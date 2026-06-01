Pancasila Delapan Puluh Satu Tahun: Tantangan Penghayatan di Era Kontemporer

Ulasan mendalam tentang sejarah, upaya implementasi, dan tantangan modern dalam menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sejak penetapannya delapan puluh satu tahun lalu.

Sudah delapan puluh satu tahun Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Lebih dari seratus tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas landasan yang sama, namun realitas saat ini menuntut pertanyaan kritis: apakah nilai-nilai Pancasila sudah menjadi pandangan hidup bangsa dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara?

Apakah nilai-nilai yang tercermin dalam kebijakan, budaya, dan interaksi sosial saat ini tetap sejalan dengan yang dimaksud oleh para pendiri Republik? Para pendiri sangat menyadari pentingnya memiliki dasar yang kokoh untuk menampung keragaman agama, suku, dan adat istiadat. Soekarno menegaskan pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima bahwa dasar sebuah negara tidak boleh diciptakan secara semu, melainkan harus diselami dalam lautan sejarah.

Ia menegaskan bahwa Pancasila bukan hasil ciptaan pribadi, melainkan hasil penggalian sila-sila yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Penjajahan yang terstruktur dan masif membuat pandangan hidup tersebut memudar, sehingga para pendiri menghidupkan kembali nilai‑nilai yang ditemukan dalam sejarah lama sebagai fondasi negara merdeka. Oleh karena itu, menyebut tanggal satu Juni sebagai hari lahir Pancasila dianggap kurang tepat, karena nilai‑nilai tersebut sudah ada jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, upaya menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat Pancasilais tidaklah mudah.

Soekarno pernah menyatakan bahwa membentuk negara lebih sederhana dibandingkan membentuk masyarakat, karena proses pembentukan masyarakat memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, penerapan nilai‑nilai Pancasila harus dilakukan secara terencana, terstruktur, dan masif, tidak dapat selesai dalam satu periode kepemimpinan. Baru setelah Dekrit Presiden lima Juli seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, upaya tersebut mulai terwujud. Keputusan Presiden nomor sepuluh tahun enam puluh membentuk Panitia Pembina Jiwa Revolusi pada awal tahun enam puluh, dengan tugas mengindoktrinasi aparatur negara.

Dr H Roeslan Abdul Gani ditunjuk sebagai ketua panitia pada tahun enam puluh dua. Pada tahun enam puluh enam, panitia tersebut direvitalisasi menjadi Lembaga Pembina Jiwa Revolusi dan ditempatkan di bawah pengawasan Presiden serta Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Masa kepemimpinan Soekarno tidak berhasil mengimplementasikan Pancasila secara optimal karena dihadapkan pada krisis ekonomi, seperti hiperinflasi akibat proyek mercusuar, serta gejolak politik seperti gerakan satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima yang dipicu oleh PKI.

Setelah surat tiga belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam (Supersemar) keluarlah, kekuasaan Soekarno semakin melemah dan akhirnya dicabut melalui ketetapan MPRS nomor tiga puluh tiga tahun enam puluh tujuh. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pemerintah berupaya menjalankan Pancasila secara murni dan konsisten, yang kemudian diabadikan dalam ketetapan MPR nomor dua tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang dikenal dengan ekaprasetia pancakarsa.

Upaya tersebut menegaskan pentingnya integrasi nilai‑nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, sekaligus menuntut komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaga keutuhan nilai‑nilai dasar negara demi keberlangsungan NKRI yang berkeadilan, bersatu, dan berdaulat. Implementasi ini masih memerlukan kerja keras terus‑menerus, karena pencapaian visi Pancasila sebagai pandangan hidup memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan setiap warga negara





