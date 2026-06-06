Pancasila, Rendra, dan Tegangan Moral Bangsa: Kemerosotan Ekonomi dan Korupsi di Era Peringatan Lahirnya Dasar Negara

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni membingkai kembali pidato Sukarno dalam BPUPK 1945 dan puisi Sajak Sebatang Lisong karya WS Rendra yang bicara tentang kemiskinan dan pembungkaman ruang publik. Artikel ini menghubungkan求真 cita Pancasila yang lahir dari nilai-nilai rakyat dengan realitas saat ini: tekanan ekonomi akibat anjloknya IHSG dan rupiah, dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), serta operasi tangkap tangan KPK di kantor imigrasi. Kedua peristiwa tersebut menyoal tata kelola lembaga publik yang sentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, termasuk perlindungan anak dan hak kepemimpinalangan. Melalui perspektif semiotika puisi Rendra dan pengamatan Hannah Arendt tentang korupsi, teks ini mendorong kita untuk mengukur perjalanan janji Pancasila dari fondasi filosofisnya ke implementasi konkrit di pasar, klinik, dan meja makan keluarga. Tim Wiraraja menekankan bahwa perayaan tanpa pertanggungjawaban akan menjadi ritual kosong, dan bahwa setiap341sila-terutama sila kelima tentang keadilan sosial-harus menjadi timbangan dalam menghadapi kabar-kabar kritis pekan ini.

Pada tahun 1977, dalam perjalanan kereta dari Yogyakarta ke Bandung, WS Rendra menyalakan sebatang lisong dan menatap hamparan sawah yang ditanami petani-petani kurus di luar jendela gerbong kelas ekonomi.

Dari kepulan asap cerutu murah itulah mengalir baris-baris sajak yang kelak akan dibacakan di hadapan para mahasiswa Institut Teknologi Bandung sebelum kemudian dilarang tampil selama hampir satu dekade. Sajak Sebatang Lisong, dengan pertanyaan-pertanyaannya yang tajam tentang pendidikan, kemiskinan, dan pembungkaman ruang publik, bertahan melewati waktu yang jauh lebih panjang dari umur larangan yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Puisi karya Si Burung Merak tersebut dibuka dengan gambaran seorang lelaki yang mengisap cerutu murah sambil memandang Indonesia Raya dan mendengar suara rakyat, di bawah langit yang sama tempat lisong dipilih sebagai obyek pembuka sajak ini adalah keputusan semiotis yang penuh kesadaran. Alasannya begitu rasional, lisong adalah cerutu murah dan berbau pekat, identik dengan kelas rakyat kecil di perdesaan dan sangat berbeda dari cerutu mahal yang menjadi aksesori para pejabat besar di era Orde Baru.

Rendra memilih berdiri di ketinggian yang sama dengan tempat rakyat berdiri, dan dari ketinggian itulah ia melihat hal-hal yang luput dari pandangan mereka yang ada di gedung-gedung tinggi. Cara pandang semacam itulah yang membuat peringatan Hari Lahir Pancasila pada awal pekan ini relevan untuk terus dibaca ulang. Sebab, seperti Rendra yang memilih melihat Indonesia dari dekat, Pancasila pada mulanya juga lahir dari upaya memahami kehidupan rakyat yang nyata, bukan sekadar merumuskan cita-cita yang abstrak.

Tanggal 1 Juni selalu menjadi momen bangsa ini menoleh ke belakang dan mengingat pidato Sukarno pada sidang BPUPK tahun 1945. Di sanalah Sukarno membacakan Pancasila sebagai sebuah fondasi filsafat yang digali dari nilai-nilai yang sudah lama hidup di bumi nusantara. Layaknya dasar negara, setiap peringatan hari lahirnya menjadi undangan untuk mengukur perjalanan dari janji-janji yang sudah diucapkan itu.

Pekan ini, peringatan yang berlangsung khidmat pada tanggal 1 Juni hadir bersamaan dengan serangkaian peristiwa yang memanggil kita untuk menggunakan sila-sila Pancasila sebagai timbangan yang sungguh-sungguh. Sebab, ironisnya, di pekan ini pula berbagai kabar yang mengernyitkan dahi muncul di lini masa media. Mulai dari kabar rupiah menyentuh angka Rp 18.000 per dolar AS, IHSG yang terus merosot, dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional, hingga operasi tangkap tangan KPK di kantor imigrasi.

Anjloknya IHSG dan turunnya nilai tukar rupiah sebenarnya menjadi angka statistik yang dirasakan langsung oleh pedagang yang membeli bahan baku impor, orangtua yang membeli susu formula, dan pekerja yang perusahaannya mendesak efisiensi lagi. Padahal, keberhasilan ekonomi sebuah bangsa diukur dari seberapa besar rakyat terbawah ikut menikmati pertumbuhan itu secara nyata. Sila kelima Pancasila adalah sila yang paling konkret dalam hidup sehari-hari karena dampaknya bisa dirasakan di pasar, di klinik kesehatan, ataupun di meja makan keluarga.

Peringatan Hari Lahir Pancasila bersamaan dengan tekanan-tekanan ekonomi yang dirasakan jutaan warga negara. Momen ini sekaligus mengundang kita untuk tidak memisahkan perayaan dari pertanggungjawaban. Denyut pemberitaan pekan ini menghadirkan berita-berita yang memiliki bobot moral tersendiri. Di antara berita-berita itu, yang paling menyentuh kesadaran kolektif adalah kabar tentang dugaan korupsi di BGN, sebuah lembaga yang lahir dari mandat untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan asupan gizi yang memadai.

Peristiwa itu bersamaan pula dengan OTT KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat sehingga dua kabar sekaligus memanggil kita untuk merenung lebih dalam tentang kondisi tata kelola lembaga-lembaga publik kita. Perlu kita ingat, BGN adalah lembaga yang lahir dari mandat konstitusional untuk melindungi generasi penerus dari dampak tengkes. OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada pekan yang sama pun menggarisbawahi, korupsi hadir di setiap lapis pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan urusan sehari-hari rakyat.

Imigrasi adalah institusi yang mengurus hak seseorang untuk berpindah, untuk mencari penghidupan di luar negeri, dan untuk menyatukan keluarga yang terpisah, sehingga praktik transaksional di dalamnya memiliki konsekuensi yang sangat nyata bagi orang-orang yang bergantung padanya. Hannah Arendt dalam mengamati bahwa korupsi yang menyebar ke dalam institusi-institusi publik adalah tanda dari tatanan di mana hukum dan pelayanan tidak lagi dijalankan sebagai mandat keadilan.

Dalam kasus korupsi yang menyentuh lembaga gizi anak dan lembaga pelayanan dokumen warga negara, sesungguhnya terdapat pertanyaan besar tentang kualitas ekosistem institusional yang sedang kita bangun bersama





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