Panduan Amalan Bulan Rajab Sesuai Sunnah dan Pandangan Ulama

Ketahui amalan bulan Rajab yang dianjurkan ulama seperti istighfar, puasa sunnah, dan sedekah. Pahami batasan bid'ah dan keutamaan ibadah di bulan mulia ini.

Bulan Rajab menjadi salah satu dari empat bulan yang dimuliakan dalam Islam, atau dikenal sebagai asyhurul hurum, di mana umat Muslim sering bertanya tentang amalan khusus yang dapat dikerjakan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nihâyatuz Zain karya Syekh Nawawi Banten, puasa pada bulan-bulan terhormat ini hukumnya adalah sunnah dengan bobot keutamaan yang berbeda-beda.

Urutan keutamaan puasa sunnah setelah bulan Ramadan adalah Muharram, kemudian dilanjutkan dengan bulan Rajab, dan seterusnya ke Dzulhijjah. Penjelasan ini menegaskan bahwa ibadah di bulan Rajab bukan ritual dengan tata cara yang kaku, melainkan bagian dari ibadah sunnah yang fleksibel dan dianjurkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah.

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Landasan Hadis dan Posisi Ulama

Syekh Nawawi Banten dalam Nihâyatuz Zain menjelaskan bahwa puasa pada bulan-bulan terhormat hukumnya sunnah dengan urutan keutamaan setelah Ramadan: Muharram, lalu Rajab, kemudian Dzulhijjah.

Namun, terdapat diskursus penting yang harus dipahami oleh umat Islam mengenai validitas hadis yang beredar. Ibnu Hajar dalam kitab Tabyîn al-'Ajab menegaskan bahwa tidak ada hadis sahih yang secara khusus mengistimewakan amalan tertentu di bulan Rajab.

Menurut sebagian ulama, banyak hadis yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan khusus padanya dikategorikan sebagai dhaif (lemah) bahkan maudhu' (palsu). Karena itu, amalan di bulan Rajab sebaiknya dilandasi kesadaran bahwa ia adalah amal saleh umum di bulan mulia.

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Di sisi lain, para ulama tetap menganjurkan berbagai amalan di bulan ini sebagai bentuk ibadah sunnah yang tidak memberatkan dan sebagai persiapan spiritual menyambut bulan Ramadan. Merangkum berbagai sumber, berikut adalah amalan-amalan yang bisa dilaksanakan di bulan Rajab.

Puasa Sunnah dan Istighfar Harian

Puasa Rajab adalah amalan yang paling banyak dibahas dalam literatur fikih. Dalam Hâsyiyah I'ânah at-Thâlibîn juz 2 disebutkan bahwa puasa Rajab boleh dilakukan tiga hari saja selama masih berada di bulan tersebut.

Namun, puasa selama satu bulan penuh tidak dianjurkan karena hukumnya menjadi makruh. Imam al-Nawawi dalam al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab menyatakan bahwa puasa bulan-bulan haram termasuk Rajab adalah sunnah.

Ibnu Hajar dalam Tabyîn al-'Ajab menegaskan tidak ada hadis sahih yang secara khusus mengistimewakan puasa Rajab dengan bilangan hari tertentu. Hadis-hadis yang beredar umumnya dha'îf atau maudhû', sehingga puasa Rajab tetap dianjurkan sebagai bagian dari puasa sunnah secara umum.

Amalan lain yang sangat dianjurkan adalah istighfar. KH Fahmi Amrullah Hadzik menganjurkan membaca rabbighfirli warhamni watub 'alaiya sebanyak 100 kali setiap harinya.

Dalam Ebook Amalan Rajab karya Abu Ziyad, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatnya. Imam Ja'far Ash-Shadiq juga meriwayatkan anjuran membaca Astaghfirullâha wa as-aluhut-tawbah serta Astaghfirullâhil-ladzi lâ ilâha illâ huwa wahdahu lâ syarîka lahu wa atûbu ilayh.

Shalawat, Sedekah, dan Doa Umum

Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang dianjurkan kapan saja. KH Fahmi Amrullah Hadzik menekankan bahwa shalawat dapat dibaca setiap saat oleh setiap umat Islam sebagai bentuk cinta kepada Nabi.

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Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Medan juga mencantumkan zikir dan shalawat sebagai amalan utama di bulan Rajab untuk meningkatkan kualitas ibadah harian.

Sedekah di bulan Rajab memiliki keutamaan tersendiri karena bulan ini termasuk bulan mulia. KH Fahmi Amrullah Hadzik menjelaskan bahwa sedekah di bulan ini akan sangat bermanfaat dan diterima oleh Allah SWT.

Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Medan juga menganjurkan memperbanyak sedekah dan amal kebaikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, doa merupakan amalan yang sangat dianjurkan, termasuk doa yang diajarkan Imam Ja'far Ash-Shadiq dan doa Sayyidul Istighfar.

Shalat Sunnah dan Batasan Bid'ah

Shalat sunnah seperti tahajud, qiyamullail, dan dhuha dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Rajab. Membaca Al-Qur'an juga dianjurkan sebagai pemanasan spiritual sebelum memasuki bulan Ramadan.

Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Medan menambahkan bahwa shalat sunnah malam dan tilawah Al-Qur'an merupakan amalan pendukung doa di bulan Rajab untuk menenangkan hati.

Waspada terhadap amalan yang tidak memiliki dasar syariat yang kuat. Syekh bin Baz dalam fatwanya menegaskan bahwa pengkhususan bulan Rajab dengan shalat raghaib adalah bid'ah dan tidak boleh dilaksanakan.

Pengakuan bahwa malam 27 Rajab adalah malam Isra Mikraj juga dikategorikan sebagai bid'ah yang tidak boleh diyakini secara mutlak. Amalan seperti puasa sebulan penuh, shalat raghaib, umrah rajabiyyah, dan 'atirah (menyembelih hewan khusus) termasuk amalan yang dikritik oleh para ulama karena tidak memiliki dasar yang sahih.