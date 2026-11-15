PAN, Gerindra, Golkar, dan Demokrat Sepakat Pilih Satu Calon Wakil Presiden

Koalisi pengusung Prabowo-Gibran sepakat mengajukan satu kandidat wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai UU MD3 sebelum sidang MPR pada 2 Desember 2026.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa partai-partai politik dalam koalisi pemerintah telah menyepakati proses tunggal untuk menentukan calon wakil presiden baru. Keputusan strategis ini diambil guna memastikan kesatuan suara dari koalisi pengusung Presiden Prabowo Subianto yang juga meliputi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Proses ini menjadi langkah krusial dalam menyikapi kekosongan posisi wakil presiden yang sebelumnya dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi presiden.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Langkah penyatuan kandidat wakil presiden ini didasarkan secara tegas pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU MD3. Menurut Zulkifli Hasan yang menjelaskan hal ini usai menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu malam tanggal 14 November 2026, partai-partai pengusung harus mengajukan satu nama kandidat wakil presiden secara bersama-sama.

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Prosedur ini memang mengatur bahwa dari dua calon wakil presiden yang diajukan kepada MPR RI, satu nama berasal dari usulan koalisi parpol dan satu nama lainnya berasal dari usulan langsung sang presiden. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan panggilan dari presiden dan sepakat memberikan waktu satu minggu kepada partai-partai mitra untuk berunding secara internal sebelum mengusulkan satu nama gabungan. Langkah ini memastikan bahwa proses pemilihan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan menghindari tumpang tindih nominasi yang tidak perlu.

Kesepakatan Fraksi koalisi dan Dukungan Penuh bagi Gerindra

Walaupun partai-partai dalam koalisi memiliki struktur dan basis dukungan yang terpisah, mereka telah mencapai kesepakatan mutlak untuk tidak mengajukan kader masing-masing secara terpisah untuk posisi wakil presiden. Zulkifli Hasan menekankan bahwa partai-partai sepakat bahwa kandidat wakil presiden harus berasal dari Partai Gerindra sebagai koalisitor utama. Pernyataan ini menegaskan bahwa PAN, Golkar, dan Demokrat akan menyerahkan sepenuhnya wewenang dalam menentukan siapa yang menjadi kandidat wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

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Zulkifli Hasan secara eksplisit menolak untuk menyebutkan nama-nama spesifik yang sedang dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa ketum partai-partai koalisi lainnya juga tidak mengajukan kadernya sendiri untuk posisi tersebut. Mereka memilih untuk bersatu di belakang satu nama yang dianggap paling nyaman dan disetujui oleh presiden. Keputusan untuk tetap merahasiakan nama kandidat ini merupakan bagian dari taktik politik untuk menjaga fleksibilitas hingga momen yang tepat tiba.

Jadwal Penetapan oleh MPR RI dan Implikasi Politik

Informasi mengenai nama kandidat wakil presiden yang diusulkan akan diumumkan kepada publik sebelum sesi sidang MPR RI pada tanggal 2 Desember 2026. Tanggal tersebut menjadi batas akhir resmi di mana usulan kandidat harus telah diterima dan diproses oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Zulkifli Hasan menjamin bahwa publik akan mengetahui identitas kandidat wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka jauh sebelum hari penetapan resmi tersebut. Ini memberikan ruang bagi dinamika politik internal untuk menyelesaikan segala bentuk kecocokan antar fraksi.

Waktu satu minggu yang diberikan untuk proses internal bernilai strategis karena memastikan bahwa semua kepentingan partai dalam koalisi terakomodasi. Proses negosiasi ini memungkinkan setiap partai untuk menyuarakan aspirasi anggotanya sebelum mencapai titik temu yang bulat. Keputusan akhir tetap berada di tangan presiden sesuai dengan mandat konstitusional yang diberikan dalam UU MD3.

Analisis Posisi Politik dan Tantangan Kedepan

Kesepakatan untuk menunjuk satu kandidat dari Gerindra mencerminkan dominasi struktur politik yang ada dalam koalisi saat ini. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan pemerintahan dengan memastikan dukungan penuh dari semua partai di parlemen. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keseragaman dalam pengusulan nama akan memudahkan proses persidangan di MPR RI nanti.

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Ketegangan politik internal antar partai kecil dalam koalisi dapat diminimalisir dengan adanya kesepakatan tunggal ini. Dengan menyerahkan pilihan kepada presiden, beban tanggung jawab politik atas keberhasilan pemerintahan beralih kepada institusi kepresidenan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kepercayaan tinggi dari partai-partai mitra koalisinya dalam mengambil keputusan strategis negara.