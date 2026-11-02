Panduan Lengkap Doa Perlindungan Rumah Menurut Hisnul Muslim

Pelajari kumpulan doa perlindungan rumah dari Hisnul Muslim dan Al-Adzkar untuk menjaga keluarga dari gangguan setan dan marabahaya serta memohon keberkahan Allah.

Rumah bagi umat Muslim merupakan benteng spiritual utama yang melindungi seluruh anggota keluarga dari Ancaman kejahatan lahir dan batin. Islam memberikan tuntunan jelas melalui serangkaian dzikir dan doa yang berfungsi sebagai sarana tawakkul serta isti'anah kepada Allah SWT. Praktik ini memastikan setiap penghuni rumah senantiasa berada dalam lindungan Ilahi jauh dari gangguan setan serta marabahaya tak terduga.

Panduan Hisnul Muslim untuk Keamanan Rumah

Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani dalam kitab Hisnul Muslim menegaskan bahwa doa masuk dan keluar rumah adalah bagian dari dzikir yang sangat dianjurkan. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan keberkahan dan menjaga jarak setan dari lingkungan keluarga secara efektif. Para ulama menempatkan doa perlindungan rumah sebagai amalan yang tidak terikat waktu tertentu dalam sehari.

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Amalan ini mampu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan menambal kekurangan ibadah wajib yang mungkin dilakukan. Imam An-Nawawi dalam Al-Adzkar meriwayatkan bahwa membaca basmalah dan berdzikir saat memasuki rumah dapat menghalangi setan untuk ikut masuk dan bermalam. Dokumen ini merangkum kumpulan doa perlindungan lengkap dengan teks Arab latin arti serta dalil dari sumber kredibel seperti Hisnul Muslim.

Teks Arab dan Arti Doa Masuk Rumah

Doa pertama diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud dan dinilai hasan oleh sebagian ulama sebagai bacaan saat memasuki rumah. Teks Arabnya berbunyi Allāhumma innī as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji dengan latin Allāhumma innī as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Arti doanya adalah memohon kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar kepada Allah SWT.

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Setelah membaca doa ini Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani menganjurkan untuk mengucapkan salam. Salam kepada penghuni rumah atau kepada diri sendiri jika rumah kosong dianggap bentuk doa keselamatan yang menyertai masuknya seseorang. Setiap gerak masuk dan keluar rumah harus dimulai dengan menyebut nama Allah sebagai pengakuan atas kekuasaan-Nya.

Sunnah Keluar Rumah dan Perlindungan Diri

Doa kedua sangat dianjurkan ketika hendak meninggalkan rumah sebagai permohonan agar Allah mencukupkan dan melindungi penghuni. Teks Latinnya adalah Bismillāhi tawakkaltu 'alallāhi wa lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh yang artinya bertawakal kepada Allah. Doa ini diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud At-Tirmidzi dan An-Nasa'i sebagai pedoman utama keberkahan keluar rumah.

Imam An-Nawawi dalam Al-Adzkar menyebutkan sabda Nabi tentang janji penggantian perlindungan bagi yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda barangsiapa membaca doa ini ketika keluar maka dikatakan kamu akan dicukupkan dilindungi dan diberi petunjuk. Setan pun akan menjauh dari orang yang menjalankan sunnah ini secara konsisten setiap hari.

Dr. Abdullah bin Hamod Al-Forih dalam Sunnah dan Dzikir Harian Nabi menempatkan doa keluar rumah sebagai sunnah utama. Praktik ini menghadirkan pertolongan Allah dalam aktivitas di luar rumah untuk menjaga keselamatan dan keberkahan perjalanan. Umat Muslim disarankan untuk menjadikan bacaan ini sebagai rutinitas sebelum meninggalkan kediaman masing-masing.

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Doa Menempati Tempat Baru dan Penjagaan Allah

Doa ketiga diajarkan Nabi untuk dibaca ketika menempati suatu tempat agar terhindar dari segala kejahatan makhluk ciptaan-Nya. Teks Latinnya adalah A'ūdzu bikalimātillāhit tāmmāti min syarri mā khalaq yang berarti berlindung dengan kalimat Allah sempurna. Doa ini tercantum dalam Shahih Muslim sebagai sarana memohon perlindungan dari segala bentuk gangguan.

Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani dalam Hisnul Muslim mencantumkan doa ini dalam bab zikir perlindungan tempat tinggal. Dalam Kumpulan Doa Sehari-hari Kemenag RI doa ini dianjurkan untuk dibaca ketika menempati tempat baru atau rumah. Tujuannya adalah memohon perlindungan dari gangguan binatang berbisa jin maupun manusia jahat yang ingin merugikan.

Doa keempat merupakan bacaan praktis yang disebutkan dalam Shahih Muslim untuk diucapkan setiap kali memasuki rumah. Teks Latinnya Bismillāhi walajnā wa bismillāhi kharajnā wa 'alallāhi rabbinā tawakkalnā dengan arti yang sama seperti doa masuk. Syaikh Sa'id menegaskan bahwa doa ini adalah benteng perlindungan yang diajarkan Nabi untuk mengusir setan.

Barang siapa membacanya saat masuk rumah setan tidak akan ikut masuk dan bermalam di dalam bangunan tersebut. Implementasi doa-doa ini memerlukan kesabaran dan konsistensi untuk menjaga kekhidmatan serta keimanan dalam rumah tangga. Keluarga yang rutin membaca doa perlindungan rumah akan merasakan kedamaian spiritual dan keamanan dari berbagai gangguan halus.