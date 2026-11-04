Panduan Lengkap Dzikir dan Doa Setelah Sholat Sesuai Sunnah Nabi

Pelajari urutan dzikir dan doa setelah sholat lima waktu berdasarkan panduan Hisnul Muslim. Rangkaian amalan ini mencakup istighfar, tasbih, dan doa penutup untuk menjaga khusyuk ibadah harian umat Islam.

Umat Islam diwajibkan untuk tidak segera meninggalkan tempat ibadah setelah menunaikan sholat fardhu, melainkan melanjutkan ibadah dengan berdzikir dan munajat kepada Allah SWT. Terdapat panduan urut-urutan doa pendek setelah sholat lima waktu yang lengkap yang dapat menjadi referensi penting bagi jamaah agar setiap amalan yang dilakukan selaras dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dasar Hukum Berdzikir Pasca Sholat

Berdzikir setelah melaksanakan sholat merupakan amalan yang secara eksplisit diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Perintah ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 103 yang menegaskan bahwa apabila telah menyelesaikan sholat, hamba wajib berdzikir kepada Allah ketika dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Kewajiban ini menjadikan dzikir sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari rukun sholat.

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Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani, penulis kitab Hisnul Muslim yang berjudul Dzikir Pagi dan Petang dan Sesudah Sholat Fardhu, telah menghimpun berbagai dzikir yang bersumber langsung dari tuntunan Rasulullah SAW. Ringkasan amalan yang dikumpulkan dalam kitab tersebut mencakup istighfar yang dibaca tiga kali, pembacaan doa Allahumma antas-salam, serta rangkaian tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang menjadi fondasi spiritual pasca sholat.

Rangkaian Istighfar dan Doa Keselamatan

Urutan amalan dimulai dengan istighfar sebanyak tiga kali, yang merupakan langkah pembuka paling utama dalam rangkaian zikir setelah shalat. Hadis yang diriwayatkan dari Tsauban RA menyatakan bahwa Rasulullah SAW apabila selesai shalat, beliau selalu beristighfar tiga kali. Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani dalam Hisnul Muslim mencantumkan istighfar sebagai pembuka rangkaian zikir setelah shalat karena seorang hamba perlu menyadari kekurangan dalam ibadahnya sebelum memuji Allah.

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Pertama, jamaah disarankan membaca Astaghfirullāhal-'azhīm sebanyak tiga kali. Lafal ini memiliki makna permintaan ampun kepada Allah Yang Maha Agung. Setelah itu, bacaan dilanjutkan dengan doa Arab Allahumma antas-salam yang artinya Ya Allah, Engkau-lah As-Salam (sumber keselamatan), dan dari-Mulah keselamatan, Mahasuci Engkau, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Doa ini diriwayatkan dari Tsauban RA dan merupakan zikir pertama yang diucapkan Nabi setelah istighfar. Imam An-Nawawi dalam Al-Adzkar menyebutkan bahwa doa ini menegaskan bahwa segala keselamatan hanya bersumber dari Allah.

Pengakuan Tauhid dan Permohonan Bimbingan

Tahap selanjutnya adalah pengakuan ketuhanan yang murni melalui bacaan Arab Lā ilāha illallāhu yang artinya Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. Doa ini diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah RA dan dicantumkan Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani sebagai zikir yang sangat dianjurkan karena mencakup tauhid yang murni dan pengakuan atas kekuasaan mutlak Allah.

Setelah pengakuan tauhid, jamaah membaca doa Arab Allāhumma a'innī 'alā dhikrika wa syukrika wa ḥusni 'ibādatikā yang berarti Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Doa ini diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal RA. Dr. Abdullah bin Hamod Al-Forih dalam Sunnah dan Dzikir Harian Nabi menjelaskan bahwa doa ini adalah permohonan agar amal ibadah diterima dan dimudahkan, sehingga sangat relevan dibaca setelah sholat.

Rangkaian Tasbih, Tahmid, Takbir dan Penutup

Bagian inti dari dzikir harian adalah bacaan tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali. Lafal Subḥānallāh, al-ḥamdu lillāh, dan Allāhu akbar dibaca berulang kali untuk menyempurnakan hitungan spiritual. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa bertasbih setelah sholat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, hingga jumlahnya menjadi 99, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca tahlil, maka dihapuskan dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan.

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Penutup dari seluruh rangkaian ini adalah bacaan tahlil penutup yang berfungsi untuk menyempurnakan hitungan menjadi seratus. Lafal Lā ilāha illallāhu yang dibacakan satu kali setelah 99 bacaan sebelumnya dianggap sebagai kunci penghapusan dosa sebagaimana janji Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani dalam Hisnul Muslim menjelaskan bahwa tahlil penutup ini adalah kunci diampuninya dosa. Dengan mengamalkan rangkaian dzikir ini secara istiqamah, umat Islam dapat menjaga konsistensi ibadah harian sesuai tuntunan kitab yang otoritatif.