Panduan Lengkap Hari Larangan Qadha Puasa Ramadhan Menurut Islam

Pelajari hari-hari haram untuk qadha puasa Ramadhan seperti Syawal dan Tasyrik. Simak dalil, pendapat ulama, dan waktu paling tepat mengganjar puasa agar ibadah sah.

Memahami larangan mengganti puasa Ramadhan pada hari-hari tertentu merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan ibadah qadha agar tidak jatuh pada waktu yang diharamkan oleh syariat. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan ibadah qadha menjadi tidak sah dan kewajiban untuk mengganjar puasa tersebut belum terpenuhi dengan sempurna.

Sebab, puasa yang ditinggalkan harus diqadha sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 184 yang menegaskan bahwa orang yang sakit atau dalam perjalanan wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Namun, penggantian tersebut tidak boleh dilakukan pada hari-hari yang telah ditetapkan sebagai waktu terlarang untuk berpuasa.

Also read Panduan Lengkap Membuat Kompos Rumahan untuk Sampah Organik

Sepakat Ulama Tentang Hari Haram Berpuasa

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa terdapat hari-hari tertentu dalam setahun yang diharamkan untuk berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah, tanpa terkecuali qadha Ramadhan. Maharati Marfuah dalam Qadha' & Fidyah Puasa menjelaskan bahwa qadha adalah mengerjakan kewajiban setelah waktunya berakhir, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan rambu-rambu syariat.

Larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar karena didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman yang benar tentang hari-hari larangan ini sangat krusial karena ibadah qadha yang dilakukan pada waktu yang salah tidak akan menggugurkan kewajiban.

Advertisement

Larangan Puasa Pada Hari Raya Idul Fitri

Hari pertama bulan Syawal adalah hari kemenangan umat Islam setelah sebulan berpuasa dan secara mutlak dilarang untuk berpuasa, termasuk untuk mengganti qadha puasa Ramadhan. Dalilnya adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.

Imam al-Khatib As-Syirbini dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja' menegaskan bahwa haram hukumnya berpuasa pada dua hari raya berdasarkan ijma' ulama yang bersumber dari larangan Nabi SAW. Hal ini berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali.

Ibadah Tidak Sah Saat Idul Adha dan Tasyrik

Hari raya kurban atau Idul Adha juga termasuk hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jika seseorang mengqadha puasa pada hari Idul Adha, maka puasanya tidak sah dan kewajibannya belum gugur. Hal ini berlaku bagi seluruh umat Islam, termasuk mereka yang memiliki utang puasa Ramadhan.

Tiga hari setelah Idul Adha ini juga diharamkan untuk berpuasa yang dikenal sebagai hari Tasyrik. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Muslim: "Hari-hari Mina adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Ta'ala."

Imam As-Syirbini dalam Al-Iqna' menjelaskan bahwa haram berpuasa pada hari-hari Tasyrik, bahkan bagi orang yang melaksanakan haji Tamattu' yang tidak memiliki hewan kurban, karena adanya larangan yang tegas dalam hadits tersebut. Jika qadha dilakukan pada hari-hari tersebut, maka puasanya tidak sah dan kewajiban belum tertunaikan.

Advertisement

Status Puasa Pada Hari Syak

Hari syak adalah hari ke-30 bulan Sya'ban ketika terjadi keraguan apakah bulan Ramadhan telah masuk atau belum. Hukum berpuasa pada hari ini secara umum adalah haram jika tanpa sebab yang dibenarkan syariat. Namun, terdapat pengecualian penting jika seseorang berpuasa qadha pada hari syak, maka hukumnya sah dan dibolehkan.

Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan bahwa jika seseorang berpuasa qadha, nazar, atau kafarah pada hari syak, maka puasanya sah. Dengan demikian, hari syak tidak termasuk hari yang mutlak dilarang untuk qadha, melainkan memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan hari raya.

Waktu Terbaik Menjalankan Ganti Puasa

Secara umum, qadha puasa dapat dilakukan kapan saja setelah bulan Ramadhan berakhir hingga sebelum masuknya Ramadhan tahun berikutnya. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam Fikih Empat Madzhab menyatakan bahwa tidak ada batas waktu yang spesifik untuk qadha, selama dilakukan di luar hari-hari yang dilarang untuk berpuasa.

Imam Nawawi dan Ibnu Rusyd juga berpendapat bahwa qadha boleh dilakukan kapan saja selama belum memasuki Ramadhan berikutnya. Rentang waktu terbaik untuk qadha adalah dari bulan Syawal hingga bulan Sya'ban. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, batas akhir qadha adalah sebelum datangnya Ramadhan berikutnya.

Bahkan, sebagian ulama menganjurkan untuk menyegerakan qadha di awal Syawal agar tidak menumpuk dan terhindar dari kelalaian. Dalam rentang waktu tersebut, seorang muslim wajib menghindari hari-hari yang telah diharamkan untuk berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Niat merupakan rukun yang menentukan sahnya puasa qadha dan harus dilafalkan sebelum melaksanakan ibadah tersebut.