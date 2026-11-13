Pameran Webtoon Korea Hadir di Jakarta: Romantis Yumi's Cells dan Iseop's Romance

Korea Creative Content Agency menggelar pameran interaktif webtoon populer di Jakarta pada 13 November 2026 hingga 11 Desember 2026, menampilkan karya Yumi's Cells dan Iseop's Romance.

Pameran interaktif bertajuk 2026 K-Comics Origin Indonesia: Korea Webtoon Experience Exhibition telah resmi dibuka di lantai 17 Gedung Korean Cultural Center Indonesia atau KCCI, kawasan SCBD, Jakarta, pada Jumat 13 November 2026. Pameran budaya populer ini akan berlangsung selama satu bulan penuh hingga 11 Desember 2026, menghadirkan pengalaman imersif bagi para penggemar komik digital asal Korea.

Strategi Genre Romantis Pameran Webtoon

Korea Creative Content Agency atau KOCCA Indonesia menempatkan dua judul webtoon dengan genre romansa sebagai pusat perhatian utama dalam pameran ini, yaitu Yumi's Cells dan Iseop's Romance. Shin Hwa-beom sebagai Direktur Regional KOCCA Indonesia menyebutkan bahwa pasar Indonesia memiliki kecenderungan tinggi terhadap karya bergenre romansa.

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Karya Yumi's Cells yang diciptakan oleh Lee Dong Geon dan Iseop's Romance hasil karya Kim Eon Hee dipilih karena popularitasnya yang sangat menonjol di kalangan pembaca Indonesia. Hal ini sejalan dengan data preferensi pembaca di Indonesia yang menunjukkan bahwa genre romansa memiliki tingkat popularitas paling tinggi dibandingkan genre lainnya.

Eksplorasi Interaktif Dunia Webtoon

Pengunjung diberikan kesempatan untuk menjelajahi replika desa sel yang berada di dalam pikiran karakter utama Yumi, sehingga mereka dapat memahami lebih dalam tentang konsep psikologi di balik cerita. Selain itu, mereka juga dapat merasakan suasana kantor dalam cerita Iseop's Romance serta area Mingyeong yang juga menjadi bagian penting dari alur cerita.

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Penguatan Diplomasi Budaya Dua Negara

Lee Sang-jun sebagai Direktur Korean Cultural Center Indonesia menyatakan bahwa pameran ini merupakan momentum strategis untuk mendekatkan budaya komik antara Indonesia dan Korea. Ia berharap acara ini dapat mengembangkan kekayaan intelektual yang mampu menghubungkan banyak orang dari kedua negara melalui medium visual yang mudah diakses.

Lee Sang-jun menambahkan harapannya agar masyarakat Indonesia dan Korea dapat saling memahami perasaan serta keseharian satu sama lain melalui pameran ini. Tujuannya adalah membangun empati yang lebih kuat serta mempererat pertukaran budaya dua arah yang berkelanjutan di antara kedua bangsa.

Kolaborasi Komikus Lokal dan Jadwal Kunjungan

Pembukaan pameran turut menghadirkan komikus lokal ternama, Adelia Maghfira, yang berpartisipasi dalam sesi menggambar di lokasi untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung. Kehadirannya menambah nilai kolaborasi antara kreator Korea dan Indonesia dalam dunia webtoon yang sedang berkembang pesat ini.

Pameran ini terbuka untuk umum secara gratis setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB di Multifunction Hall Korean Cultural Center Indonesia. Pengunjung dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati pengalaman imersif tanpa biaya tambahan selama periode pameran berlangsung hingga pertengahan Desember 2026.