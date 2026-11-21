Pelajari bacaan doa utama malam pertama Rajab, tata cara membaca setelah Maghrib, serta keistimewaan waktu mustajab sesuai riwayat Imam Syafi'i dan Imam Baihaqi.

Malam pertama bulan Rajab ditetapkan sebagai waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk memohon kebaikan kepada Tuhan. Para ulama dari generasi salaf telah mencatat periode ini sebagai salah satu momen paling dinanti untuk memanjatkan doa secara tulus. Hal ini didasarkan pada catatan hadis yang menegaskan adanya lima malam khusus di mana doa diyakini tidak akan ditolak.

Riwayat Lima Malam Mustajab

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm serta Imam al-Baihaqi dalam al-Sunan meriwayatkan hadis yang secara eksplisit menyebutkan malam pertama bulan Rajab sebagai salah satu dari lima malam tersebut. Ketetapan ini menjadi alasan utama mengapa malam awal Rajab sangat dianjurkan untuk dihidupkan dengan ibadah, doa, dan permohonan. Keyakinan ini memperkuat posisi malam ini sebagai waktu yang sangat mustajab dalam tradisi keislaman.

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Pendapat Syekh Abdul Hamid dan Sayidina Ali

Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah al-Lati Tasyrohus Shudur turut menegaskan keistimewaan waktu ini. Beliau menyebutkan bahwa Sayidina Ali bin Abi Thalib RA secara khusus mengosongkan dirinya untuk beribadah pada empat malam dalam setahun. Malam pertama bulan Rajab adalah salah satu dari empat malam prioritas tersebut. Praktik ini menunjukkan tingkat urgensi ibadah pada malam-malam yang telah ditentukan.

Doa Utama Rasulullah SAW

Doa yang paling masyhur dan memiliki landasan riwayat terkuat untuk dibaca pada malam ini telah dicantumkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Adzkâr. Doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Rajab dengan redaksi Latin: Allâhumma bârik lanâ fî rajaba wa sya'bâna wa ballighnâ ramadhân. Arti doa ini adalah memohon kepada Allah agar memberkahi umat pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta mempertemukan mereka dengan bulan Ramadhan.

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Imam al-Baihaqi meriwayatkan doa ini dengan redaksi yang sedikit lebih panjang yaitu: Allâhumma bârik lanâ fî rajabin wa sya'bâna wa ballighnâ ramadhân. Tata cara membacanya adalah pada malam pertama Rajab, yang terjadi setelah Maghrib di malam sebelum tanggal 1 Rajab. Doa ini dapat diulang-ulang sepanjang bulan Rajab hingga memasuki bulan Sya'ban untuk memaksimalkan pahala.

Doa Pemeliharaan dari Sayidina Ali

Syekh Abdul Hamid Quds juga mengutip amalan spesifik yang dibaca Sayidina Ali pada malam pertama Rajab. Doa tersebut meminta rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagai pelita hikmah serta sumber pemeliharaan. Isi doa mencakup permohonan agar peliharlah hamba dari segala keburukan, jangan hukum dengan tiba-tiba, dan jangan jadikan akhir urusan sebagai penyesalan.

Doa lanjutan ini juga memohon ampunan untuk segala kesalahan, mengingat ampunan Allah luas bahkan bagi orang yang berbuat zalim namun memohon ampun. Pemohon meminta anugerah keluasan, keindahan, keamanan, kesehatan, sikap bersyukur, afiat, dan ketakwaan. Permohonan juga dilantunkan agar kesabaran dan keikhlasan ditumpahkan kepada diri hamba dan para kekasih Allah.

Pemohon juga meminta kemudahan tanpa kesulitan, serta meminta hal tersebut dikhususkan untuk istri, anak, dan saudara-saudara di jalan Allah. Doa ini berakhir dengan permohonan bagi kaum muslimin, muslimat, mukminin, dan mukminat. Implementasi doa ini mencakup perlindungan dan keberkahan bagi seluruh keluarga serta komunitas beriman secara menyeluruh.