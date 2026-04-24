Pameran Revitalisasi Keraton Nusantara: Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) menyelenggarakan pameran lukisan Revitalisasi Keraton Nusantara di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta. Pemerintah menekankan pentingnya nilai historis kerajaan Nusantara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta perlunya melestarikan warisan budaya tak benda.

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) menggelar sebuah pameran lukisan yang sangat penting dan bermakna, bertajuk Revitalisasi Keraton Nusantara , di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta, pada hari Jumat, 24 April 2026.

Pameran ini bukan sekadar pajangan karya seni, melainkan sebuah upaya untuk menghidupkan kembali dan melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Chandra Kusuma, yang menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Lebih dari sekadar apresiasi, Chandra menekankan bahwa nilai historis yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara masih sangat relevan dan terus digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan modern.

Hal ini menunjukkan bahwa akar budaya bangsa memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan arah pembangunan negara. Dua kitab klasik, Negara Kertagama dan Suta Soma, menjadi bukti nyata bagaimana warisan sejarah kerajaan terus membimbing penyelenggaraan ketatanegaraan hingga saat ini. Kedua kitab ini bukan hanya sekadar teks kuno, melainkan sumber inspirasi dan pedoman bagi para pemimpin bangsa dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan.

Pameran ini menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan kembali masyarakat akan kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, serta pentingnya melestarikan warisan leluhur untuk generasi mendatang. Dalam sambutannya, Wahyu Chandra Kusuma menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan yang diterapkan dalam pemerintahan saat ini juga berakar dari budaya kerajaan. Simbol bintang sisi delapan atau Asta Brata, yang melambangkan kepemimpinan yang beretika, bijaksana, dan mengayomi masyarakat, menjadi inspirasi bagi para pemimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Asta Brata bukan hanya sekadar simbol, melainkan sebuah filosofi yang menekankan pentingnya integritas, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Pemerintah menyadari bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga moralitas dan etika yang tinggi. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya kerajaan terus diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan. Selain itu, Kemendagri juga aktif melakukan identifikasi warisan nilai luhur yang tersebar di masyarakat.

Banyak manuskrip kuno yang disimpan oleh masyarakat tanpa mengetahui makna sebenarnya. Pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk menghimpun kembali, mengintisarikan, dan melestarikan warisan budaya tak benda yang berharga. Upaya ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan, akademisi, dan masyarakat. Dengan bekerja sama, diharapkan warisan budaya yang kaya ini dapat diarsipkan dengan baik dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.

Chandra juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga pemerintahan lain, seperti BRIN dan BPSDM, untuk mengarsipkan kembali warisan budaya luhur yang menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah berharap, melalui pameran ini dan berbagai upaya pelestarian lainnya, nilai-nilai budaya luhur dapat menjadi pegangan bagi generasi muda penerus bangsa. Generasi muda perlu memahami dan menghargai warisan leluhur agar dapat membangun masa depan yang lebih baik.

Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan cinta tanah air harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Pameran Revitalisasi Keraton Nusantara ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Selain itu, pameran ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai aset berharga yang harus dilindungi dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai inisiatif pelestarian budaya, termasuk melalui penyediaan anggaran, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, warisan budaya Nusantara dapat terus hidup dan berkembang, serta menjadi sumber inspirasi bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan Nusantara di masa yang akan datang. Pameran ini juga menjadi pengingat bahwa identitas bangsa tidak hanya dibangun di atas kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga di atas kekayaan budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, pelestarian budaya harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa





