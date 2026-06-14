Panasonic Pamerkan Rangkaian Produk Premium Terbaru di PRJ 2026

Panasonic meluncurkan produk premium terbaru dengan tema Beyond Luxury, Beyond Compare di PRJ 2026, menghadirkan AC inverter dengan nanoe X, kulkas eksklusif, dan sistem pemurni air. Target penjualan meningkat dua kali lipat didukung promo diskon hingga 70%.

Panasonic kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi teknologi terkini melalui partisipasinya di Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026. Dalam ajang yang berlangsung dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, perusahaan memperkenalkan rangkaian produk premium terbaru dengan tema Beyond Luxury, Beyond Compare.

Peluncuran resmi dilakukan pada Minggu, 14 Juni 2026, dan menjadi momen penting bagi Panasonic untuk mendekatkan diri dengan konsumen Indonesia. Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia, Arif Gobel, menyatakan bahwa PRJ merupakan platform strategis untuk memperkenalkan inovasi yang tidak hanya canggih tetapi juga relevan dengan kebutuhan gaya hidup modern. Ia berharap pengunjung tidak sekadar melihat produk, tetapi juga merasakan langsung manfaat teknologi Panasonic dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran Panasonic di PRJ 2026 menegaskan posisi perusahaan sebagai mitra jangka panjang yang selalu mengutamakan kualitas dan kenyamanan pelanggan. Salah satu produk unggulan yang menjadi sorotan adalah AC premium inverter HU-CKJ Series. AC ini dilengkapi teknologi nanoe X Generator Mark3 yang mampu membersihkan udara dalam ruangan secara menyeluruh, menghilangkan bakteri, virus, dan alergen. Selain itu, Panasonic juga menampilkan kulkas eksklusif buatan Jepang serta tipe Cross French yang mengedepankan desain elegan dan efisiensi energi tinggi.

Untuk kebutuhan air bersih, perusahaan memperkenalkan Water Purification System WPS Auto Backwash yang menjamin ketersediaan air minum berkualitas langsung dari keran. Tidak hanya produk premium, Panasonic juga memamerkan lini produk lengkap lainnya, mulai dari peralatan dapur, elektronik rumah tangga, hingga perangkat perawatan pribadi. Keberagaman ini mencerminkan dedikasi Panasonic dalam memenuhi berbagai aspek kehidupan konsumen, dari kesehatan, kenyamanan, hingga keberlanjutan lingkungan. Sebagai bagian dari strategi pemasaran, Panasonic meluncurkan program promo bertajuk WON the FULL (Menangkan semua hadiahnya).

Program ini menawarkan diskon hingga 70 persen serta berbagai hadiah menarik bagi pengunjung yang melakukan pembelian selama pameran. Chief Sales Officer PT Panasonic Gobel Indonesia, Budi Pratama Widjaja, mengungkapkan optimisme bahwa target penjualan di PRJ 2026 dapat mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh portofolio produk yang semakin lengkap dan promo yang agresif. Melalui pendekatan Care for You, Panasonic terus berinovasi dengan memahami kebutuhan konsumen untuk menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

Komitmen ini memperkuat peran Panasonic sebagai Long-Life Partner yang memberikan solusi terpercaya di setiap tahap kehidupan pelanggan, didukung oleh layanan purna jual yang konsisten. Dengan demikian, partisipasi Panasonic di PRJ 2026 tidak hanya menjadi ajang peluncuran produk, tetapi juga wujud nyata dedikasi perusahaan terhadap kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Panasonic PRJ 2026 Produk Premium AC Inverter Nanoe X

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Qatar vs Swiss 14 Juni 2026Preview Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026. Analisis peluang, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup B.

Read more »

Panasonic Boyong Rangkaian Produk Premium dan Inovasi Terbaru di PRJ 2026Panasonic memperkenalkan rangkaian produk premium terbarunya yang mengusung tema “Beyond Luxury, Beyond Compare”, di ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026, JIExpo Kemayoran

Read more »

Perdalam Segmen Pasar AC Premium Inverter, Panasonic Rilis HU-CKJ Series di PRJ 2026PT Panasonic Gobel Indonesia memperkenalkan lini produk AC Premium Inverter terbaru, HU-CKJ Series, dalam ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta

Read more »

Panasonic perkenalkan rangkaian produk premium di PRJ 2026Panasonic resmi memperkenalkan rangkaian produk premium terbarunya dengan mengusung tema “Beyond Luxury, Beyond Compare” dalam ajang Pekan Raya ...

Read more »