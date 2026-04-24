PAN Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay, menolak usulan KPK yang membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Ia menegaskan bahwa pengaturan masa jabatan merupakan kewenangan internal partai dan sudah diatur dalam AD/ART.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN ) Saleh Daulay menyatakan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan internal partai itu sendiri.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan terhadap usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Menurut Saleh, KPK sebaiknya tidak mencampuri urusan teknis internal partai politik karena setiap partai sudah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berfungsi sebagai panduan dan dasar hukum internal dalam menjalankan aktivitasnya. Mencampuri urusan ini, lanjutnya, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan di dalam partai.

Ia menekankan bahwa partai politik adalah institusi politik yang mandiri dan memiliki mekanisme internal untuk mengatur dirinya sendiri. Saleh Daulay, yang juga merupakan Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, menjelaskan bahwa terdapat berbagai opsi mengenai masa jabatan pucuk pimpinan partai. Partai dapat memilih untuk menerapkan masa jabatan satu periode, dua periode, atau bahkan tiga periode, asalkan ada alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia secara tegas menolak gagasan pembatasan masa jabatan yang diusulkan oleh KPK, dengan alasan bahwa partai mungkin saja memiliki keinginan untuk mempertahankan seorang individu yang dianggap kompeten untuk memimpin lebih dari dua kali masa jabatan. Ia menekankan pentingnya pengambilan keputusan di internal partai, dengan mempertimbangkan kesepakatan seluruh anggota. Jika seluruh anggota partai menyetujui perpanjangan masa jabatan ketua umum, maka hal tersebut diperbolehkan.

Sebaliknya, jika partai menginginkan adanya pembatasan, hal itu juga merupakan pilihan yang baik, asalkan pembatasan tersebut tercantum dalam AD/ART sebagai landasan hukum yang jelas. Sebagai contoh, PAN sendiri dipimpin oleh Zulkifli Hasan yang telah menjabat selama tiga periode berturut-turut sejak tahun 2015. Kepemimpinan Zulkifli Hasan telah mencatatkan sejarah sebagai ketua umum yang menjabat lebih dari dua periode, namun selama ini tidak menimbulkan kendala berarti.

Saleh menilai bahwa kinerja partai selama ini berjalan dengan baik, aman, dan tertib, meskipun ia mengakui adanya perbedaan pandangan di antara anggota partai, yang dianggap sebagai hal yang wajar dan harus dihormati. Saleh Daulay menyampaikan apresiasinya terhadap usulan KPK, namun ia menekankan bahwa setiap pemikiran yang berkembang harus didasarkan pada upaya menciptakan kebaikan yang luas dan besar bagi masyarakat. Ia berpendapat bahwa fokus utama KPK seharusnya adalah pada pencegahan korupsi dan penegakan hukum, bukan pada urusan internal partai politik.

Ia menegaskan bahwa KPK tidak seharusnya mencampuri urusan ini, melainkan lebih baik fokus pada tugas utamanya. Ia juga mengingatkan bahwa ada lembaga lain yang lebih kompeten untuk menangani urusan internal partai politik. Usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ini muncul sebagai hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK.

Kajian tersebut menemukan beberapa persoalan dalam tata kelola partai politik, antara lain ketiadaan peta jalan pelaksanaan pendidikan politik, kurangnya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi, sistem pelaporan keuangan yang belum optimal, dan lemahnya lembaga pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, KPK merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan tata kelola partai politik, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 29 mengenai rekrutmen politik.

Dalam laporan KPK yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2026, disebutkan bahwa pengaturan batas periode kepemimpinan ketua umum partai politik diperlukan untuk memastikan berjalannya proses kaderisasi secara efektif. Laporan tersebut mengusulkan agar masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi maksimal dua kali periode masa kepengurusan





