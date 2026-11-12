Panduan Lengkap Fidyah Puasa 2024: Besaran, Mazhab, dan Tata Cara Pembayaran

Ulasan mendalam mengenai besaran fidyah puasa berdasarkan empat mazhab, praktik di Indonesia, serta tata cara niat dan pembayaran fidyah bagi yang berhalangan.

Fidyah puasa merupakan keringanan syariat bagi umat Islam yang tidak mampu menunaikan puasa Ramadhan karena uzur permanen seperti usia lanjut, sakit menahun, atau kondisi kehamilan dan menyusui yang memberatkan. Pertanyaan yang sering muncul adalah berapa bayar fidyah yang harus dikeluarkan untuk mengganti setiap hari puasa yang ditinggalkan. Maharati Marfuah dalam Qadha' dan Fidyah Puasa menegaskan bahwa fidyah adalah pemberian makanan kepada fakir miskin sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan, dan besaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan tuntunan syariat.

Dasar Hukum dan Rincian Takaran Mazhab

Perhitungan besaran fidyah tidak tunggal, melainkan bergantung pada mazhab fiqih yang diikuti dan makanan pokok yang berlaku di suatu daerah berdasarkan ayat 184. Namun ayat ini tidak merinci takaran secara eksplisit, sehingga para ulama berijtihad melalui hadis, atsan sahabat, dan qiyas. Perbedaan takaran fidyah di kalangan empat mazhab mencerminkan kekayaan khazanah fiqih. Isnain Ansory dalam Puasa yang Masyru' dan Tidak Masyru' menempatkan fidyah sebagai bagian dari ibadah wajib yang berdimensi sosial, di mana makanan yang disalurkan harus benar-benar mencukupi kebutuhan penerima.

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Mazhab Syafi'i dan Maliki menetapkan bahwa fidyah yang wajib dikeluarkan adalah satu mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Satu mud setara dengan sekitar 675 gram hingga 750 gram beras, atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab menegaskan bahwa fidyah harus diberikan dalam bentuk makanan, bukan uang, karena nash secara eksplisit memerintahkan pemberian makanan. Jika seseorang tidak berpuasa selama 30 hari, maka fidyah yang harus dibayarkan adalah 30 kali 0,75 kilogram yang sama dengan 22,5 kilogram beras.

Mazhab Hanafi menetapkan takaran yang lebih besar, yaitu dua mud atau setengah sha' makanan pokok per hari puasa yang ditinggalkan. Setengah sha' setara dengan sekitar 1,5 kilogram beras. Al-Kasani dalam Badai' Ash-Shanai' menjelaskan bahwa mazhab ini memberikan fleksibilitas, termasuk membolehkan pembayaran fidyah dengan uang yang setara nilainya dengan makanan tersebut. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan fidyah adalah memenuhi kebutuhan makan orang miskin, dan tujuan tersebut dapat tercapai melalui nilai uang.

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Mazhab Hanbali memberikan rincian yang sedikit berbeda: jika fidyah berupa gandum utuh, ukurannya adalah satu mud; jika berupa kurma, ukurannya adalah setengah sha'. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa mazhab ini memberikan kelonggaran dalam bentuk penyajian, misalnya makanan matang yang siap dikonsumsi, asalkan tetap memenuhi takaran yang ditentukan. Beberapa ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan Lajnah Daimah lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wal Ifta' berpendapat bahwa ukuran fidyah adalah setengah sha' dari makanan pokok di negeri masing-masing, setara dengan sekitar 1,5 kilogram.

Praktik Fidyah dan Ketetapan BAZNAS di Indonesia

Pendapat ulama kontemporer tersebut didasarkan pada fatwa beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dan dianggap lebih sesuai dengan kondisi masyarakat modern yang mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Di Indonesia, fidyah umumnya dibayarkan dalam bentuk beras, karena beras adalah makanan pokok sehari-hari. BAZNAS dan lembaga amil zakat di berbagai daerah mengeluarkan ketetapan besaran fidyah yang berlaku di wilayahnya. Sebagai contoh, BAZNAS Kota Manado menetapkan besaran fidyah sebesar Rp15.000 per hari per jiwa, sehingga jika seseorang meninggalkan 30 hari puasa, fidyah yang harus dibayarkan adalah Rp450.000.

BAZNAS Sleman menetapkan besaran fidyah sebesar 0,7 kilogram beras per jiwa per hari. Sementara itu, BAZNAS Ciamis menetapkan besaran Rp25.000 per jiwa per hari untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ketetapan ini dapat berubah setiap tahun sesuai dengan harga makanan pokok dan kebijakan lembaga. Langkah pertama dalam pelaksanaan fidyah adalah menghitung berapa hari puasa Ramadhan yang tidak dilaksanakan. Jumlah inilah yang menentukan besaran fidyah yang harus dibayarkan. Jika seseorang tidak berpuasa selama 10 hari, maka ia harus membayar fidyah untuk 10 hari tersebut.

Pilih takaran yang sesuai dengan mazhab yang diyakini, apakah satu mud yang berkisar antara 675 hingga 750 gram menurut Syafi'i dan Maliki, atau dua mud yang setara dengan 1,5 kilogram menurut Hanafi. Jika membayar melalui BAZNAS, ikuti ketetapan besaran yang berlaku di wilayah tersebut untuk memastikan keabsahan pembayaran sesuai dengan standar lokal.

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Tata Cara Niat dan Penyaluran Fidyah

Niat merupakan syarat sah dalam ibadah fidyah. Niat dilakukan di dalam hati dan dianjurkan untuk dilafalkan. Berikut redaksi niat fidyah untuk orang tua atau sakit keras dengan lafal Latin: Nawaitu an ukhrija haadzihil fidyah li iftar shaumi Ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Artinya: Aku niat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadhan, fardhu karena Allah. Dengan mengikuti tata cara ini, ibadah fidyah menjadi sah dan manfaatnya dapat disalurkan kepada fakir miskin sesuai tuntunan syariat.