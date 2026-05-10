Panduan Lengkap Menonton Pekan Ke-33 Eredivisie: Perebutan Tiket Eropa dan Drama Degradasi

Informasi lengkap jadwal siaran ESPN untuk pekan ke-33 Eredivisie, mencakup peluang Ajax dan Feyenoord menuju Liga Champions serta pertarungan sengit di zona degradasi.

Pekan ke-33 dalam kompetisi Eredivisie musim ini akan menjadi momen yang sangat krusial dan dinanti-nantikan oleh seluruh pecinta sepak bola, baik di Belanda maupun di seluruh dunia.

Keunikan dari pekan ini adalah jadwal pertandingannya yang akan digelar secara bersamaan, yang memberikan sensasi menonton yang luar biasa bagi para penggemar. Semua pertandingan dijadwalkan akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 10 Mei, tepat pada pukul 16.45 waktu setempat. Untuk memastikan para penggemar tidak melewatkan satu momen pun, jaringan televisi ESPN telah menyiapkan strategi penyiaran yang komprehensif dengan menyediakan empat saluran televisi berbeda. Hal ini memungkinkan penonton untuk memilih klub favorit mereka atau memantau beberapa pertandingan sekaligus melalui layar kaca.

Bagi mereka yang ingin mengetahui di mana mereka bisa menyaksikan aksi klub kesayangan mereka, ESPN telah merangkum seluruh jadwal siaran secara detail. ESPN memutuskan untuk menyiarkan pertandingan dari klub-klub besar seperti Ajax, Feyenoord, dan PSV secara utuh dan lengkap di saluran televisi mereka. Sementara itu, bagi penonton yang ingin melihat gambaran umum dari seluruh laga yang berlangsung, ESPN 1 akan berperan sebagai saluran utama yang akan terus berganti-ganti menampilkan cuplikan serta jalannya semua pertandingan Eredivisie yang sedang berlangsung secara simultan.

Melihat kondisi klasemen saat ini, PSV Eindhoven sebenarnya sudah mengamankan gelar juara jauh sebelum pekan penutup, sehingga mereka bisa bermain dengan tekanan yang jauh lebih rendah. Namun, fokus utama para penggemar justru tertuju pada perebutan tiket kompetisi Eropa yang sangat kompetitif. Pertarungan sengit diprediksi akan terjadi antara Feyenoord, NEC, Ajax, dan FC Twente. Feyenoord memiliki peluang besar untuk mengamankan tiket langsung menuju fase kompetisi Liga Champions jika mereka mampu meraih kemenangan atas AZ Alkmaar.

Di sisi lain, Ajax yang sedang berjuang mengembalikan kejayaannya harus berjuang keras di kandang sendiri saat menghadapi FC Utrecht. Kemenangan bagi Ajax sangatlah vital karena hal tersebut akan menjaga peluang mereka untuk tetap bersaing memperebutkan posisi ketiga. Posisi ini sangat berharga karena memberikan hak istimewa bagi klub untuk berpartisipasi dalam babak kualifikasi Liga Champions, sebuah kompetisi yang tidak hanya bergengsi tetapi juga bernilai miliaran euro dari segi pendapatan hak siar dan bonus kemenangan.

Sementara itu, pertandingan antara PSV dan Go Ahead Eagles yang akan berlangsung di Philips Stadion diperkirakan tidak akan memiliki tekanan besar, mengingat bagi kedua tim sudah tidak ada lagi target poin yang harus dikejar di sisa musim Eredivisie kali ini. Selain siaran televisi konvensional, ESPN juga menyediakan opsi modern melalui layanan streaming yang bernama ESPN Watch. Layanan ini menjadi solusi bagi para pelanggan saluran olahraga di Belanda, terutama mereka yang berlangganan melalui provider seperti Ziggo atau KPN.

Dengan ESPN Watch, pengguna dapat mengakses saluran ESPN 1, 2, 3, dan 4 secara fleksibel, baik dalam siaran langsung maupun fitur sesuai permintaan atau on-demand. Kemudahan akses ini tersedia melalui situs web resmi ESPN Belanda serta aplikasi khusus yang dapat diunduh di smart TV, ponsel pintar, tablet, hingga komputer pribadi, sehingga penggemar bisa menonton di mana saja dan kapan saja. Di luar pertandingan klub besar, masih ada enam pertandingan lainnya yang dapat disaksikan secara langsung melalui platform streaming tersebut.

Salah satu laga yang sangat dinantikan adalah pertandingan NEC melawan FC Groningen di kandang sendiri, di mana NEC masih berupaya keras mengejar posisi ketiga. Hal serupa terjadi pada FC Twente yang akan menjamu Sparta Rotterdam di stadion De Grolsch Veste dengan motivasi yang sama kuatnya. Namun, ketegangan paling tinggi justru terjadi di papan bawah klasemen, di mana terjadi pertarungan hidup mati demi menghindari degradasi.

Pertandingan krusial antara Excelsior dan FC Volendam akan menjadi penentu nasib kedua klub tersebut, sementara NAC Breda berada dalam posisi yang sangat sulit dan kemungkinan besar akan terdegradasi secara resmi jika tidak terjadi keajaiban di laga terakhir





