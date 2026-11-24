Pelajari panduan lengkap amalan malam 27 Rajab termasuk doa, shalat sunnah, dan sejarah Isra Mikraj. Pahami landasan syariat dari ulama Nusantara dan Timur Tengah.

Malam 27 Rajab dikenal secara luas dalam tradisi Islam sebagai waktu yang diyakini bertepatan dengan peristiwa agung Isra dan Mikraj Nabi Muhammad SAW. Karena keistimewaan spiritual ini, umat Muslim di berbagai daerah, khususnya di Nusantara, menghidupkan malam tersebut dengan berbagai amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai kepastian tanggal pasti peristiwa tersebut serta amalan mana yang secara khusus dianjurkan oleh syariat.

Landasan Hukum Shalat dan Doa Khusus

Pandangan para ulama menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kepastian tanggal peristiwa Isra Mikraj dan amalan yang secara khusus dianjurkan pada malam tersebut. Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Halabi al-Qadiri, melalui karyanya yang berjudul Nurul Anwar wa Kanzul Abrar, membahas secara rinci mengenai keutamaan doa pada malam 27 Rajab. Dalam literatur klasik dan kontemporer, malam ini dipandu sebagai waktu untuk memperbanyak doa dan melaksanakan shalat sunnah dua rakaat.

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Shalat sunnah yang dianjurkan pada malam 27 Rajab diposisikan sebagai ibadah sunnah secara umum, bukan kewajiban khusus yang harus diyakini sebagai syariat tetap. Doa yang paling masyhur untuk dibaca adalah doa yang dinukil dari Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Halabi al-Qadiri. Beliau menyebutkan bahwa barang siapa membaca doa ini pada malam 27 Rajab kemudian meminta kepada Allah untuk dipenuhi kebutuhannya, maka akan dipenuhi kebutuhannya dengan izin Allah.

Kedudukan Puasa dan Sedekah di Bulan Rajab

Imam al-Ghazali dalam kitab Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn menyebutkan bahwa sebagian ulama menganjurkan shalat sunnah pada malam 27 Rajab, dzikir, istighfar, dan memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan-amalan ini tidak memerlukan dalil khusus karena merupakan ibadah yang dianjurkan kapan saja; malam 27 Rajab hanyalah waktu yang lebih utama untuk memperbanyaknya. Puasa pada tanggal 27 Rajab tidak memiliki dalil sahih yang secara khusus mensunnahkan karena Isra Mikraj.

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Puasa pada tanggal tersebut tetap diperbolehkan dan bernilai sunnah jika diniatkan sebagai puasa sunnah di bulan Rajab atau puasa di bulan haram, bukan sebagai ibadah khusus Isra Mikraj. Sebagian riwayat menyebutkan keutamaan puasa 27 Rajab, seperti pahala puasa 60 bulan, tetapi riwayat tersebut tidak mencapai derajat sahih dan tidak dapat dijadikan landasan pengkhususan ibadah. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i (wafat 1332 H) juga menjelaskan keutamaan serupa bagi pembaca doa khusus.

Sedekah pada malam 27 Rajab dianjurkan sebagai bagian dari amal saleh di bulan mulia. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, menyantuni anak yatim, dan berbuat baik kepada sesama merupakan amalan yang pahalanya dilipatgandakan di bulan haram. Amalan ini tidak memerlukan dalil khusus karena sedekah adalah ibadah yang dianjurkan sepanjang waktu, dan malam 27 Rajab hanyalah momentum untuk memperbanyaknya.

Panduan Praktis Bacaan Doa dan Sejarah Nabi

Malam 27 Rajab juga dianjurkan untuk membaca sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, mulai dari peristiwa beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Dengan membaca sejarah ini, umat Islam dapat membangun kedekatan dengan Nabi terakhir dan memahami makna perintah shalat lima waktu yang diterima pada malam tersebut. Doa yang paling banyak dianjurkan untuk dibaca pada malam 27 Rajab adalah sebagai berikut, sebagaimana dinukil dari Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Halabi al-Qadiri.

Syekh Abdurrahman bin Abdussalam asy-Syafi'i (wafat 893 H) menyarankan agar sebelum membaca doa ini, seseorang terlebih dahulu melaksanakan shalat sunnah dua rakaat, membaca shalawat sepuluh kali, lalu membaca doa tersebut sambil menyebutkan segala hajatnya. Terdapat doa lain yang dinukil dari Mafâtîh al-Jinân dan dianjurkan untuk dibaca pada malam 27 Rajab. Doa ini lebih panjang dan mencakup permohonan yang lebih luas bagi umat Islam yang ingin menghidupkan malam tersebut dengan ibadah yang bermakna.