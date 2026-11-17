Pelajari cara menanam kemangi dari pilih bibit, perawatan, hingga panen rutin. Simpan stok dapur segar tanpa beli di pasar dengan teknik ini.

Kebutuhan kemangi segar di dapur tidak lagi harus dipenuhi dengan membeli paket kecil di pasar. Menanam sendiri tanaman herbal ini adalah solusi cerdas yang bahkan bisa dilakukan oleh pemula. Kemangi tumbuh cepat dan bisa dipanen rutin setiap minggu dengan perawatan sederhana. Kunci keberhasilannya terletak pada perencanaan jumlah tanaman, pemilihan media tanam, dan jadwal panen yang tepat.

Panduan ini mencakup langkah praktis untuk menanam kemangi baik di pot maupun lahan sempit. Mulai dari memilih varietas yang sesuai, mengatur jadwal panen bertahap, hingga menjaga stok selalu melimpah. Simak langkah demi langkah untuk mulai berkebun di akhir pekan, Selasa (17/11/2026).

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Jumlah Tanaman yang Dibutuhkan

Angka yang disarankan tergantung pada intensitas penggunaan di dapur. Pemakaian sehari-hari cukup membutuhkan empat hingga enam tanaman. Bagi yang sering membuat pesto, disarankan memiliki enam hingga dua belas tanaman. Jika ingin menyimpan stok olahan dalam jumlah besar, jumlah delapan hingga dua belas tanaman lebih ideal.

Dapur ala Indonesia sangat menggemari kemangi untuk sambal, pepes, atau lalapan. Jika anggota keluarga suka memasak dengan rempah ini, jangan ragu menambah jumlah tanaman. Pastikan stok selalu melimpah untuk kebutuhan memasak yang rutin.

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Pilih Varietas dan Media Tanam

Ada berbagai jenis kemangi dengan rasa dan aroma berbeda. Beberapa memiliki aroma tajam dan pedas-segar, sementara lainnya berdaun lebar yang cocok untuk lalapan atau ditumis. Menanam dua jenis sekaligus akan memberikan warna lebih di dapur. Tanyakan rekomendasi jenis yang cocok dengan cuaca daerah Anda kepada penjual bibit atau tetangga.

Kemangi menyukai ruang untuk bernapas. Gunakan pot atau polybag berdiameter sekitar 25 hingga 30 cm dengan lubang drainase yang cukup. Campurkan tanah gembur dengan kompos atau pupuk kandang matang dengan perbandingan satu banding satu. Hindari menjejalkan bibit terlalu banyak agar akar tidak berebut dan daun tetap sehat.

Jadwal Tanam Bertahap

Kebanyakan pemula melakukan kesalahan dengan menanam semua bibit bersamaan. Akibatnya, daun melimpah di satu waktu, lalu habis selama sebulan. Solusinya adalah menyebarkan bibit baru setiap dua hingga tiga minggu di pot berbeda. Saat tanaman pertama mulai menua, tanaman berikutnya sudah siap dipanen.

Tempatkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari langsung minimal enam jam sehari. Siram di pagi hari hingga tanah lembap, jangan sampai tergenang. Tanah becek adalah penyebab utama akar membusuk dan tanaman mati.

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Perawatan Nutrisi dan Hama

Kemangi membutuhkan nutrisi konsisten karena tanaman ini rakus daun. Tambahkan kompos atau pupuk kandang setiap tiga hingga empat minggu. Pupuk cair organik yang diencerkan juga bisa digunakan. Hindari pupuk terlalu pekat karena dapat membakar akar. Tanaman yang cukup makan akan menghasilkan daun tebal, hijau mengilap, dan aroma kuat.

Periksa bagian bawah daun seminggu sekali untuk mendeteksi ulat, kutu putih, atau siput. Singkirkan hama dengan tangan atau semprotan air sabun ringan. Panen rutin merangsang percabangan baru. Pangkas kuncup bunga segera terlihat agar daun tidak berubah pahit. Simpan hasil panen berlebih dalam air atau olah menjadi pesto dan daun kering.