PAN Serahkan Penuh Pilihan Wakil Presiden kepada Prabowo, Tidak Usulkan Nama

Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Partai menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada kepala negara untuk memilih figur pengganti Gibran Rakabuming Raka sesuai visi pemerintahan.

Partai Amanat Nasional ( PAN) secara resmi memutuskan untuk tidak mengajukan usulan nama calon wakil presiden baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis ini diumumkan pada hari Sabtu, 14 November 2026, menyusul kekosongan jabatan wakil presiden yang ditinggalkan oleh Gibran Rakabuming Raka. PAN menyatakan sikap untuk menyerahkan kewenangan penuh kepada Presiden dalam memilih figur terbaik yang dianggap mampu bekerja sama menjalankan roda pemerintahan negara secara efektif.

Posisi Resmi PAN Terhadap Pencalonan Wakil Presiden

Viva Yoga Mauladi, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN, menjelaskan secara rinci bahwa partainya akan menerima dan menyetujui siapapun figur yang akhirnya dipilih oleh kepala negara. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Viva kepada para wartawan di Jakarta pada tanggal 14 November 2026. Ia menegaskan bahwa PAN tidak memiliki agenda untuk mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan penuh terhadap proses internal kepresidenan.

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Viva Yoga Mauladi menambahkan bahwa keputusan ini didasari oleh keyakinan bahwa Presiden Prabowo diyakini akan memilih figur yang memiliki visi sejalan dengan agenda pemerintahan saat ini. PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk memilih dan kemudian mengusulkan nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku.

Kriteria Figur Pendamping Kepala Negara

Anggota pimpinan PAN tersebut menguraikan karakteristik kandidat ideal yang diharapkan dapat mendampingi Presiden. Menurut Viva, figur yang diajukan oleh Presiden tentu adalah sosok yang mampu bekerjasama dengan kepala negara, memiliki chemistry dan energi yang selaras, serta siap membantu tugas-tugas pemerintahan dan tata kelola negara sehari-hari.

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Viva Yoga Mauladi juga menekankan bahwa calon terpilih harus menunjukkan loyalitas dan komitmen yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kandidat tersebut dituntut sebagai pribadi pekerja keras yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan kemajuan kebijakan nasional. Harapan ini menunjukkan bahwa PAN mengutamakan kualitas integritas dan kapabilitas daripada pertimbangan politik semata.

Timeline Pengisian Kursi Wakil Presiden

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk menyiapkan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Arahan strategis Prabowo tersebut disampaikan dalam pertemuan penting dengan pimpinan partai politik di Istana Bogor pada malam Jumat. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengisian kekosongan jabatan strategis tersebut agar tidak menghambat kinerja eksekutif.

Di sisi lain, Juru Bicara Presiden Zulhas membantah keras kabar yang menyebutkan bahwa Prabowo akan mengungkapkan dua nama calon wakil presiden pada malam pertemuan di Istana Bogor tersebut. Zulhas menjelaskan bahwa Presiden sedang dalam agenda perjalanan dinas, yaitu menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu pada hari Sabtu. Ia menambahkan bahwa setelah kegiatan di Palu, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Manila untuk menghadiri KTT ASEAN, sehingga fokus utamanya saat itu adalah urusan luar negeri.

Arah Strategis Koalisi Pemerintahan

Pertanyaan mengenai asal-usul calon wakil presiden berikutnya juga menjadi sorotan publik. Saat ditanya apakah calon wakil presiden akan berasal dari partai-partai koalisi atau justru dari luar lingkaran koalisi, Zulhas justru mendorong agar nama yang diusulkan tetap berasal dari Partai Amanat Nasional atau partai pendukung utama lainnya. Dorongan ini sejalan dengan konsolidasi kekuatan politik yang sedang dibangun untuk memastikan dukungan mayoritas di parlemen bagi kelancaran program kerja pemerintahan.

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Kekosongan jabatan wakil presiden sejak Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya telah menciptakan dinamika politik yang menarik. Peran PAN sebagai salah satu kekuatan utama dalam koalisi pemerintahan menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan dan stabilitas nasional. Keputusan untuk tidak mengusulkan nama sendiri sekaligus menunjukkan kematangan politik partai dalam mendukung konsolidasi kekuatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Proses ini akan berlanjut dengan pengusulan nama oleh Presiden kepada MPR, yang kemudian akan melalui mekanisme pemungutan suara atau persetujuan sesuai aturan dasar negara. Masyarakat dan pengamat politik kini menantikan kelanjutan dari proses nominasi ini, terutama bagaimana dinamika internal partai koalisi lainnya akan merespons langkah PAN yang telah mengambil posisi netral dalam hal nominasi namun tetap mendukung legitimasi Presiden.

Dengan langkah ini, PAN menegaskan posisinya sebagai partai yang konstruktif dan mendukung stabilitas pemerintahan. Keputusan Viva Yoga Mauladi dan seluruh pimpinan PAN mencerminkan strategi politik jangka panjang untuk menjaga harmoni antar komponen pendukung pemerintahan. Semua mata kini tertuju pada Istana Merdeka untuk mengetahui siapa sosok yang akan terpilih sebagai wakil presiden baru bersama Presiden Prabowo Subianto untuk periode yang tersisa.