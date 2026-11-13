PAN Tolak Usul Cawapres, Zulhas Serahkan Putusan pada Prabowo

PAN menolak mencalonkan kader untuk jabatan wakil presiden dan menyerahkan keputusan final kepada Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuan di Istana Bogor.

Partai Amanat Nasional atau PAN telah menyatakan secara tegas bahwa partai tersebut tidak akan mengajukan nama kader internalnya untuk posisi calon wakil presiden. Keputusan strategis ini diambil oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, sebagai respons langsung terhadap dinamika politik pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari pencalonannya.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa PAN tidak memiliki ambisi untuk menduduki jabatan kedua tertinggi dalam eksekutif tersebut. Partai yang dipimpinnya memilih untuk bersikap netral dalam hal nominasi dan menyerahkan seluruh wewenang pengambilan keputusan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini dilakukan guna menjaga kohesi koalisi pemerintahan saat ini.

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Mekanisme Pemilihan Calon Wakil Presiden

Proses pemilihan pengganti Gibran Rakabuming Raka ini berjalan melalui mekanisme konsultasi intensif antar pimpinan partai koalisi. Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu selama satu minggu kepada seluruh ketua umum partai koalisi untuk mendiskusikan usulan nama potensial di tingkat internal partai masing-masing. Langkah ini diambil agar setiap partai memiliki kesempatan untuk merumuskan preferensi mereka sebelum diajukan secara resmi.

Hasil diskusi internal dari setiap partai kemudian akan dikompilasi dan diserahkan kepada Istana Kepresidenan. Meskipun partai-partai memiliki ruang untuk mengusulkan nama, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa hak prerogatif untuk menentukan nama final sepenuhnya ada di tangan beliau. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan konsensus politik yang kuat sebelum nama-nama resmi disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.

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Posisi PAN dan Dukungan ke Partai Gerindra

Dalam konferensi pers seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat tanggal 13 November 2026, Zulkifli Hasan mengisyaratkan bahwa partai terbesar dalam koalisi saat ini, yaitu Partai Gerindra, merupakan pilihan utama untuk mengusung kandidat. Ia menyatakan bahwa PAN siap memberikan dukungan penuh dan bahkan mempersilakan rekan-rekan dari Gerindra untuk mengajukan calon wakil presiden mereka sendiri.

Zulkifli Hasan dengan jelas menegaskan bahwa tidak ada nama kader PAN yang akan maju untuk posisi tersebut. Pernyataan ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa fokus diskusi koalisi dapat terarah pada kandidat yang dinilai paling strategis oleh partai dominan dalam koalisi pemerintahan. PAN menganggap ini sebagai bentuk dukungan konkret terhadap stabilitas politik nasional.

Partisipasi Pimpinan Partai dalam Musyawarah

Pertemuan strategis di Istana Bogor ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci dari partai-partai politik yang menjadi tulang punggung koalisi pemerintah. Kehadiran para pemimpin partai ini menunjukkan tingkat konsolidasi politik yang tinggi dalam menghadapi perubahan komposisi kepengurusan eksekutif. Para pemimpin partai hadir secara fisik untuk membahas hal ini secara langsung dan terperinci.

Para pemimpin partai yang tercatat hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang dikenal dengan pengaruhnya yang signifikan di kalangan pemilih. Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, juga turut serta dalam musyawarah penting ini untuk menyuarakan kepentingan partainya.

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Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, juga merupakan bagian dari delegasi yang menghadiri pertemuan tersebut. Kehadiran mereka memastikan bahwa berbagai kepentingan politik dari partai mitra koalisi dapat didengar dan dipertimbangkan oleh Presiden dalam proses pengambilan keputusan final mengenai calon wakil presiden.

Tindak Lanjut dan Jadwal Pertemuan Selanjutnya

Setelah rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melakukan lawatan kerja ke Manila, Filipina. Selama periode perjalanan internasional ini, tidak ada pertemuan formal yang dijadwalkan di dalam negeri. Namun, persiapan dokumen dan usulan nama telah dimulai oleh para ketua partai untuk memudahkan proses evaluasi di kemudian hari.

Setelah pulang dari Manila, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk kembali mengumpulkan para ketua umum partai koalisi pada pekan depan. Pertemuan kedua ini akan menjadi momen krusial di mana seluruh usulan nama dari berbagai partai akan dibahas secara final. Tujuannya adalah untuk menyaring kandidat-kandidat yang paling layak sebelum diserahkan secara resmi.

Langkah akhir dari proses ini adalah penyerahan dua nama calon ke Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan politik yang berarti, mengingat dukungan yang kuat dari partai-partai koalisi. PAN siap menerima keputusan siapa pun yang akhirnya ditetapkan oleh presiden sebagai wakil presiden terpilih.