Pameran Manufaktur Cerdas Dunia ke-11 di Nanjing menampilkan lebih dari 600 perusahaan dengan inovasi robotik dan AI canggih di ruang pamer seluas 55 ribu meter persegi.

Pameran Manufaktur Cerdas Dunia ke-11 secara resmi digelar di Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, pada Kamis, 19 November 2026. Acara internasional ini menjadi sorotan utama dalam industri teknologi manufaktur global dengan menghadirkan beragam inovasi mutakhir yang menggabungkan kecerdasan buatan dan otomatisasi tingkat tinggi.

Kesuksesan Gelaran Pameran dengan Peserta Global

World Intelligent Manufacturing Expo tahun ini mencatatkan pencapaian partisipasi luar biasa dengan melibatkan lebih dari 600 perusahaan peserta, baik berasal dari dalam negeri Tiongkok maupun dari berbagai negara di seluruh dunia. Keberadaan peserta internasional yang masif ini menegaskan posisi Tiongkok sebagai pusat dinamika inovasi manufaktur cerdas yang mampu menarik perhatian dan partisipasi komunitas industri global secara signifikan.

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Infrastruktur fisik yang digunakan untuk acara raksasa ini mencakup ruang pamer seluas 55 ribu meter persegi. Luas area yang sangat besar tersebut memungkinkan penyelenggara untuk mendesain layout pameran yang kompleks, memfasilitasi interaksi mendalam antara teknologi yang dipamerkan dengan para pengunjung profesional, serta menampung instalasi demonstrasi teknologi yang membutuhkan ruang gerak luas dan peralatan pendukung yang rumit.

Demonsrasi Teknologi Robotik dan Kecerdasan Buatan

Xuzhou Construction Machinery Group atau yang dikenal dengan singkatan XCMG menjadi salah satu peserta unggulan yang memamerkan simulator ekskavator robotik kepada para pengunjung. Simulator ini memungkinkan pengunjung untuk merasakan langsung pengalaman mengoperasikan alat berat bertenaga otomatis yang presisi, sebuah terobosan yang mengintegrasikan kemampuan mekanikal berat dengan sistem kendali digital canggih yang dikembangkan oleh raksasa manufaktur Tiongkok tersebut.

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Dalam skala yang lebih berbeda, para pengunjung juga disuguhi demonstrasi robot humanoid yang mampu merakit dan menyusun bagian-bagian pakaian secara presisi. Kemampuan robot ini memproses lembaran garmen menunjukkan evolusi signifikan dalam aplikasi industri tekstil, di mana otomasi tidak lagi terbatas pada proses produksi massal yang kaku, tetapi telah mampu menangani material fleksibel dengan tingkat ketelitian dan fleksibilitas yang sebelumnya sulit dicapai oleh mesin konvensional.

Inovasi teknologi tidak hanya terfokus pada aplikasi industri berat dan tekstil. Para peserta pameran juga menampilkan robot industri canggih yang dirancang khusus untuk melakukan proses pengelasan otomotif dengan standar kualitas yang sangat tinggi. Demonstrasi proses pengelasan ini membuktikan bahwa sistem otomasi robotik kini mampu menangani tugas-tugas manufaktur yang rumit dan memerlukan presisi ekstrem dalam industri kendaraan bermotor modern.

Para pengunjung juga dapat berinteraksi dengan robot lengan beroda yang didukung oleh kecerdasan buatan untuk menyelesaikan berbagai tugas logistik dan manufaktur. Selain itu, platform penelitian yang dilengkapi dengan dua lengan robotik diperkenalkan sebagai contoh penerapan teknologi AI dalam lingkungan riset, sementara solusi pergudangan cerdas ditampilkan untuk menunjukkan bagaimana otomatisasi dapat merombak efisiensi dalam manajemen rantai pasok modern.

Impact Masa Depan terhadap Industri Manufaktur Global

Kehadiran berbagai robot pintar yang didedikasikan untuk patroli keamanan di area pameran juga menandai perluasan fungsi robotik di luar lingkungan pabrik tradisional. Perangkat keamanan otonom ini merepresentasikan tren di mana teknologi robotika mulai diintegrasikan ke dalam aspek operasional fasilitas umum dan keamanan aset korporat secara lebih luas dan masif.

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Pameran yang diselenggarakan di Nanjing ini bukan sekadar pameran statis, melainkan sebuah jendela untuk melihat arah masa depan industri manufaktur global. Kehadiran lebih dari 600 perusahaan peserta dan pemanfaatan ruang seluas 55 ribu meter persegi menunjukkan skala ambisi teknologi cerdas yang akan terus berkembang, mengubah lanskap produksi, logistik, dan efisiensi operasional di seluruh dunia secara fundamental.