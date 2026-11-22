Pelajari bacaan doa setelah sholat tasbih dari kitab Nihayatuz Zain, tata cara empat rakaat, waktu pelaksanaan, serta landasan hadis yang mendasari ibadah sunnah ini.

Sholat tasbih merupakan salah satu ibadah sunnah utama dalam tradisi Islam yang terkenal dengan kuantitas bacaan tasbih yang melimpah dalam setiap pelaksanaannya. Ibadah ini terdiri dari empat rakaat dan memiliki keutamaan besar dalam memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan oleh umat Muslim. Sebagai rangkaian ibadah yang lengkap, pemahaman yang benar mengenai doa penutup serta tata cara pelaksanaannya menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang ingin mengamalkannya dengan tepat.

Landasan hukum utama anjuran sholat tasbih bersumber dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang meriwayatkan melalui sahabat Ibnu Abbas RA. Dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad SAW secara langsung mengajarkan tata cara sholat tasbih kepada pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pengajaran ini menunjukkan bahwa ibadah ini memiliki dasar historis yang kuat dalam praktik keagamaan awal Islam, meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kekuatan sanad hadisnya.

Also read 4 Doa Malam Rajab Setelah Sholat Maghrib, Meraih Berkah di Bulan Mulia

Bacaan Doa Dari Kitab Nihayatuz Zain

Doa penutup sholat tasbih yang paling sering diamalkan dikutip langsung dari kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kitab ini merupakan referensi standar bagi banyak umat Islam dalam memahami tata cara ibadah sehari-hari. Syekh Nawawi Al-Bantani menyusun doa ini dengan memuat permohonan mendalam untuk mendapatkan petunjuk, keteguhan iman, serta rasa takut yang tulus kepada Allah SWT.

Bacaan Arab doa tersebut dimulai dengan kalimat Allâhumma innî as'aluka taufîqa ahlil hudâ, yang bermakna memohon petunjuk kepada ahli hidayah. Doa ini berlanjut dengan meminta amal-amal orang yang yakin dan ketulusan ahli tobat. Pembaca juga diminta memohon keteguhan hati ahli sabar serta kekhawatiran ahli khauf, yang menunjukkan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta.

Advertisement

Bagian kedua doa meminta masuknya rasa takut dalam hati yang menghalangi diri untuk mendurhakai Allah. Permohonan ini disertai dengan harapan agar amal saleh dapat mengantarkan hamba kepada keridhaan-Nya. Doa diakhiri dengan pernyataan subhâna khâliqin nûr yang merupakan bentuk ketuhanan terhadap Allah sebagai Pencipta cahaya.

Selain doa utama dari Nihayatuz Zain, terdapat doa tambahan yang sangat dianjurkan untuk memohon kemudahan. Doa ini berbunyi Allâhumma yassir 'alayya kulla 'asîr, yang berarti memohon Allah memudahkan segala hal yang sulit. Permohonan ini juga mencakup kemudahan dalam mengerjakan amal saleh dan dijauhkan dari segala kemungkaran.

Tata Cara dan Waktu Pelaksanaan Sholat

Sholat tasbih menawarkan fleksibilitas tinggi dalam pelaksanaan karena boleh dilakukan kapan saja selama tidak melanggar waktu-waktu terlarang. Dalam praktiknya, umat Islam dapat memilih antara pelaksanaan di siang hari atau di malam hari sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing individu.

Jika dikerjakan pada waktu siang hari, sholat tasbih dilakukan sebanyak empat rakaat dengan satu kali salam. Tata cara ini serupa dengan pelaksanaan sholat Dzuhur pada umumnya, di mana setiap dua rakaat diakhiri dengan salam. Hal ini memudahkan jamaah yang ingin mengamalkannya di sela-sib aktivitas siang hari.

Sementara itu, bagi yang melaksanakannya pada malam hari, sholat dilakukan sebanyak empat rakaat namun dengan dua kali salam. Artinya, empat rakaat tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dua rakaat untuk satu salam dan dua rakaat lainnya untuk salam kedua. Pembagian ini memberikan variasi dalam ritus ibadah malam.

Beberapa riwayat ulama menyebutkan bahwa waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tasbih adalah setelah matahari terbenam. Meskipun demikian, kebebasan dalam menentukan waktu tetap diberikan, allowing individuals to adjust based on their personal circumstances and schedule.

Advertisement

Frekuensi Pelaksanaan Sesuai Kemampuan

Rasulullah SAW memberikan panduan yang sangat fleksibel mengenai seberapa sering sholat tasbih harus dilakukan. Panduan ini menekankan bahwa intensitas ibadah disesuaikan dengan kemampuan fisik dan waktu yang dimiliki oleh setiap individu.

Level tertinggi dari panduan ini adalah melakukan sholat tasbih setiap hari. Namun, jika kemampuan tidak memungkinkan untuk setiap hari, maka disarankan untuk melakukannya setiap pekan, misalnya pada hari Jumat. Frekuensi mingguan ini memberikan keseimbangan antara keistimewaan ibadah dan kewajiban dunia lainnya.

Tingkat berikutnya adalah pelaksanaan setiap bulan. Bagi mereka yang kesulitan dengan frekuensi bulanan, alternatif selanjutnya adalah melakukannya setiap tahun. Ini memastikan bahwa setiap muslim tetap memiliki kesempatan untuk mengamalkan ibadah ini minimal setahun sekali.

Tingkat minimum absolut yang diperintahkan dalam hadis adalah sekali seumur hidup. Batas minimum ini menjamin bahwa setiap muslim, terlepas dari seberapa sibuk atau terbatasnya kemampuan, tetap memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan pahala besar dari sholat tasbih. Panduan berjenjang ini mencerminkan kemurahan hati Islam dalam memfasilitasi ibadah bagi seluruh hamba-Nya.

Pemahaman yang komprehensif mengenai sholat tasbih, mulai dari doa penutup Nihayatuz Zain hingga tata cara pelaksanaannya, memungkinkan umat Islam untuk beribadah dengan pengetahuan yang tepat. Menghindari kesalahan dalam bacaan dan waktu pelaksanaan adalah kunci untuk meraih manfaat spiritual maksimal dari ibadah sunnah yang mulia ini.