Pelajari lafal dan waktu terbaik istighfar bulan Rajab sesuai tuntunan ulama. Panduan ini mencakup amalan penyucian jiwa dan persiapan menyambut Ramadhan.

Bulan Rajab yang dikenal sebagai syahr al-istighfar atau bulan permohonan ampun menempati posisi strategis dalam tradisi keilmuan Islam. Istighfar di bulan ini menjadi ibadah utama karena Rajab termasuk dalam asyhurul hurum, yakni empat bulan yang dimuliakan Allah SWT. Amal kebaikan yang dilakukan pada periode ini memiliki keutamaan yang jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Pandangan Ulama Tentang Keistimewaan Rajab

Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds dalam kitab Kanzun Najah was Surur menegaskan bahwa Rajab secara khusus adalah bulan istighfar. Beliau juga menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulan shalawat, dan Ramadhan adalah bulan Al-Qur'an. Pandangan ini menjadi landasan kuat bagi umat Islam untuk memaksimalkan ibadah di bulan Rajab.

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Namun demikian, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Tabyîn al-'Ajab memberikan catatan krusial. Beliau menegaskan bahwa tidak ada hadis sahih yang secara khusus mengistimewakan amalan tertentu di bulan Rajab. Hal ini termasuk bilangan dan tata cara istighfar yang sering beredar di masyarakat. Karena itu, istighfar Rajab sebaiknya dipahami sebagai amalan yang memiliki dasar umum dalam syariat.

Istighfar adalah ibadah yang sangat dianjurkan untuk dibaca kapan saja. Membacanya di bulan yang dimuliakan seperti Rajab tentu semakin meningkatkan nilai pahalanya. Para ulama tetap menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak istighfar di bulan ini sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.

Panduan Lafal Istighfar Utama dan Sumbernya

Salah satu lafal istighfar yang paling banyak disebut dalam literatur fikih adalah Rabbighfir lî warhamnî wa tub 'alayya. Lafal ini berarti Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku. Syaikh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds dalam Kanzun Najah was Surur menyebutkan bahwa istighfar ini dianjurkan dibaca sebanyak 70 kali pada waktu pagi dan sore hari selama bulan Rajab.

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Beliau mengutip perkataan Wahb bin Munabbih yang menyatakan bahwa siapa saja yang membaca istighfar kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Rabbighfir lî warhamnî wa tub 'alayya, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Anjuran ini juga dikukuhkan oleh KH Sholeh Darat atau Mbah Sholeh Darat dalam karyanya.

Lafal kedua yang sangat utama adalah lafal yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Adab fî Rajab. Lafal ini berbunyi Astaghfirullâhal 'Adhîmal-ladzî lâ ilâha illâ huwal hayyul qayyûmu wa atûbu ilaihi, taubata 'abdin zhâlimin lâ yamliku linafsihî naf'an wa lâ dharran wa lâ quwwatan wa lâ hayâtan wa lâ nusyûran.

Arti dari lafal ini adalah aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri. Aku bertaubat kepada-Nya dengan taubat hamba yang zalim yang tidak memiliki manfaat, mudarat, kekuatan, kehidupan, dan kematian pada dirinya sendiri. Siapa yang membaca istighfar ini tujuh kali setiap hari selama bulan Rajab dan Sya'ban, Allah akan mengutus dua malaikat untuk membakar buku catatan amal buruknya.

Istighfar Ashhabul Kahfi dan Keutamaannya

Lafal ketiga adalah istighfar Ashhabul Kahfi yang dianggap sebagai istighfar paling utama. Lafal ini diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Syaikh Abdul Hamid Quds dalam Kanzun Najah was Surur menganjurkan membacanya tiga kali pada pagi dan sore hari selama bulan Rajab.

Lafal ini berbunyi Allâhumma anta rabbî lâ ilâha illâ anta, khalaqtanî wa anâ 'abduka, wa anâ 'alâ 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu. Lafal ini berlanjut dengan a'ûdzu bika min syarri mâ shana'tu, abû'u laka bini'matika 'alayya, wa abû'u bidzanbî faghfir lî fa innahu lâ yaghfirudz dzunûba illâ anta.

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Arti lafal ini sangat dalam, yaitu Ya Allah Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu di atas ikatan janji-Mu yang aku jalankan semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan jelek yang telah kuperbuat dan mengakui dosaku kepada-Mu.

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani dalam al-Ghunyah menekankan bahwa Rajab adalah bulan permohonan ampun. Beliau juga menganjurkan untuk tidak melewatkan waktu fajar tanpa memohon ampunan. Syekh Abdul Qadir al-Jailani menempatkan istighfar sebagai inti dari ibadah di bulan ini.

Waktu Terbaik untuk Memperbanyak Istighfar

Para ulama menganjurkan waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan khusus untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Waktu pagi dan sore hari adalah waktu yang paling ditekankan. Syaikh Abdul Hamid Quds dalam Kanzun Najah was Surur menyebutkan bahwa istighfar Rabbighfir lî warhamnî wa tub 'alayya dibaca 70 kali pada waktu pagi dan sore hari.

KH Sholeh Darat (Mbah Sholeh Darat) dalam karyanya juga menyebutkan amalan istighfar setiap pagi dan sore sebanyak 70 kali agar terbebas dari neraka. Konsistensi membaca istighfar di waktu-waktu ini menjadi kunci persiapan menyambut Ramadhan.

Malam pertama Rajab juga memiliki keistimewaan tersendiri. Banyak ulama yang menganjurkan untuk memulai bulan ini dengan taubat nasuha dan istighfar yang khusyuk. Hal ini bertujuan untuk menyucikan jiwa sebelum memasuki bulan Sya'ban dan Ramadhan yang penuh berkah.

Merangkum berbagai sumber, panduan istighfar Rajab ini memberikan arah yang jelas bagi umat Islam. Waktu-waktu terbaik untuk membacanya serta keutamaannya telah dijelaskan secara rinci. Dengan memahami dasar-dasar syariat ini, umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan lebih mantap dan khusyuk.