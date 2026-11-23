Liputan6.com mengupas kiat khatib menyampaikan khutbah tentang harta sebagai amanah. Panduan ini membantu umat menghindari keserakahan dan memahami makna rezeki halal serta taqwa dalam Islam.

Liputan6.com mengungkap panduan lengkap bagi para khatib dalam menyusun khutbah singkat yang efektif tentang pentingnya tidak menjadikan harta sebagai sumber keburukan. Artikel ini menyoroti langkah strategis bagi pemuka agama untuk mengingatkan umat agar bijaksana dalam mengelola rezeki yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta.

Dalam konteks keislaman, kekayaan materi dipahami bukanlah akar dari segala kejahatan, melainkan sebuah amanah suci yang harus diurus dengan penuh keimanan dan tanggung jawab moral. Kekayaan dapat bertransformasi menjadi instrumen kebaikan yang luar biasa apabila penggunaannya dialokasikan untuk membantu sesama yang membutuhkan, menunaikan kewajiban zakat, serta mendukung berbagai kegiatan ibadah.

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Filosofi Harta Sebagai Ujian Ilahiyah

Allah SWT memberikan peringatan tegas dalam Surah At-Taghabun ayat 15 bahwa harta benda dan keturunan merupakan ujian berat bagi manusia, sementara pahala yang besar dan kekal hanya berada di sisi-Nya. Pemahaman ini menjadi landasan utama bahwa material bukanlah tujuan akhir, melainkan alat uji ketaatan bagi setiap hamba yang beriman.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau, Mukhtashar Minhajul Qashidin, memberikan analogi mendalam dengan mengibaratkan harta seperti ular yang memiliki dua sisi ekstrem. Ular tersebut mengandung racun mematikan sekaligus berfungsi sebagai obat penawar, tergantung pada bagaimana seseorang memperoleh, mengelola, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

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Ketika kecintaan terhadap materi melampaui kecintaan kepada Allah SWT, manusia berisiko menghalalkan segala cara dan melupakan hak-hak sesama yang tertanam dalam penghasilannya. Hati yang dipenuhi oleh materi akan menjadikan kekayaan sebagai tuhan tersendiri yang menguasai pikiran dan tindakan individu tersebut.

Posisi Jamaah Terhadap Sumber Rezeki Halal

Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia dipanggil untuk menundukkan hati sejenak dan menengadahkan tangan memohon keberkahan rezeki yang bersih kepada Allah SWT. Doa ini harus disertai dengan kesadaran bahwa rezeki halal akan melahirkan ketenangan batin dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Sebaik-baik harta adalah harta yang baik atau halal yang berada di tangan orang yang saleh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis mulia ini membuktikan bahwa kekayaan di tangan pribadi yang bertakwa justru menjadi sarana kebaikan luar biasa, seperti membangun masjid, menyantuni yatim piatu, dan menopang dakwah Islam.

Jadilah pemilik harta yang mengendalikan kekayaan untuk ketaatan, bukan budak harta yang diperintah oleh hawa nafsu menuju kebinasaan. Harta benda dalam pandangan syariat Islam bukanlah sesuatu yang hina, namun ia akan berubah menjadi sumber keburukan apabila diletakkan di dalam hati, bukan sekadar di genggaman tangan.

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Dampak Sosial Dan Implikasi Akhirat

Harta berubah menjadi sumber petaka dan keburukan di dunia maupun di akhirat apabila diperoleh melalui pintu-pintu yang diharamkan oleh agama. Praktik seperti riba, suap, penipuan, dan pencurian adalah jalur haram yang akan menghancurkan keberkahan hidup seorang individu dan keluarganya.

Harta yang tidak bersih akan menghilangkan ketenangan batin, merusak keharmonisan rumah tangga, serta menjadi penghalang utama terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan ke langit. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah bahwa orang beriman dilarang saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar.

Ayat ini merupakan benteng perlindungan agar umat Islam tidak terjerumus dalam transaksi manipulatif yang merugikan orang lain demi menumpuk kekayaan pribadi secara sembarangan. Jamaah sekalian diharapkan menyatukan hati untuk berdoa agar Allah menjauhkan kita dari harta yang syubhat dan haram demi keselamatan dunia dan akhirat.