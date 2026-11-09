Panda Nababan Meninggal Dunia Senin Pagi, Putra Cerita Detik Terakhir

Panda Nababan wafat pada Senin, 9 November 2026 pukul 09.30 WIB. Putra Nababan mengungkap kondisi terakhir sang ayah sebelum menghembuskan napas terakhir di Tangerang Selatan.

Putra Nababan, putra kedua almarhum, secara resmi mengonfirmasi bahwa sang ayah, Panda Nababan, telah menghembuskan napas terakhir pada Senin, 9 November 2026, pukul 09.30 WIB. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Putra Nababan di rumah duka yang berlokasi di Gang Damai, Kelurahan Jombang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Ia menumpahkan rasa duka yang mendalam atas kehilangan sosok ayah, kakek, dan opung bagi seluruh anggota keluarga besar tersebut.

Rangkaian Aktivitas Terakhir Panda Nababan

Menurut keterangan Putra Nababan, kondisi kesehatan sang ayah masih terlihat cukup terjaga di hari terakhir kehidupannya. Sebelum meninggal dunia, Panda Nababan masih mampu menyantap sarapan pagi dengan menu favoritnya. Menu tersebut meliputi buah pepaya, buah melon, serta telur yang merupakan makanan kesukaan sang ayah. Setelah menyantap makanan tersebut, Panda Nababan juga masih rutin minum obat dan vitamin sesuai anjuran medis.

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Putra Nababan mengungkapkan bahwa ia memantau secara langsung proses makan sang ayah di pagi hari. Tidak lama setelah sarapan, Panda Nababan meminta untuk beristirahat dan tidur. Beberapa jam kemudian, adik Putra Nababan yang bertugas mendampingi sang ayah di rumah tersebut membangunkannya. Namun, saat dibangunkan, Panda Nababan sudah tidak sadarkan diri.

Posisi Keluarga dan Dukungan bagi Pensiunan Politisi

Putra Nababan menambahkan bahwa keluarga besar sangat mendukung aktivitas sang ayah di masa tuanya. Panda Nababan dikenal sebagai sosok yang sangat aktif bahkan setelah pensiun dari dunia jurnalistik dan politik. Keluarga mendorong agar sang ayah tetap produktif dan tidak banyak berdiam diri. Dukungan ini diberikan karena mereka menghargai semangat tinggi Panda Nababan sebagai seorang wartawan senior dan politisi yang tidak pernah lelah berkarya.

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Keluarga juga menceritakan momen kebersamaan sehari sebelum sang ayah wafat. Pada hari Minggu, sebelum meninggal dunia, seluruh anggota keluarga besar sempat berkumpul di rumah. Anak-anak dan cucu bergantian memberikan semangat, membantu proses makan, serta memastikan pemberian obat dan vitamin berjalan sesuai jadwal. Momen tersebut menjadi bagian terakhir dari interaksi intim antara Panda Nababan dan keturunannya.

Prosesi Adat Batak dan Jadwal Pemakaman Resmi

Putra Nababan menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta rekan-rekan kerja almarhum yang telah datang memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran mereka menunjukkan penghargaan tinggi terhadap jasa-jasa Panda Nababan selama berkarya di bidang jurnalistik dan politik. Keluarga kini sedang mempersiapkan rangkaian acara pemakaman yang akan dilaksanakan setelah serangkaian adat selesai.

Jadwal pemakaman telah diatur secara rinci untuk memastikan semua prosesi berjalan khidmat. Besok akan digelar rapat adat untuk membahas detail teknis. Setelah itu, upacara adat Batak akan diadakan pada hari Rabu. Prosesi berlanjut dengan penutupan peti jenazah, dan pemakaman resmi akan dilaksanakan pada hari Kamis. Seluruh anggota keluarga dan kerabat diharapkan hadir untuk mengantar sang legenda politik dan jurnalis ini ke peristirahatan terakhir.