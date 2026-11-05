Panduan Lengkap Membuat Keripik Jantung Pisang Renyah dan Gurih

Pelajari cara membuat keripik jantung pisang rumahan yang renyah dan gurih dengan tips memilih bahan, teknik menggoreng suhu tepat, hingga cara menyimpan agar tahan lama.

Jantung pisang selama ini dikenal luas sebagai bahan masakan tradisional Indonesia yang sering diolah menjadi sayur bersantan, tumis, atau gulai. Namun, bahan unik ini ternyata bisa diolah menjadi camilan ringan yang istimewa dengan mengolahnya menjadi keripik yang renyah. Proses membuatnya cukup sederhana karena hanya memerlukan balutan adonan bumbu gurih sederhana sebelum digoreng hingga kering sempurna.

Artikel ini menyajikan panduan lengkap membuat keripik jantung pisang dengan bumbu gurih, dirangkum oleh Liputan6.com pada Kamis, 5 November 2026. Selain resep utama, terdapat pula sejumlah tips teknis penting agar keripik berhasil renyah sejak percobaan pertama, tidak berminyak, dan tahan lama saat disimpan.

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Karakteristik dan Persiapan Bahan Jantung Pisang

Jantung pisang adalah bakal bunga pisang muda yang berbentuk lonjong dengan kelopak luar berwarna ungu kemerahan. Berbeda dengan keripik pisang yang terbuat dari buah mentah, keripik jantung pisang menggunakan kelopak dan sisir bunga sebagai bahan utamanya. Hasil akhirnya memiliki tekstur tipis dan rapuh di bagian luar dengan rasa gurih yang dipadukan sedikit rasa sepat khas sayuran.

Persiapan bahan dimulai dengan mengupas kelopak luar berwarna ungu tua dan keras hingga tersisa bagian dalam yang pucat dan lunak. Langkah selanjutnya adalah melepaskan sisir bunga di sela-sela kelopak, lalu membuang putik keras serta kelopak bening tipis pada setiap kuntumnya. Iris bagian hati jantung pisang memanjang dengan ketebalan sekitar 2 hingga 3 milimeter agar teksturnya pas saat digoreng.

Irisan jantung pisang yang telah dibuat segera harus dimasukkan ke dalam campuran air, air jeruk nipis, dan garam. Campuran ini berfungsi mencegah perubahan warna menjadi cokelat akibat reaksi oksidasi dan memudahkan penanganan getah lengket yang keluar dari jantung pisang segar. Keringkan irisan tersebut menggunakan tisu dapur atau kain bersih hingga benar-benar kering sebelum tahap pencelupan adonan.

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Teknik Adonan dan Pengaturan Suhu Minyak Goreng

Adonan basah dibuat dengan mencampurkan bumbu halus, tepung beras, tepung tapioka, dan irisan daun jeruk dalam satu wadah. Tuangkan air es sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonan menjadi licin dengan kekentalan yang mirip krim kental. Penggunaan air es penting untuk menjaga suhu adonan tetap rendah sehingga tepung tidak mengental terlalu cepat sebelum digunakan.

Panaskan minyak goreng dengan api sedang hingga mencapai suhu 175 hingga 180 derajat Celsius. Cara mengetesnya adalah dengan mencelupkan ujung sumpit kayu ke dalam minyak; jika dikelilingi gelembung kecil, berarti suhu telah siap. Suhu ini penting karena minyak panas akan menguapkan air di permukaan makanan, lalu minyak menggantikan air tersebut sehingga terbentuk permukaan yang renyah.

Masak irisan jantung pisang sedikit demi sedikit selama 4 hingga 6 menit sambil dibolak-balik. Goreng hingga berwarna kuning keemasan dan gelembung di sekitar keripik mulai mereda. Memasak pada suhu yang tepat, sekitar 176 hingga 190 derajat Celsius, membantu meminimalkan penyerapan minyak ke dalam makanan. Jika suhu terlalu rendah, minyak akan meresap sehingga keripik menjadi berminyak.

Jika suhu terlalu tinggi, makanan bisa terlalu kering dan minyak menjadi teroksidasi. Blog sekolah memasak menyarankan agar suhu minyak dijaga konsisten sekitar 375 derajat Fahrenheit atau setara 190 derajat Celsius. Suhu minyak sebaiknya sedikit lebih tinggi dari target akhir karena suhu akan turun secara signifikan saat makanan dimasukkan ke dalam wajan.

Alasan Teknis Mengapa Keripik Bisa Berminyak dan Lembek

Salah satu kesalahan umum dalam pembuatan keripik adalah memasukkan terlalu banyak makanan sekaligus ke dalam wajan. Hal ini dapat menurunkan suhu minyak secara drastis sehingga lapisan tepung menyerap minyak sebelum kerak terbentuk. Akibatnya, makanan menjadi berminyak dan teksturnya tidak renyah seperti yang diinginkan. Penting untuk menjaga konsistensi panas minyak sepanjang proses penggorengan.

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Irisan bahan yang masih basah sebelum digoreng juga membuat adonan sulit menempel dengan baik. Minyak yang bersentuhan dengan air berlebih pada permukaan makanan akan menyebabkan percikan yang berbahaya dan mencegah pembentukan lapisan renyah yang seragam. Oleh karena itu, pastikan irisan benar-benar kering menggunakan tisu dapur sebelum dicelupkan ke dalam adonan tepung.

Proses meniriskan minyak juga merupakan langkah krusial setelah keripik diangkat. Gunakan rak kawat untuk meniriskan jantung pisang goreng agar minyak menetes secara maksimal selama proses pendinginan. Meletakkan keripik langsung di piring datar justru akan membuat bagian bawah keripik lembap karena minyak terperangkap di antara lapisan keripik.

Cara Penyimpanan dan Memperbaiki Tekstur Keripik Lembut

Keripik jantung pisang perlu disimpan dengan benar agar kerenyahannya bisa tahan lama. Sebelum menyimpannya ke dalam wadah, biarkan keripik dingin sempurna di suhu ruangan terlebih dahulu. Keripik yang masih hangat akan mengeluarkan uap air, lalu uap itu mengembun di dalam toples dan membuat keripik cepat melempem atau kehilangan tekstur renyahnya.

Setelah keripik benar-benar dingin, simpanlah ke dalam toples kaca atau wadah plastik kedap udara. Pastikan untuk menutup wadah yang rapat setiap kali selesai mengambil keripik. Letakkan wadah di tempat yang kering, jauh dari sumber panas kompor, dan tidak terkena sinar matahari langsung untuk menjaga kualitas rasa dan tekstur.

Untuk stok yang banyak, sebaiknya bagi keripik ke beberapa wadah kecil agar tidak sering terpapar udara setiap kali dibuka. Paparan udara yang berulang akan mengurangi kerenyahan keripik seiring waktu. Simpan dalam wadah tertutup rapat untuk menjaga keripik tetap segar selama berminggu-minggu.

Bila keripik terlanjur melempem akibat penyimpanan, jangan khawatir karena tekstur renyah bisa dipulihkan. Anda cukup menyangrai keripik sebentar di wajan antilengket dengan api kecil tanpa tambahan minyak. Alternatif lainnya adalah memanggangnya di oven dengan suhu rendah selama beberapa menit untuk menguapkan kelembapan yang terserap.