan segera setelah fajar hari puasa yang ditinggalkan terbit.

Beras yang dikumpulkan dapat diberikan langsung kepada fakir miskin sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Sistem ini memungkinkan seseorang memberikan beras kepada 30 orang miskin berbeda jika fidyahnya untuk 30 hari. Alternatif lainnya adalah memberikan seluruh beras kepada satu orang miskin dalam jumlah besar jika memungkinkan.