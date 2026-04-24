PAN: UU Partai Politik Tidak Atur Periodisasi Jabatan Ketua Umum

Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi usulan KPK mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. PAN berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mengatur secara rinci mengenai periodisasi jabatan tersebut, dan partai politik memiliki hak untuk mengatur urusan internalnya secara mandiri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak memberikan pengaturan yang spesifik mengenai periodisasi masa jabatan ketua umum partai.

Pernyataan ini merupakan tanggapan terhadap usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode sebagai upaya pencegahan korupsi. Viva Yoga menjelaskan bahwa PAN berpendapat undang-undang partai politik tidak mengatur secara rinci mengenai periodisasi jabatan ketua umum, hal ini didasarkan pada jaminan hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Menurutnya, partai politik tidak dapat disamakan dengan lembaga negara yang memiliki batasan masa jabatan pimpinan yang jelas.

Ia menekankan bahwa partai politik adalah organisasi masyarakat yang memiliki peran publik, namun berbeda secara fundamental dengan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan negara secara langsung. Viva Yoga menjelaskan lebih lanjut bahwa partai politik didirikan oleh sekelompok warga negara yang memiliki kesamaan pandangan hidup, kepentingan, serta tujuan yang sama. Oleh karena itu, undang-undang politik memberikan kewenangan penuh kepada partai politik untuk mengatur urusan internalnya secara mandiri dan otonom.

PAN memandang bahwa wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kurang sejalan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Viva Yoga berpendapat bahwa partai politik dapat mengklaim sebagai organisasi privat-politik yang memiliki hak penuh untuk menentukan kepemimpinannya sendiri tanpa intervensi dari pihak eksternal. Ia menegaskan bahwa kehidupan internal partai politik, yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), merupakan refleksi dari kehendak bersama seluruh pengurus dan anggota partai.

AD/ART menjadi pedoman utama dalam menentukan mekanisme pemilihan dan penggantian pimpinan partai. Lebih lanjut, terkait kekhawatiran KPK mengenai potensi tersumbatnya kaderisasi dan munculnya praktik korupsi, Viva Yoga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran politik yang tinggi. Ia meyakini bahwa masyarakat tidak akan memberikan dukungan kepada partai politik yang mengalami stagnasi dalam kaderisasi dan terindikasi praktik korupsi, karena partai tersebut akan kehilangan legitimasi di mata publik.

Menurutnya, pemilih rasional akan mencari alternatif partai yang lebih kredibel dan memiliki komitmen terhadap pembangunan politik yang bersih dan transparan. Viva Yoga menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, partai politik harus memaksimalkan fungsi rekrutmen dan pendidikan politik, serta mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat secara efektif. Selain itu, partai politik juga harus menjamin tumbuhnya kepemimpinan nasional dan daerah yang kompeten dan berintegritas.

Ia menegaskan bahwa pemilihan ketua umum partai politik adalah sepenuhnya merupakan keputusan internal partai, dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun di luar partai. Menurutnya, setiap partai memiliki mekanisme dan kriteria sendiri dalam memilih pemimpinnya, dan hal tersebut harus dihormati. Sebelumnya, KPK menjelaskan bahwa usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang komprehensif.

Usulan ini muncul setelah KPK menemukan bahwa proses kaderisasi di banyak partai politik tidak berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan biaya politik yang tinggi bagi calon kader dan potensi praktik korupsi dalam pemilihan umum. Untuk mengatasi masalah ini, KPK mengusulkan pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik sebagai salah satu solusi untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan akuntabel.

KPK berharap usulan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan parlemen dalam merevisi undang-undang partai politik





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PAN KPK Partai Politik Undang-Undang Korupsi

United States Latest News, United States Headlines

