Panduan terbaru Asosiasi Pengendalian Infeksi tahun 2026 merekomendasikan interval pencucian spesifik untuk berbagai jenis pakaian dalam, luar, dan linen rumah tangga demi menjaga kesehatan.

Asosiasi Pengendalian Infeksi (ACI) merilis pedoman pembaruan di bulan Maret 2026 yang secara rinci mengatur standar kebersihan pribadi. Pedoman ini memberikan rekomendasi frekuensi pencucian berbeda untuk setiap kategori pakaian dan linen berdasarkan tingkat kontak dengan kulit serta paparan bakteri. Penyesuaian jadwal cuci menjadi penting untuk mencegah penumpukan kotoran dan menjaga kesehatan kulit tubuh.

Rekomendasi Cuci Pakaian Dalam dan Bawahan

ACI menyarankan agar pakaian dalam dan kaus kaki segera dicuci setiap kali selesai dipakai karena bersentuhan langsung dengan area intim. Kontak dengan keringat, minyak, dan kotoran tubuh membuat kedua jenis kain ini rentan terhadap penumpukan bakteri yang signifikan. Pemakaian berulang tanpa pencucian dapat memicu iritasi kulit dan menimbulkan bau tak sedap yang membandel pada serat kain.

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Celana legging dan celana ketat lainnya masuk dalam kategori yang harus dicuci setelah satu kali pemakaian penuh. Pakaian yang menempel erat pada kulit ini menyerap jumlah keringat yang cukup besar selama aktivitas sehari-hari. Frekuensi cuci yang rutin membantu meminimalkan risiko iritasi dan menjaga kebersihan area tubuh yang tertutup kain.

Kaus, tank top, dan pakaian luar yang melekat langsung pada kulit juga wajib dicuci setelah sekali pakai, terutama jika digunakan di luar ruangan. Cuaca panas dan intensitas olahraga yang tinggi mempercepat produksi keringat sehingga kain menjadi media pertumbuhan kuman yang ideal. Pakaian yang digunakan untuk aktivitas fisik ekstrem sebaiknya tidak didaur ulang tanpa dicuci terlebih dahulu.

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Panduan Pakaian Formal dan Bahan Tebal

Untuk kemeja formal dan pakaian luar yang tidak terlalu banyak kena keringat, pengguna boleh menggunakan beberapa kali sebelum mencucinya. Penggunaan berulang ini hanya diperbolehkan jika kain masih terasa bersih, tidak ada noda visible, dan bebas dari bau tubuh. Namun, jika ada tanda-tanda kotoran atau keringat berlebih, maka pencucian harus segera dilakukan tanpa penundaan.

ACI merekomendasikan celana jeans dicuci setelah sekitar tiga kali pemakaian sebagai standar umum. Frekuensi ini dapat disesuaikan dengan tingkat kebersihan saat menggunakan celana tersebut. Jika jeans terkena noda makanan, lumpur, atau keringat berlebihan, maka pembilasan dan pencucian perlu dilakukan secepat mungkin.

Blus dan jaket tebal tidak memerlukan pencucian setiap selesai dipakai dan dapat bertahan lebih lama dalam lemari. Namun, jaket yang terkena debu jalan, asap kendaraan, atau bau lingkungan luar perlu dibersihkan lebih cepat untuk menjaga kualitas bahan. Pakaian dengan bahan isolasi panas seperti mantel disarankan dicuci hanya satu hingga dua kali dalam satu musim.

Interval Pencucian Pakaian Tidur dan Kolam

Piyama dan pakaian tidur umumnya dapat digunakan tiga sampai empat kali sebelum perlu dicuci jika kondisi tubuh pengguna bersih. Frekuensi ini bisa meningkat jika seseorang berkeringat banyak saat tidur atau menggunakan piyama dalam kondisi tubuh yang belum dicuci. Mandi sebelum tidur dapat memperpanjang masa pakai pakaian tidur tanpa pencucian harian.

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Bra dan support bra direkomendasikan untuk dicuci setelah dua hingga tiga kali pemakaian selama tidak ada paparan keringat ekstrem. Pemberian jeda waktu pemakaian membantu bahan elastis pada bra kembali ke bentuk aslinya dan memperpanjang umur pakai produk. Pakaian renang harus selalu dicuci segera setelah digunakan di kolam氯 atau pantai untuk menghilangkan klorin dan garam.

Standar Kebersihan Linen dan Handuk Rumah Tangga

Handuk mandi sebaiknya dicuci setiap tiga sampai lima kali pemakaian normal untuk menjaga higienitas area tubuh yang sensitif. Penting untuk menggantung handuk hingga benar-benar kering sebelum dipakai kembali agar tidak menjadi media pertumbuhan jamur. Kelembapan sisa pada handuk dapat menyebabkan bau apek dan iritasi kulit yang mengganggu.

Seprai tempat tidur wajib dicuci setidaknya setiap dua minggu sekali sebagai standar kebersihan dasar kamar tidur. Interval ini harus dipercepat jika penghuni kamar mudah berkeringat saat tidur atau memiliki hewan peliharaan yang sering naik ke ranjang. Kotoran bulu hewan dan sel kulit mati menumpuk cepat pada seprai yang jarang dicuci.

Selimut dan bed cover dapat dibersihkan sekitar satu bulan sekali tergantung pada intensitas penggunaan dan kebersihan lingkungan tidur. Jika terjadi tumpahan cairan tubuh, makanan, atau noda lain, maka pencucian harus dilakukan segera tanpa menunggu jadwal rutin. Pakaian yang terkena penyakit infeksi juga memerlukan perlakuan khusus dan pencucian terpisah dari pakaian keluarga lainnya.