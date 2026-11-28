Partai PAN melalui Hatta Rajasa mengonfirmasi dukungan terhadap kandidat Wakil Presiden Prabowo Subianto, yakni Sugiono, sesuai arahan Ketua Umum Zulkifli Hasan.

Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, secara resmi membenarkan bahwa partai yang ia wakili telah memberikan dukungan penuh kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan sebagai calon pendamping Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini dilontarkan saat ia ditemui di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada hari Jumat, 27 November 2026.

Mekanisme Pengajuan Kandidat Wapres

Sebelum pernyataan Hatta Rajasa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengajukan dua nama sebagai kandidat wakil presiden untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Pengajuan ini ditujukan untuk melengkapi sisa masa jabatan pemerintahan tahun 2024 hingga 2029. Kedua nama yang diusulkan tersebut adalah Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

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Prosedur pengusulan kedua kandidat ini disampaikan secara formal melalui surat langsung. Surat tersebut diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani. Penerimaan surat ini berlangsung di area Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 23 November 2026.

Sikap Resmi Partai Amanat Nasional

Hatta Rajasa menjelaskan bahwa posisi Partai Amanat Nasional dalam hal ini sangat jelas dan telah disepakati oleh pimpinan tertinggi partai. Ia menegaskan bahwa PAN menyerahkan sepenuhnya wewenang penentuan sosok pendamping presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap kultural partai ini sebelumnya telah ditegaskan secara tegas oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

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Menurut Hatta, arahan tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan partai yang wajib ditaati oleh seluruh kader. Ia menyampaikan bahwa PAN tidak akan memberikan rekomendasi atau penolakan terhadap pilihan yang diambil oleh Istana. Siapapun sosok yang dipilih oleh Presiden, partai tersebut akan mengikutinya dan mendukung secara mutlak.

Ketika dikonfirmasi secara spesifik mengenai identitas salah satu kandidat yang sedang dibahas, Hatta Rajasa membenarkan bahwa sosok kader yang dimaksud adalah Sugiono. Konfirmasi ini memperkuat narasi bahwa internal partai sudah berada dalam satu barisan mengikuti arahan presiden dan ketua umum.

Jadwal Sidang Paripurna MPR RI

Terkait dengan proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan jadwal resmi. MPR RI telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Paripurna untuk menjalankan proses pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden pengganti.

Sidang paripurna yang dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2026. Pada hari tersebut, proses legalitas pengisian kursi wakil presiden akan diselesaikan secara resmi di hadapan anggota parlemen. Langkah ini merupakan tahap akhir dalam prosedur konstitusional untuk melengkapi kabinet pemerintahan saat ini.

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Dukungan politik dari partai besar seperti PAN menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran proses di MPR RI. Dengan dukungan yang telah dikomunikasikan oleh Hatta Rajasa, proses pemilihan pada 11 Desember 2026 diperkirakan akan berjalan tanpa hambatan signifikan dari fraksi-fraksi di parlemen. Hal ini menunjukkan stabilitas politik yang solid menjelang akhir tahun 2026.