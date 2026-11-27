Persiapan SKD CPNS 2026 wajib mengacu KepmenPANRB No 674 Tahun 2026. Simak rekomendasi buku belajar resmi dan tips lulus TWK, TIU, TKP.

Calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2026 wajib memahami regulasi terbaru dalam persiapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan aturan main yang baru untuk menjamin kualitas seleksi.

Pemerintah resmi membuka pendaftaran calon pelamar untuk tahun anggaran 2026. Proses seleksi mencakup tahapan administratif hingga tes kompetensi. Kesiapan peserta sangat bergantung pada pemahaman terhadap mekanisme ujian yang berlaku saat ini. Ketidaktahuan akan aturan terbaru dapat menjadi hambatan serius dalam lolos seleksi.

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Regulasi KepmenPANRB No 674 Tahun 2026

KepmenPANRB Nomor 674 Tahun 2026 menjadi acuan utama mekanisme seleksi dan nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2026. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2026 oleh Menteri PANRB. Peraturan tersebut menggantikan regulasi lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Semua materi ujian CPNS 2026 harus selaras dengan ketentuan dalam keputusan menteri ini. Peserta tidak boleh mengandalkan kisi-kisi dari tahun sebelumnya karena dianggap usang. Kesesuaian materi dengan regulasi terbaru memastikan waktu belajar lebih efektif dan tepat sasaran.

Sistem seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Peserta mengerjakan sebanyak 110 soal dalam waktu 100 menit. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra melalui jalur khusus, waktu pengerjaan diperpanjang menjadi 130 menit. Ketentuan waktu ini bersifat mutlak dan harus dipatuhi oleh seluruh peserta.

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Materi TWK, TIU, dan TKP yang Diujikan

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menguji pemahaman tentang nasionalisme, integritas, dan bela negara. Materi ini juga mencakup empat konsensus kebangsaan dan kemampuan Bahasa Indonesia yang baik. Peserta harus menguasai konsep dasar negara dan nilai-nilai luhur bangsa.

Tes Intelegensia Umum (TIU) fokus pada kemampuan verbal, numerik, dan figural. Soal-soal dalam bagian ini menuntut daya analisis dan logika yang tinggi. Peserta perlu melatih kecepatan dan akurasi dalam menyelesaikan berbagai jenis soal matematika dan pola gambar.

Tes Karakteristik Pribadi (TKP) mengukur respons peserta terhadap situasi kerja nyata. Aspek yang diukur meliputi pelayanan publik, jejaring kerja, dan sosial budaya. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, profesionalisme, serta sikap antiradikalisme juga menjadi poin penilaian penting.

Pemilihan Buku Belajar Sesuai Aturan Terbaru

Banyak buku di pasaran beredar dengan kisi-kisi yang tidak sesuai aturan terbaru. Beberapa judul masih menggunakan acuan PermenPANRB Nomor 321 Tahun 2024 yang sudah tidak berlaku. Calon peserta harus berhati-hati dan memeriksa tahun terbit serta dasar hukum yang dipakai.

Produk karya Raditya Panji Umbara dan Sahda Halim dari Bintang Wahyu menawarkan 14 paket prediksi SKD. Buku ini dilengkapi bonus tryout online nasional dan aplikasi Android untuk latihan. Namun, deskripsi di Gramedia masih mencantumkan regulasi lama sebagai dasar kisi-kisi.

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Peserta disarankan memeriksa materi dalam buku tersebut dan membandingkannya dengan KepmenPANRB Nomor 674 Tahun 2026. Pastikan buku tersebut sudah diperbarui agar tidak membuang waktu belajar dengan materi salah. Verifikasi ini penting sebelum menjadikan buku sebagai sumber belajar utama.

Rekomendasi Buku Latihan dan Fasilitas Pendukung

Buku dari Tim Tutor ASN Pusat dengan ketebalan 688 halaman fokus pada latihan penalaran. Buku ini menawarkan kelas online, video pembelajaran, dan grup belajar sebagai fasilitas pendukung. Materi ini berguna untuk mengasah kemampuan mengerjakan soal TIU seperti silogisme dan analisis.

Karya David Aditama Winartha, S.T. terbitan Pixelindo memiliki 535 halaman dengan ISBN 978-623-8618-21-7. Buku ini mencakup TWK, TIU, dan TKP dengan bonus simulasi Android dan video pembahasan. Peserta harus tetap memverifikasi kesesuaian materi TKP dengan keenam aspek dalam regulasi terbaru.

Persiapan menghadapi tes di 269 titik lokasi di 34 provinsi memerlukan disiplin tinggi. SKD CPNS akan dilaksanakan secara serentak dengan sistem CAT yang ketat. Kesiapan mental dan materi adalah kunci utama untuk sukses dalam seleksi ini.

Peserta sebaiknya tidak hanya terpaku pada banyaknya jumlah soal latihan. Pemahaman mendalam terhadap cara memperoleh jawaban jauh lebih penting. Fokus pada kualitas belajar dan konsistensi akan memberikan hasil yang optimal.

Untuk tahun anggaran 2026, kepatuhan terhadap regulasi adalah langkah pertama yang krusial. Jangan mengambil risiko dengan menggunakan sumber belajar yang usang. Pastikan setiap jam belajar dihabiskan untuk materi yang sesuai dengan standar BKN terkini.