Panduan lengkap cara mencairkan JHT di atas Rp10 juta via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan. Syarat, dokumen, verifikasi video, dan info transfer dana terbaru.

Program Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan peserta dengan saldo melebihi Rp10 juta mencairkan dana secara daring melalui layanan bernama Lapak Asik. Syarat utamanya adalah status kepesertaan yang sudah nonaktif serta dokumen digital valid.

Batasan maksimal klaim melalui aplikasi Jamsostek Mobile sering kali memaksa peserta beralih ke kanal lain. Bagi mereka yang memiliki saldo di atas Rp10 juta, Lapak Asik menjadi pilihan utama selain datang ke kantor cabang.

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Mekanisme Digital Layanan Lapak Asik

Layanan Lapak Asik menawarkan efisiensi waktu dan kenyamanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin mencairkan Jaminan Hari Tua mereka. Peserta tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam untuk mengantri secara fisik di loket.

Seluruh proses pengajuan dapat dilakukan dari rumah menggunakan ponsel atau komputer dengan koneksi internet yang stabil. Setelah pengajuan disetujui dan proses verifikasi selesai, dana akan ditransfer langsung ke rekening peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

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Kesuksesan klaim sangat bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesesuaian status kepesertaan. Peserta harus memastikan status sudah nonaktif sebelum mengajukan klaim, misalnya karena resign, pemutusan hubungan kerja, habis masa kontrak, atau memasuki masa pensiun.

Syarat Dokumen dan Persiapan Klaim

Sebelum memulai pengajuan melalui Lapak Asik, peserta wajib memenuhi salah satu kondisi dasar yang ditetapkan. Pastikan Anda telah mempersiapkan data dan berkas fisik yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses verifikasi.

Siapkan buku tabungan atau bukti rekening atas nama peserta yang masih aktif. Selain itu, sediakan pula foto diri terbaru tampak depan sebagai bagian dari identitas peserta.

Isi data tambahan seperti email aktif, nomor telepon, dan nomor rekening bank secara akurat. Pilih alasan klaim yang sesuai dengan kondisi Anda, apakah itu resign, pemutusan hubungan kerja, pensiun, atau alasan lainnya yang terdaftar.

Proses Verifikasi dan Pencairan Dana

Pada jadwal yang ditentukan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan, akan dilakukan verifikasi identitas dan dokumen melalui video call. Pastikan Anda siap menunjukkan dokumen asli jika diminta selama sesi berlangsung untuk memastikan validitas data.

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Jika pengajuan disetujui, saldo JHT akan segera ditransfer ke rekening yang telah didaftarkan sebelumnya. Proses pencairan biasanya memakan waktu maksimal lima hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar secara administratif.

Tips Penting dan Panduan Teknis

Gunakan jaringan internet yang stabil dan perangkat dengan kamera yang bagus untuk menghindari kendala selama sesi video call berlangsung. Hindari menggunakan jasa calo karena seluruh proses dapat dilakukan secara mandiri melalui kanal resmi.

Jika mengalami kendala teknis saat pengajuan, hubungi call center BPJS Ketenagakerjaan atau datang ke kantor cabang dengan appointment melalui portal yang sama. Langkah-langkah ini membuat klaim JHT menjadi lebih sederhana dan transparan.

Layanan digital ini membuktikan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses kapan saja. Peserta dapat mencairkan dananya dengan aman tanpa harus repot datang ke lokasi secara langsung.