Panasonic GOBEL Pulihkan Seniman Difabel Lewat Seni Rupa Indonesia

Konferensi Panasonic GOBEL kali ini yang diadakan di Jakarta Selatan, 21 Mei 2026 menghadirkan M. Arif Rachmat Gobel, Ina Silas sebagai curator ART with HEART 2026 dan Muhammad Rhadzaki Ramadhan. Cerita ini hadir untuk mempromosikan keikutsertaan Panasonic GOBEL di ART with HEART. Panasonic GOBEL mendukung pemotongan rasa di negara Indonesia dengan menghadirkan program ini. Program ini disediakan untuk memperluas kesempatan kerja bagi para seniman ini. Percually akan diberikan sekitar 20 seniman difabel. Pada ART with HEART 2026 akan diadakan acara pembukaan untuk penayangan esa 70 karya seni yang telah diciptakan.

M. Arif Rachmat Gobel melihat karya seni yang dipamerkan dalam "ART with HEART" di Main Atrium Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (21/05/2026). ART with HEART merupakan bentuk dukungan terhadap inklusivitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui seni.

Kegiatan ini berlangsung di Main Atrium Gandaria City, Jakarta Selatan (21-24/5/2026) menjadi tahun ketiga penyelenggaraan program. Mengusung tema "Kami", pameran dikurasi Ina Silas dan menghadirkan kolaborasi antara 18 seniman senior dengan 20 seniman difabel. Dari kolaborasi itu, lahir 70 karya seni yang dipamerkan kepada publik melalui medium lukis, patung, hingga instalasi





