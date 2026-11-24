Ulasan mendalam spesifikasi oli AHM Oil MPX2 untuk motor matic Honda, termasuk harga resmi, kompatibilitas dengan PCX Vario, dan perbandingan dengan varian sintetis SPX2.

AHM Oil MPX2 menjadi pelumas resmi paling populer dari PT Astra Honda Motor untuk menjaga mesin motor matic Honda tetap optimal. Pelumas ini diformulasikan oleh Honda R&D Japan untuk motor matic dengan spesifikasi SAE 10W-30. Harga resmi mulai dari Rp67.000 hingga Rp78.500 tergantung ukuran kemasan.

Spesifikasi Teknis Oli MPX2 dan Honda

PT Astra Honda Motor memproduksi AHM Oil MPX2 dengan formula Maximum Protection Expert yang dirancang khusus untuk kendaraan bertransmisi otomatis. Pelumas ini memiliki viskositas SAE 10W-30 dan memenuhi standar API-SL serta sertifikasi JASO MB. Sertifikasi JASO MB sangat penting karena menandakan pelumas ini cocok untuk motor dengan kopling kering yang umum ditemukan pada skutik. Fungsi utama formulasi ini adalah melumasi komponen internal agar mesin tidak cepat panas berlebih. Selain perlindungan, oli ini juga membantu menjaga efisiensi konsumsi bahan bakar agar tetap irit. Pengguna perlu memastikan menggunakan tipe yang tepat agar performa mesin tetap stabil.

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Kompatibilitas Motor Matic Honda Dengan Oli

Pelumas AHM Oil MPX2 sangat direkomendasikan untuk seluruh jajaran motor matic keluaran Honda. Oli ini cocok untuk berbagai kapasitas mesin mulai dari yang kecil hingga besar. Motor seperti Honda Vario 125 dan Vario 160 sangat tepat menggunakan pelumas ini. Honda ADV 160 juga dapat memanfaatkan perlindungan optimal dari oli ini. Skutik premium seperti Honda PCX dan PCX e-HEV juga menjadi sasaran utama. Selain itu, Honda Forza juga dapat menggunakan pelumas ini untuk performa maksimal.

Perbedaan Kemasan Dan Harga Resmi MPX2

Pengguna harus cermat saat membeli agar tidak tertipu produk palsu atau salah tipe. Kemasan botol MPX2 memiliki warna dasar putih pada bodi dan labelnya. Tutup botol berwarna biru adalah ciri khas yang membedakannya dari varian bebek atau sport. Varian sport biasanya menggunakan tutup berwarna merah yang sangat mudah dikenali. Harga eceran tertinggi resmi dari Astra Honda Motor bervariasi sesuai volume. Ukuran 0,65 liter dipasarkan seharga Rp67.000 untuk kebutuhan harian. Ukuran 0,8 liter dijual dengan harga resmi Rp78.500 untuk kapasitas lebih besar.

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Ketersediaan Dan Varian Sintetis SPX2 Honda

Di pasaran umum, harga pelumas kemasan 0,8 liter dapat bervariasi antara Rp52.000 hingga Rp78.500. Harga ini tergantung pada kebijakan masing-masing peritel atau toko suku cadang. Bagi yang menginginkan performa ekstra, tersedia varian AHM Oil SPX 2 atau Superior Protection Expert. Pelumas SPX 2 juga menggunakan kekentalan SAE 10W-30 dengan standar API-SL dan JASO MB. Namun, SPX 2 dibuat dari bahan dasar sintetis penuh atau fully synthetic. Bahan sintetis ini memberikan proteksi superior saat mesin bekerja berat atau suhu tinggi.

Kesimpulan Pilihan Oli Honda MPX2

AHM Oil SPX 2 dipasarkan dengan harga resmi Rp80.500 untuk ukuran 0,65 liter. Untuk ukuran 0,8 liter, pelumas sintetis ini dijual seharga Rp93.500. Pengguna dapat memilih MPX2 untuk kebutuhan harian yang ekonomis dan efisien. Pilihan SPX2 lebih cocok untuk perlindungan maksimal dan kinerja tinggi. Pemilihan pelumas yang tepat sangat penting untuk menjaga umur mesin motor.