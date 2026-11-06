Panduan Lengkap Menanam Ceropegia Sandersonii: Tips dari SANBI

Pelajari cara menanam Ceropegia sandersonii dengan media tanam tepat, pencahayaan optimal, dan teknik penyiraman yang benar agar tanaman tumbuh subur dan berbunga indah.

Merdeka.com merangkum dari PlantZAfrica yang diterbitkan oleh South African National Biodiversity Institute ( SANBI) pada Jumat, 6 November 2026, mengenai teknik budidaya Ceropegia sandersonii. Tanaman merambat asal Afrika Selatan ini memerlukan perhatian khusus terhadap media tanam ringan serta pengaturan cahaya yang tepat agar dapat berkembang optimal.

Media Tanam dan Drainase Ideal

Ceropegia sandersonii memerlukan substrat yang ringan, berpori, dan mampu mengalirkan air dengan cepat untuk mencegah masalah akar. Penulis dapat menyiapkan campuran tanah berpasir dengan tambahan sedikit kompos agar tanaman memperoleh nutrisi tanpa membuat media menjadi terlalu padat atau berat. Di wilayah Indonesia, penggunaan pasir kasar atau pasir Malang sangat direkomendasikan sebagai bahan dasar campuran media tanam.

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Penting untuk menambahkan tanah yang gembur dan sedikit kompos matang ke dalam campuran tersebut. Hal ini bertujuan agar sistem akar memiliki ruang yang cukup untuk berkembang secara maksimal. Pastikan pot yang digunakan memiliki lubang drainase yang cukup besar untuk memastikan kelebihan air tidak mengendap di bagian dasar pot.

Pencahayaan dan Lokasi Pertumbuhan

Tempatkan Ceropegia sandersonii di area yang memperoleh cahaya terang namun terlindung dari paparan sinar matahari langsung. Area dekat jendela yang teduh, teras beratap, atau balkon dengan pencahayaan tersaring merupakan pilihan lokasi yang ideal untuk pertumbuhan tanaman ini. Di wilayah Indonesia yang memiliki intensitas sinar matahari cukup tinggi, perlindungan dari terik siang sangat krusial.

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Jika tanaman diletakkan di luar ruangan, gunakan paranet atau tempatkan pot di bawah naungan tanaman lain untuk melindungi daun dari sengatan langsung. Penyediaan cahaya yang cukup sangat membantu proses pertumbuhan batang sekaligus mendukung pembentukan bunga yang indah dan unik. Tanaman ini dapat ditempatkan dalam pot gantung maupun pot biasa dengan bantuan penyangga agar rambatannya terlihat rapi.

Teknik Perbanyakan dan Penyangga Batang

Salah satu cara efektif untuk memperbanyak Ceropegia sandersonii adalah melalui metode stek batang. Pilihlah batang yang sehat dan memiliki beberapa buku atau ruas sebagai titik pertumbuhan. Bagian ini sangat penting karena akar dapat tumbuh dari buku batang ketika bersentuhan dengan media tanam yang sesuai. Setelah dipotong, diamkan stek selama beberapa hari agar bagian bekas potongan mengering sebelum ditanam.

Setelah stek siap, tanam bagian batang tersebut pada media yang memiliki drainase baik dan jaga kelembapan media selama proses pembentukan akar. Namun, hindari keadaan yang terlalu basah karena stek muda sangat rentan mengalami pembusukan. Selain stek, tanaman ini juga dapat diperbanyak menggunakan biji dengan menyiapkan wadah semai berisi media porous dan drainase baik.

Sebagai tanaman merambat, Ceropegia sandersonii membutuhkan struktur penopang seperti teralis kecil, kawat lengkung, atau penyangga berbentuk lingkaran. Arahkan batang secara perlahan agar melilit penyangga tanpa menarik atau membengkokkannya secara paksa. Selain membantu mengatur bentuk tanaman, penyangga juga membuat sulur tumbuh lebih rapi dan bunga lebih mudah terlihat.

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Jadwal Penyiraman dan Pemupukan

Perhatikan jadwal penyiraman dengan cermat karena tanaman ini menyukai media yang cukup lembap namun tidak tahan terhadap genangan air. Siram secara teratur ketika lapisan atas media mulai mengering dan pastikan air mengalir keluar melalui lubang drainase. Frekuensi penyiraman perlu disesuaikan dengan musim dan kondisi lingkungan di Indonesia. Saat musim hujan, kurangi penyiraman karena media cenderung lebih lama mengering.

Sebaliknya, ketika musim kemarau, periksa kelembapan media lebih sering, terutama jika tanaman diletakkan di area yang lebih panas. Untuk menunjang pertumbuhan daun, batang, dan bunga, berikan pupuk dengan kandungan unsur hara seimbang secara berkala. Gunakan pupuk cair dengan konsentrasi setengah dari dosis yang tertera pada kemasan karena akar tanaman ini cukup sensitif terhadap kelebihan pupuk.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Waspadai serangan hama seperti kutu putih, kutu daun berbulu, dan tungau laba-laba yang dapat mengganggu Ceropegia sandersonii. Hama-hama tersebut dapat menyerang akar, batang, maupun bagian tanaman yang menjadi tempat tumbuhnya bunga. Periksa tanaman secara berkala, terutama pada sela-sela batang dan bagian pangkal daun untuk mendeteksi tanda-tanda serangan.

Segera bersihkan bagian yang terserang dan gunakan sabun insektisida atau pestisida yang sesuai apabila diperlukan. Hindari kondisi media terlalu basah karena kelembapan berlebihan juga dapat meningkatkan risiko pembusukan dan infeksi jamur. Dengan perawatan yang tepat dan konsisten, Ceropegia sandersonii akan tumbuh subur dan memberikan estetika unik bagi pemiliknya.