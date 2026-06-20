Panas Ekstrem di Piala Dunia Raises Health Concerns dan Permintaan Perlindungan Lebih Luas dari FIFA

Laporan ini mengungkapkan tentang suhu panas ekstrem yang menimpa beberapa pertandingan Piala Dunia, risiko kesehatan bagi pemain dan penonton, serta desakan kepada FIFA untuk kebijakan perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk penundaan atau pembatalan laga pada suhu di atas 28 derajat celsius.

Dua laga Piala Dunia dimainkan di tengah suhu panas ekstrem yang berisiko bagi kesehatan. Suhu panas juga sebenarnya berpotensi menciptakan laga kurang intens. Pemain dan penonton Piala Dunia berada dalam bayang-bayang bahaya karena sejumlah laga digelar di tengah suhu tinggi.

Bahkan, dua pertandingan dimainkan dalam suhu panas ekstrem yang berada di atas batas aman. FIFA diminta menerapkan perlindungan lebih luas. Sejak terakhir kali pertandingan Piala Dunia dimainkan di Amerika Utara pada tahun 1994, bumi telah menghangat. Frekuensi panas ekstrem pada bulan Juni dan Juli juga rata-rata meningkat tiga kali lipat di 10 kota penyelenggara tahun ini yang sebelumnya menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia.

Menunjukkan, dari 24 pertandingan babak pertama di fase penyisihan grup di Kanada, AS, dan Meksiko, sebanyak enam di antaranya digelar di tengah panas ekstrem. Enam laga itu antara lain Jerman versus Curacao dan Portugal vs RD Kongo di Houston, Belanda vs Jepang dan Inggris vs Kroasia di Dallas, Arab Saudi vs Uruguay di Miami, serta Swedia vs Tunisia di Monterrey.

Duel Arab Saudi vs Uruguay dan Swedia vs Meksiko bahkan tercatat dimainkan dalam kondisi panas paling ekstrem, tanpa "keringanan" dari pendingin udara di stadion. Meski digelar malam hari waktu setempat, laga ini dimainkan di tengah suhu bola basah 28 derajat celsius atau lebih tinggi. Suhu bola basah umumnya digunakan para peneliti untuk mengukur efek bahaya panas pada atlet. Suhu bola basah mengukur efek gabungan dari suhu sekitar, kelembapan, paparan sinar matahari, dan angin.

Hal ini mencerminkan kemampuan tubuh manusia untuk mendinginkan dirinya sendiri. Pada suhu bola basah 26 derajat celcius, tekanan panas berisiko bagi pemain. Sementara itu, seperempat dari 104 pertandingan Piala Dunia 2026 diperkirakan akan berlangsung pada suhu tersebut atau lebih tinggi. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen terpanas yang pernah diadakan sejak kompetisi empat tahunan ini dimulai pada tahun 1930.

FIFPro, serikat pemain global, sebelumnya berpendapat bahwa pertandingan yang dimainkan pada suhu 28 derajat celsius atau lebih tinggi harus ditunda atau diundur. Ketika ditanya tentang analisis, suhu seringkali diukur dari area yang teduh. Jika pemain berada di bawah sinar matahari langsung, suhu yang terukur bisa dua digit lebih tinggi daripada suhu yang tercatat. FIFA sebenarnya telah mengambil langkah pencegahan dengan menggeser beberapa waktu sepak mula ke waktu yang lebih siang dan memperkenalkan jeda minum air.

Beberapa dari 16 tempat penyelenggaraan Piala Dunia juga memiliki atap atau pendingin udara untuk mengurangi suhu tinggi. Stadion dengan atap atau berpendingin udara setidaknya bisa sedikit meringankan suhu panas ekstrem yang melanda. Laga Inggris bermain melawan Kroasia di Dallas, misalnya, tercatat digelar pada suhu bola basah terpanas hingga saat ini dengan hampir mencapai 35 derajat celsius. Namun, pendingin udara di dalam stadion menurunkan suhu menjadi 22 celcius.

Sebelum Piala Dunia, sekelompok ahli panas dan kesehatan masyarakat mendesak FIFA dalam sebuah surat terbuka untuk menerapkan perlindungan panas yang lebih luas. Mereka mengutip seruan FIFPro agar pertandingan berpotensi dibatalkan jika mencapai suhu 28 derajat celsius atau lebih tinggi.

"Suhu seringkali diukur dari area yang teduh. Jika pemain berada di bawah sinar matahari langsung, suhu yang terukur bisa dua digit lebih tinggi daripada suhu yang tercatat," kata Robbie Parks, ahli epidemiologi lingkungan di Universitas Columbia dan salah satu penandatangan surat terbuka tersebut, dikutip dari laporan.

"Berdiri di bawah sinar matahari bisa berbahaya bahkan pada suhu yang lebih rendah. Bahkan di atas 23 derajat atau 25 derajat celsius akan jadi perhatian bagi orang dewasa yang lebih tua yang berada di sana selama lebih dari beberapa menit," ujarnya lagi. Adapun profesor fisiologi terapan manusia di Laboratorium Lingkungan Ekstrem di Universitas Portsmouth di Inggris, Mike Tipton, menyoroti dampak suhu panas ekstrem pada pemain dan permainan.

Tipton mengatakan, pemain dapat mengalami peningkatan suhu tubuh yang tak terkendali serta berpotensi mengalami kelelahan akibat panas dan serangan panas. Selain itu, kata Tipton, pertandingan yang dimainkan dalam suhu tinggi pun cenderung kurang intens. Hal ini karena frekuensi lari pemain akan cepat menurun. Pemain berlari dengan jarak yang lebih pendek.

Pertandingan lebih mungkin berakhir dengan adu penalti. Parks mengatakan bahwa pendingin udara, pengaturan waktu sepak mula, dan jeda minum akan membantu para pemain. Namun, tindakan lebih lanjut diperlukan untuk para penonton, pekerja, dan relawan di stadion. Salah satunya mengizinkan penonton membawa botol minum ke stadion.

Para pemain memiliki akses ke tim medis, jeda istirahat, pelatihan elite, dan kondisi yang dipantau dengan cermat





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Piala Dunia Suhu Panas Kesehatan FIFA Perlindungan Panas Ekstrem

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