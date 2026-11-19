Disdikbud Kalsel dan Museum Lambung Mangkurat menggelar pameran karya Sholihin untuk mengenalkan maestro seni rupa kepada generasi muda dan melestarikan budaya lokal secara komprehensif.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka pameran bertajuk Sholihin Sang Maestro di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, pada Kamis, 19 November 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan karya-karya maestro seni rupa ternama dan memperkenalkan kiprah seniman legendaris tersebut kepada generasi muda sebagai upaya menjaga identitas budaya daerah.

Komitmen Pelestarian Warisan Seni Daerah

Kepala Disdikbud Kalimantan Selatan Abdul Rahim menyatakan bahwa inisiatif pameran ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghargai dan menghidupkan warisan seni rupa lokal. Kehadiran Gedung Lukisan Sholihin Sang Maestro tidak sekadar menjadi fasilitas pajangan visual, melainkan sarana edukatif yang menyampaikan perjalanan hidup, kreativitas, serta kontribusi signifikan Sholihin terhadap perkembangan seni rupa di Kalimantan Selatan.

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Abdul Rahim menekankan bahwa pameran ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal di kelas dengan apresiasi seni budaya secara langsung. Melalui pengalaman mengamati karya seni secara nyata, generasi muda diharapkan dapat mengenali kekayaan seni lokal secara mendalam.

Pemerintah daerah meyakini bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung secara teoritis, tetapi juga melalui proses melihat, menghayati, memahami, dan menghargai karya seni. Hal ini diyakini dapat menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus memperkuat pemahaman mereka terhadap identitas budaya daerah yang unik dan bernilai tinggi.

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Perspektif Institusi Museum dan Nilai Edukatif

Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat Ady Surya menjelaskan bahwa pameran Sholihin Sang Maestro merupakan bagian integral dari fungsi pelestarian, pengkajian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi kebudayaan. Museum berkomitmen untuk membantu masyarakat menelusuri perjalanan, pemikiran, serta kreativitas Sholihin sebagai salah satu maestro seni rupa asal Kalimantan Selatan yang memiliki rekam jejak internasional.

Ady Surya menambahkan bahwa lukisan yang dipamerkan tidak hanya menghadirkan keindahan visual belaka. Setiap karya berfungsi sebagai media untuk memahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat pada zamannya melalui gagasan serta pengalaman yang dituangkan oleh sang seniman. Keberadaan ruang pameran ini diharapkan dapat menjadi sarana apresiasi sekaligus pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Makna Historis Kontribusi Sholihin Hasan

Sholihin atau yang dikenal dengan nama lengkap Gusti Sholihin Hasan, merupakan pelukis legendaris asal Banjarmasin yang diakui sebagai maestro seni lukis Banua dengan bertaraf internasional. Rekam jejaknya mencatatkan karya-karyanya telah dipamerkan di sejumlah negara maju dan berkembang sekitar tahun 1953, termasuk Brasil, Belanda, Prancis, dan India.

Kreativitas dan teknik lukis Sholihin sempat bersanding dengan karya pelukis besar Indonesia lain seperti Affandi dan Kusnadi. Ini menunjukkan bahwa kualitas karya seniman asal Kalimantan Selatan setara dengan standar nasional bahkan internasional sejak beberapa dekade lalu.

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Dampak Jangka Panjang Bagi Edukasi Budaya

Gedung Lukisan Sholihin Sang Maestro diharapkan dapat semakin memperkuat peran Museum Lambung Mangkurat sebagai pusat edukasi dan pelestarian kebudayaan. Institusi ini berkomitmen menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengenal, mengapresiasi, dan meneruskan warisan seni rupa Kalimantan Selatan kepada generasi berikutnya.

Melalui ruang pameran ini, pemerintah dan institusi budaya berharap dapat menciptakan ruang inspirasi, dialog seni, dan pembelajaran yang inklusif bagi pelajar, pendidik, seniman, serta masyarakat umum.

Para pihak mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadikan ruang pameran sebagai tempat menikmati lukisan, melainkan sebagai sarana pembelajaran dan refleksi terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap karya. Dengan demikian, warisan seni dari Sholihin Sang Maestro tetap hidup dan relevan lintas generasi, memastikan identitas budaya Kalimantan Selatan terus dikenali dan dihargai di masa depan oleh publik luas.