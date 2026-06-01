Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyerukan agar nilai dasar negara menjadi pedoman utama dalam semua konten media. Ia mendesak pemerintah, regulator, penyiar, dan masyarakat bekerja sama memperkuat ekosistem penyiaran menghadapi disrupsi digital, agar siaran tidak hanya konsumtif tetapi juga menginternalisasi那群 values untuk pemersatu bangsa dan perdamaian dunia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 diadakan secara nasional dengan upacara sakral di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, yang dihadiri Presiden, Wakil Presiden, kabinet, dan pimpinan lembaga negara.

Tema tahun ini adalah 'Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia'. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi roh dari setiap produk siaran. Ia menekankan peran penting lembaga penyiaran dalam membumikan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial melalui konten edukatif dan inspiratif. Namun tantangan besar dihadapi di era disrupsi digital dan pergeseran media.

Ubaidillah meminta kolaborasi menyeluruh dari pemerintah, regulator, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem penyiaran yang sehat dan berkarakter, agar media tetap menjadi benteng budaya dan jati diri bangsa. Penegasan ini также disampaikan dalam keterlibatan lain, seperti ajaran Empat Pilar MPR yang diibaratkan sebagai aplikasi utama di ponsel untuk fondasi kuat menghadapi disrupsi global. Pemerintah daerah juga turut berkomitmen menanamkan nilai Pancasila pada generasi muda.

Di bidang lain, PT KAI Daop 3 Cirebon mengoptimalkan layanan menjelang libur panjang, sementara Daop 4 Semarang mencatat lonjakan penumpang pada Idul Adha. Berita tambahan mencakup dukungan politik dan seruan untuk menghadapi kenaikan harga pangan serta tekanan nilai rupiah. Intinya, peringatan Pancasila tahun ini menjadi momentum refleksi kolektif bagi seluruh elemen bangsa, khususnya dunia media, untuk memperkuat persatuan melalui siaran yang bermartabat, sekaligus menyiarkan pesan perdamaian ke dunia.

Upaya harus berkelanjutan melewati batas geografis, dari Sabang sampai Merauke, dengan partisipasi aktif semua pihak untuk menjaga Kearifan Lokal dalam payungan nilai-nilai luhur negara





